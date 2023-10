TV Tipsport: Velká pardubická! Sklidí ovace Sacamiro?

Využijte rozšířenou kurzovou nabídku u Tipsportu, vsaďte si a sledujte 133. ročník Velké pardubické na TV Tipsport. Zaregistrujte se a získejte 300 Kč zdarma na první sázky.

Velká pardubická steeplechase se tradičně koná druhou říjnovou neděli. Jde o jednu z největších společenských a sportovních událostí roku. V akci uvidíme překážkovou špičku. VP patří k nejtěžším dostihům evropského kontinentu. Na start se postaví koně z Česka, Slovenska nebo Irska.

Celková dotace? 5 milionů korun. Odměnu uloví sedm nejrychlejších. Na šestileté a starší koně čeká trať s distancí 6 900 metrů a více než 30 překážkami. K těm nejzrádnějším patří známý Taxisův příkop, Hadí příkop, Irská lavice nebo Popkovický skok. I když byl Taxisův příkop v roce 2021 pro zvýšení bezpečnosti upraven (zmírnila se jeho doskoková hrana), budí i nadále respekt.

Mr Spex obhájcem

Největším kandidátem na vítězství je Sacamiro. Desetiletý hnědák ovládl III. kvalifikaci, v té druhé byl stříbrný a v loňské Velké pardubické doběhl třetí. V sedle bude mít pětinásobného šampiona VP Jana Faltejska. Bookmakeři Tipsportu vidí vysoko i čtveřici Argano, Lodgian Whistle, Talent a obhájce prvenství Mr Spex. Argano opanoval IV. kvalifikaci a v pěti z posledních šesti dostihů skončil na bedně. Ve „Velké“ se pokusí vylepšit loňské páté místo. Lodgian Whistle ovládl tři z předchozích pěti zkoušek. A Talent? Zkušený dvanáctiletý ryzák je králem VP 2021.

„Sacamiro ukazuje, že dozrál do mimořádného krosaře, který je navíc velmi spolehlivým skokanem. Obě letošní formy ho oprávněně řadí do role největšího kandidáta na vítězství. Jeho velkou devizou je především vynikající závěr a schopnost běhat na jakékoliv půdě. V srpnové kvalifikaci vyvrátil i to, že by měl mít problém s náročnou hlubokou půdou, protože v extrémních podmínkách a za hustého deště vyhrál velmi jistě před Talentem,“ říká jeden z bookmakerů Tipsportu.

Rozšířená nabídka

Určete na tiketech vítěze Velké pardubické a využijte speciální příležitosti. Třeba zda dostih dokončí konkrétní kůň, jakého věku bude šampion a jestli uspěje ryzák, bělouš či hnědák. V nabídce najdete i řadu duelů. Bude Mr Spex rychlejší než Star? Trumfne Talent Playera? Vsadit si můžete také na to, kolik koní skončí na jedné z top nástrah náročného dostihu - Taxisově příkopu.

Tipér radimcapca se zaměřil na umístění. Sacamiro, Talent a Godfrey podle něho udělají bednu. Pokud se předpověď naplní, trefí tipér kurz 18,3. Jeho kolega z největší sázkařské komunity honzabrcak chce ulovit senzaci s kurzem 25. Také si myslíte, že v cíli bude nejdříve Imphal?

Tipsport je hlavním partnerem dostihového sportu. Sázet můžete i v pokladnách Tipsportu přímo na pardubickém závodišti nebo online z mobilu, třeba při prohlídce koní v paddocku a na tribuně. V blízkosti dráhy vám nabídneme Dostihový Tip s kompletní kurzovou nabídkou, pohledem bookmakera, tipéra a s vysvětlením jednotlivých typů příležitostí pro začínající sázkaře.

Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.