Dárek pro celou rodinu? Domácí kino od Sonosu

Ideální volbou mohou být sety domácího kina od renomované značky Sonos. S neskutečným zvukovým výkonem a nadčasovým designem, který splní i ty nejnáročnější požadavky, se tyto reproduktory stanou vynikajícím technologickým vybavením a výrazným vylepšením vašeho domova. Připravte se na skvělý filmový zážitek v pohodlí obývacího pokoje a nadělte sobě i svým blízkým neopakovatelný dárek, který spojuje kvalitu, moderní technologie a maximální zážitek z poslechu. Zvolte nový standard ve světě domácí zábavy. Sety domácího kina od značky Sonos pořídíte nyní v pražském showroomu VOIX Audio & Cinema nebo na www.voix.cz za bezkonkurenční ceny.

Streamujte cokoliv, co máte rádi. V kvalitě, která vás ohromí

S rozvojem a stále větší oblíbeností streamovacích služeb je kladen i větší důraz na způsob konzumace sledovaného obsahu, což si žádá také kvalitní technické vybavení. Vyberte tak, aby výsledná sestava splnila všechny požadavky na dokonalý prožitek z filmů a zároveň dovolila pohlcující poslech oblíbené hudby přes streamovací platformy. Vyberte Sonos, bezdrátový multi-room systém, který díky svému nenápadnému designu lehce zapadne do každého interiéru a zaplní váš domov prostorovým, křišťálové čistým zvukem. Navíc ho můžete libovolně rozšiřovat.

Soundbar v hlavní roli

Soundbar je reproduktor určený pro připojení přímo k televizoru pomocí HDMI kabelu a slouží k vylepšení zvuku vestavěných televizních reproduktorů. Jedná se také o vůbec nejprodávanější typ reproduktoru, který si Češi do domácnosti pořizují. K němu pak bezdrátově připojte zadní reproduktory a subwoofer a máte dokonale ozvučený kinosál. Tedy obývák.

Jak vybrat ten správný set? Záleží nejen na vašich preferencích a finančních možnostech, ale i na velikosti prostoru, který chcete ozvučit. Set domácího kina se soundbarem Beam, subwooferem Sub Mini a dvěma zadními reproduktory Era 100 skvěle ozvučí obývák běžných rozměrů a nyní ho pořídíte pod 35 tisíc korun. Naopak největší a nejvýkonnější soundbar Arc spolu se subwooferem Sub a dvěma reproduktory Era 300 se hodí do větších, rozlehlejších místností, kde se realistický prostorový zvuk krásně roznese. Cenovka tohoto setu s 3D zvukem se nyní pohybuje pod 63 tisíci. Ušetřete s VOIXem a nadělte si každodenní zážitek z poslechu.

Kde mi poradí?

Abyste vybrali to pravé pro váš obývák nebo celý dům či byt, je dobré oslovit odborníka, který navrhne nejvhodnější řešení přímo vám na míru, a to jak z hlediska využití sestavy, tak i v různých cenových hladinách. Opravdovým profesionálem na poli audio a video vybavení je pražský showroom VOIX Audio & Cinema, kde na neuvěřitelné ploše 600 m2 najdete hned několik poslechových místností a výběr z toho nejvýznamnějšího a také nejluxusnějšího na trhu. Více na www.voix.cz.