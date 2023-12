Pomozte dětem mezi vyvolené, kteří seženou skvělou práci

Jednou z nejlepších škol, kde ji studenti mohou získat, je Digital Academy - Obchodní akademie Kutná Hora. V průběhu studia se studenti učí navíc i vybrané předměty v anglickém jazyce a průběžně skládají jednotlivé zkoušky. Po složení všech zkoušek pak získají mezinárodní anglickou maturitu s autorizací od anglické centrály Pearson (Londýn). Nově škola od příštího školního roku nabízí i studium oboru Business pouze v angličtině.

Dny otevřených dveří:

6.12.2023

10.01.2024

07.02.2024

Staň se na den středoškolákem:

07.12.2023

08.02.2024

Kromě prezenční formy studia je možné studovat vybraný obor také dálkově nebo on-line. To je výhodné pro studenty, kteří např. z důvodů sportovních aktivit nebo zdravotních omezení nemohou pravidelně chodit na výuku.

Skvělou součástí studia jsou výměnné pobyty a praxe na zahraničních stážích. Studenti část roku žijí a případně i studují a pracují v přirozeném prostředí některé cizí země. Jsou tak v přímém kontaktu s cizím jazykem a rodinným a firemním prostředím. Díky tomu si jazyk perfektně procvičí, a navíc zpravidla navážou výborné kontakty pro svůj budoucí profesní život. Tyto aktivity jsou přitom formou výměnných pobytů nebo s podporou např. programu Erasmus, takže studenti nesou jen malou část nákladů s nimi spojenými, nebo dokonce si ještě peníze navíc vydělají.

Tradičními zeměmi, kam studenti Digital Academy - Obchodní akademie Kutná Hora jezdí na praxe a výměnné pobytu, jsou Irsko, Anglie, Německo, Španělsko, Itálie, Malta, Maďarsko...

Motivace ke studiu zásadně zvýší, když si studenti mohou vybrat předměty, které je baví. To je samozřejmě velmi náročné, ale investice do tohoto systému se Digital Academy - Obchodní akademie Kutná Hora osvědčila. Téměř polovinu předmětů si studenti volí sami, podle svých preferencí. To má pozitivní dopad na jejich úspěšnost ve škole a také na oblibu studia. Každý rok jsou v nabídce nové aktuální předměty - například seminář AI (umělá inteligence), fotografování, pilates, matematiky, 3D tisku, týmové práce, osobní finance, hudební improvizace, kreativity a další.

Významnou roli v oblibě studia na Digital Academy - Obchodní akademie Kutná Hora hraje také průběžná investice do modernizace školy atraktivních studijních prostorů. Dokonce v nedávné době probíhala výuka i v netradičním, ale velmi oblíbeném prostoru, evropské jurtě Narava.

Digital Academy - Obchodní akademie Kutná Hora

Narava