Za operou do Ostravy a zpět za hubičku Smetanovským vlakem

Speciální vlaky budou vyjíždět z Prahy vždy ve 13:19. Cesta z Prahy do Hranic na Moravě kopíruje trasu i zastávky Valašského expresu. Do Ostravy na zastávku Stodolní dorazí vlaky v 17:30 a z Ostravy pak zpět vyjedou po každém představení s dostatečnou rezervou ve 23:00 (na zpáteční cestě vlak zastavuje pouze v těchto stanicích: Ostrava-Stodolní, Olomouc hl. n., Česká Třebová, Pardubice, Kolín, Praha hl. n.). Jízdenky je možné koupit pouze prostřednictvím webu NDM nebo osobně v centrální pokladně ostravského divadla spolu se vstupenkou.

„Přijet z Prahy do Ostravy za operou a dostat se téhož večera zpět je dnes prakticky nemožné – neexistuje žádné spolehlivé a pohodlné spojení z Ostravy do Prahy po skončení představení, což je vždy zhruba po 22. hodině. V květnu se v Ostravě hrají některé zápasy Mistrovství světa v hokeji, hotely ve městě jsou už naplněny a to odrazuje i ty zájemce, kteří by chtěli v Ostravě po operním představení přespat,“ říká Jiří Nekvasil, ředitel NDM a iniciátor projektu Smetanovského operního cyklu Ostrava 2024.

V Ostravě tak v květnu ještě jednou zazní 8 dokončených Smetanových oper v uceleném bloku, v pořadí, v jakém je skladatel napsal a ve vlastním nastudování souboru opery NDM. Výjimkou je slavnostní Libuše – ta blok v koncertním provedení s orchestrem Janáčkovy filharmonie Ostrava uzavře; stejně tomu bylo v březnu.

Cena zpáteční jízdenky z Prahy (a z českých zastávek Valašského expresu) je 500 korun, z Olomouce 250 korun. Ve vlaku bude možné zakoupit občerstvení. Na cestě do Ostravy budou nástupními stanicemi ještě Lipník nad Bečvou a Hranice na Moravě, na cestě zpět už vlak zastaví jen v Olomouci, České Třebové, Pardubicích, Kolíně a Praze.

Smetanovský operní cyklus Ostrava 2024 připravovalo Národní divadlo moravskoslezské 10 let. Vloni na podzim a letos měly obnovenou premiéru starší inscenace tak, aby všechny dokončené opery divadlo mohlo nabídnout divákům právě k oběma kulatým Smetanovým výročím (v březnu a květnu) a k Roku české hudby 2024. „Diváci tak u nás mají v květnu poslední možnost vidět Smetanovy opery v Ostravě takto v kompletu, některé už dokonce v derniéře. Na repertoáru opery NDM ale zůstane pro příští sezony jen Prodaná nevěsta, v roce 2025 se vrátí také Hubička. Tři naše operní inscenace vezeme na festival Smetanova Litomyšl, tři Smetanovy opery v našem nastudování odehrajeme v lednu 2025 v Plzni,“ připomněl Jiří Nekvasil.

www.ndm.cz