V telefonu se ozvalo ROSA centrum, dobrý den, a já se rozbrečela

A doma bylo stále hůř. „Jen okolí a příbuzní nic netušili, protože mimo domov byl Marek ve společnosti vcelku zábavný a choval se ke mně slušně. Doma jsem ale pokaždé, když se vracel z práce a na patře zastavil výtah, čekala, co přijde. Snažila jsem se podle bouchnutí dveří, podle prvních signálů, aniž ještě začal křičet, nadávat a ponižovat mě, rozpoznat, jak bude. Jestli honem mýt nádobí, nebo radši vzít kočárek a zmizet do parku. Když už jsem si myslela, že to dokážu vypozorovat, bylo vše úplně jinak. Pokaždé bylo rozbuškou něco úplně jiného. A končilo to šíleným řevem, že jsem tak blbá a neschopná, že ani… …no, bylo toho hodně. Byl totálně nevyzpytatelný.

Když už jsem byla čtvrtým rokem doma na mateřské, protože děti se mi narodily s odstupem tří let, začínalo být hůř. Po jednom útoku jsem skončila s vytrhanými vlasy a spoustou modřin na rukou a tváři. Po dalším jsem skončila s prasklým bubínkem a rozseknutým obočím na pohotovosti. Napotřetí to byla zlomená ruka. Nechtěla jsem to už dál snášet, měla jsem strach, ale říkala jsem si, že dětem nebudu brát tátu, ještě nechci odejít, A navrhla jsem manželskou poradnu. Markovi se moc nechtělo, ale souhlasil. Jenže před psycholožkou nahodil okouzlující úsměv a lhal. To mu šlo dobře. Manipulace. Pak už jen zmínil, že se mu zdám moc úzkostná a po padesáti minutách už jsem měla pocit, že já jsem ta nemožná osoba, co by měla se sebou okamžitě něco dělat, aby se mnou on a děti mohli vydržet.“

„Uplynulo dalších pár měsíců, střídaly se útoky a období klidu. Ale stávalo se to stále častěji a bylo to horší. Pak Marek vztáhl ruku na Honzíka. Tenkrát jsem si řekla DOST! Bránila jsem Honzíka a najednou jsem nemohla hýbat hlavou. Z koupelny, kde jsem pustila vodu a rádio, jsem zavolala na bezplatnou krizovou linku. Když se ozvalo ROSA centrum pro ženy, dobrý den, jak vám můžeme pomoci, rozbrečela jsem se. Pracovnice na lince se mnou měla trpělivost, vyslechla mě, řekla mi základní, ale pro mě zásadní informace, a domluvily jsme se že ráno po cestě od lékaře přijdu na krátkou konzultaci a pravděpodobně mě s dětmi vezmou ještě ten den na krizový pobyt, když se nám podaří sbalit nejnutnější věci a odejít z bytu, než se manžel vrátí z odpolední služby.“ Karolína, 35 let.

ROSA centrum pro ženy poskytuje krizovou pomoc od roku 2022 a jako registrovanou sociální službu od června 2023. Služba je provozována v Praze za podpory MČ Praha 2 a Norských grantů, je určena ženám z celé ČR. Krizový pobyt je na dobu maximálně 7 dní a ženy ohrožené bezprostředně násilím ze strany partnera za něj nic neplatí. Jak se na krizový pobyt dostat? Je to jednoduché, zavolat na linku ROSALIN, která je nonstop a zdarma: 800 60 50 80.