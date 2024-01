Bikes4Life – Zábava v depu adrenalin na trati

Přinášíme vám exkluzivní pohled do světa Bikes4Life skrze rozhovor s jejím zakladatelem Tondou Jetenským. Odhalíme tajemství úspěchu této unikátní motorkářské komunity.

Tondo, jak to všechno začalo? Jak vznikla myšlenka na Bikes4Life?

Tonda Jetenský: Ahoj všichni! Bikes4Life nevzniklo jedním velkým plánem. Začalo to jednoduše – s pár motorkářskými nadšenci, kteří chtěli sdílet svoji vášeň a radost z ježdění. Vytvořili jsme skupinu lidí, kteří sdíleli stejný sen – spojit adrenalin okruhového ježdění s komunitou motorkářů.

Jaký byl první krok na cestě k vytvoření Bikes4Life?

Tonda Jetenský: První krok byl založení skupiny motorkářů, kteří chtěli dělat něco víc. Začali jsme pořádat neformální setkání na okruzích a postupně se to vyvinulo do něčeho mnohem většího.

Jak byste popsal vývoj Bikes4Life od jeho vzniku?

Tonda Jetenský: Bylo to jako skvělá jízda! Začínali jsme s malou skupinou lidí a postupně jsme se rozrůstali. Vytvářeli jsme atmosféru, kde se lidé cítili jako součást něčeho výjimečného. Dnes máme komunitu motorkářů, která je skutečně rodinná.

A jaké hodnoty stojí v jádru filozofie Bikes4Life?

Tonda Jetenský: Naše filozofie spočívá ve spojení sportu, vášně pro motorky s adrenalinem okruhového ježdění a vytváření komunity motorkářů bez ohledu na úroveň dovedností. Chceme, aby každý, kdo se k nám připojí, zažil nejen vzrušující jízdu, ale i pocity přátelství a bratrství.

Skvělé poslání! Jak vypadá typický den na akci Bikes4Life?

Tonda Jetenský: Každý den je plný adrenalinu a radosti z ježdění! Začínáme povinnou rozpravou s jezdci, kde vysvětlíme základy chování na trati, vlajkovou signalizaci a pokračujeme podle harmonogramu jízdou na okruhu ve čtyřech výkonnostních skupinách. Po dni plném ježdění, závodů a vzrušujících okamžiků na trati se setkáváme večer na posezení, kde sdílíme zážitky, příběhy a něco dobrého k jídlu a pití.

A co závody a soutěže?

Tonda Jetenský: Máme něco pro každého! Dobrovolné závody jednotlivců, vytrvalostní závody týmů „3h Endurance“ – to jsou okamžiky, kdy se komunita sjednocuje v jednom cíli: zažít adrenalin a být součástí týmového ducha.

Na vašich stránkách jsem se dočetl o LIVESTREAMu, co to je?

Tonda Jetenský: Jsme první, kdo přinesl okruhové ježdění přímo k vám domů. S LIVESTREAMem mohou fanoušci sledovat naše akce online a zažít atmosféru okruhu bez ohledu na to, kde jsou. To je pro nás další krok v poskytování jedinečného zážitku. Chceme jezdcům zprostředkovat pocity, které mají skuteční závodníci při závodech Moto GP nebo WSBK.

A jak podporuje Bikes4Life začátečníky a ty, kteří chtějí zdokonalit své jezdecké dovednosti?

Tonda Jetenský: Máme skvělý tým instruktorů, kteří jsou zdarma k dispozici pro začátečníky a pomáhají s prvky okruhového ježdění. Pro pokročilé motorkáře jsou k dispozici profesionální instruktoři za příplatek, kteří pomáhají posunout dovednosti na vyšší úroveň.

Tondo, co bys řekl těm, kteří stále váhají, zda se připojit k Bikes4Life?

Tonda Jetenský: Přijďte to zažít! Bikes4Life je víc než jen motorkářská komunita – je to rodina motorkářů, kteří sdílejí lásku k adrenalinu a vášni pro dvě kola. Bez ohledu na to, jaký máte motocykl nebo úroveň dovedností, máme pro vás místo. Přijďte být součástí toho něčeho výjimečného!

Díky, Tondo, za poutavý rozhovor, je vidět, že vás to opravdu baví! Předtím než skončíme, můžeš se ještě podělit o to, jaký máte pohled na bezpečnost motorkářů a jejich účast na silnicích?

Tonda Jetenský: Určitě, bezpečnost je pro nás prioritou. Jedním z hlavních cílů Bikes4Life je dostat riskující motorkáře ze silnic na okruh, kde mohou zažívat adrenalin v bezpečném prostředí, pod dohledem profesionálních instruktorů. Na okruhu jsou v každé zatáčce komisaři, kteří sledují dění na trati. Na věži jsou připraveni záchranáři a max. do jedné minuty jsou připraveni pomoci, to na silnici prostě není.

To zní jako skvělý přístup. Máte něco konkrétního, co byste vzkázal těm, kteří si myslí, že je okruhové ježdění jen pro zkušené motorkáře?

Tonda Jetenský: Ano, chci vzkázat všem, že okruhové ježdění není jen pro zkušené jezdce. Naše akce jsou přizpůsobeny všem úrovním dovedností, ať už jste začátečník, nebo zkušený motorkář. Okruh poskytuje bezpečné prostředí pro zdokonalení dovedností a zažití adrenalinu bez rizika na silnicích. Sami ucítíte, že po odkroužení několika kol dostáváte svoji mašinu více a více do ruky.

Fantastické poselství! A co můžeme očekávat od jednotlivých dnů vašich akcí?

Tonda Jetenský: Každá naše akce je jedinečný zážitek. První den se věnujeme vytrvalostním závodům, kde týmy soutěží po dobu tří hodin. Druhý den jsou na programu sprintové závody, kde se jezdci mohou vrhnout do rychlosti na krátké vzdálenosti. Ačkoliv jsou závody vzrušující, zbývá také hodně času na tréninky, radovánky a výměnu zkušeností.

To zní jako skvělý balíček zážitků pro všechny! Děkujeme, Tondo, za sdílení tvojí vášně a energie s námi. Přejeme vám a celé posádce Bikes4Life mnoho úspěchů a vzrušujících chvil na okruzích!

Tonda Jetenský: Díky vám! A všichni, kdo chtějí zažít dobrodružství na dvou kolech, jsou srdečně vítáni k nám v Bikes4Life. Připravte se na neuvěřitelný zážitek!

V Bikes4Life jdeme daleko za hranice obyčejného. Přijďte si spolu s námi zažít okruhové ježdění, které vám změní život!

www.bikes4life.cz