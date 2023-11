Čeští vysokoškoláci míří za úspěchem pod vedením špiček v oboru

Právě takovou kombinaci nabízí talentovaným studentům už osmým rokem vzdělávací program Seeds for the Future technologického lídra Huawei.

Nejlepší dar do budoucna

Na konci října absolvovalo dvanáct vysokoškolských studentů a studentek pěkně nabité osmidenní školení. Během něj rozvíjeli své znalosti v celé řadě oblastí, jako jsou umělá inteligence, 5G a cloudový computing. Zároveň však také posouvali vlastní hranice, pilovali umění prezentace, a dokonce si vyzkoušeli, jaké to je vystupovat v mezinárodním prostředí. „Vzdělání je jeden z nejpřínosnějších darů, který můžeme dát mladým lidem do budoucna,“ uvádí manažerka CSR aktivit ve společnosti Huawei Gabriela Löbel. „My máme tu možnost nabízet prohloubení znalostí v jednom z nejvíce dynamických oborů.“

Právě nezadržitelný vývoj technologického prostředí společně s jeho finanční atraktivitou staví dnešní studenty před nelehkou výzvu. Musí se totiž nejen vybavit dostatečným elánem na neustálé vstřebávání nových informací, ale také se připravit na tvrdou konkurenci. Zde již nestačí poctivě nadrcená teorie, na řadu přicházejí sofistikovanější dovednosti, jako je vyjednávání, schopnost kvalitně představit projekt nebo cílený networking. I toto organizátoři zohlednili a začlenili do osnov programu tak, aby absolventy co nejlépe připravili na reálné prostředí – a jak je vidět, dopadlo to úspěšně. „Zcela jistě jsme si otestovali a zlepšili naše ‚soft skills‘, a to jak během různých částí programu, kde jsme museli v krátkém čase zpracovávat jistá témata a následně je prezentovat, tak i během finální prezentace našeho projektu,“ ocenil student ostravské VŠB Michal Vaněk.

Projekty, které mohou změnit svět

Účastníci programu Seeds for the Future vedle denních přednášek také po celý týden pracovali v týmech na vlastních technologických projektech pod hlavičkou dlouhodobé iniciativy Huawei Tech4Good. Těmto projektům zaměřeným na inovativní koncepty s potenciálem řešit významné problémy globálního rozsahu byla věnována zhruba třetina celého programu. „Vyvíjet svůj vlastní nápad společně se skupinou bylo velmi přínosné,“ uvedl další studentský reprezentant VŠB Jiří Štípal a souhlasila s ním řada ostatních. „Celým procesem od identifikace problému přes hledání řešení, stanovení byznysového modelu až po finální prezentaci nás provedla zkušená mentorka, která nám vždy poskytla zpětnou vazbu a dokázala nás motivovat, abychom projektu věnovali hodně úsilí,“ pochválila Melánie Klvaňová z brněnské Masarykovy univerzity.

Studenti se v rámci skupinových projektů nedrželi při zemi a nasazená laťka byla příjemně ambiciózní. Například tým pod vedením Daniela Křižanského vymyslel speciální vestu, která na principu optických vláken dokáže monitorovat funkce lidského těla, jako jsou tepová frekvence, EKG a dech. Do budoucna by tato chytrá vesta mohla umožnit lékařům zprostředkování dat v reálném čase na dálku.

Projekty byly v závěru programu prezentovány účastníkům a porotě z celého světa, díky čemuž si vysokoškoláci na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je vystoupit za hranice českého rybníčku. „Mezinárodní prostředí nám umožnilo získat z první ruky představu o problémech, kterým čelí účastníci z ostatních zemí, což se odráželo v jejich projektech zaměřených na řešení těchto výzev. Pohled na způsob řešení a přístup ostatních skupin k různým problémům je skvělá zkušenost,“ dodal Michal Vaněk.