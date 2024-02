Vyberte pro své dítě střední školu, kam bude chodit s chutí

Jedná se o tyto tři střední školy: Obchodní akademie v Praze 9 – Satalicích, Obchodní institut v Praze 5 – Smíchově a Digital Academy Obchodní akademii Kutná Hora. Na dvou z nich, na Obchodní akademii v Satalicích a na Digital Academy Obchodní akademii Kutná Hora, proběhne ve středu 7. února 2024 na Den otevřených dveří. Studenti i s rodiči se mohou přijít podívat a prohlédnout si prostory školy, seznámit se s některými učiteli a zeptat se na vše, co je o škole a studiu zajímá. Na Digital Academy Obchodní akademii Kutná Hora navíc ve čtvrtek 8. února proběhne oblíbená akce Staň se na den středoškolákem, při níž žáci si mohou žáci v praxi vyzkoušet, jak výuka probíhá.

Na každé z těchto škol se studenti učí vybrané předměty v anglickém jazyce a průběžně skládají jednotlivé zkoušky. Po složení všech zkoušek získají mezinárodní anglickou maturitu s autorizací od londýnské centrály Pearson.

Mimořádně atraktivní a mezi studenty velmi oblíbenou součástí studia jsou výměnné pobyty a praxe na zahraničních stážích. Studenti část roku žijí a případně i studují či pracují v přirozeném prostředí některé cizí země. Jsou tak v přímém kontaktu s cizím jazykem a rodinným a firemním prostředím. Díky tomu si jazyk perfektně procvičí, a navíc zpravidla navážou výborné kontakty pro svůj budoucí profesní život. Tyto aktivity jsou organizovány formou výměnných pobytů nebo s podporou různých vzdělávacích programů, jako je například Erasmus, takže studenti nesou jen malou část nákladů s nimi spojenými, nebo si během pobytu dokonce ještě vydělají peníze navíc.

Tradičními zeměmi, kam studenti všech tří škol jezdí na praxe a výměnné pobyty, jsou Irsko, Anglie, Německo, Španělsko, Itálie, Malta a Maďarsko.

Motivaci ke studiu a chuť se vzdělávat a zdokonalovat zásadně zvýší, když si studenti mohou vybrat předměty, které je baví. To je organizačně pochopitelně velmi náročné, ale investice do systému volitelných předmětů se školám osvědčila. Téměř polovinu předmětů si studenti volí sami podle svých preferencí a zájmů. To má pozitivní dopad na jejich úspěšnost ve škole a také na oblibu studia. Každý rok jsou v nabídce nové předměty reflektující aktuální potřeby studentů a reagující na nejnovější trendy ve světě. Za zmínku stojí například semináře z předmětů umělá inteligence, fotografování, pilates, matematika, 3D tisk, týmová spolupráce, osobní finance, hudební improvizace, kreativita a další.