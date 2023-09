V krizi vsadili na originální softshellové oblečení

Lucie, příběh značky Petit Lulu už známe, ale jak jste se dostala k softshellovému oblečení WAMU?

Někdy je všechno špatné pro něco dobré. Samozřejmě musíme přiznat, že i nás se dotkla světová krize. Nejdřív pandemie, pak válka na Ukrajině, následné zvýšení cen energií a potravin. To všechno mělo vliv na oslabení kupní síly. Lidé současně přestali chápat, že látkové pleny se oproti jednorázovým v dlouhodobém horizontu stále vyplatí, hledají rychlou jednorázovou úsporu. Podnikat v této době vůbec není snadné a musíte jednat flexibilně. I nám v těžkých chvílích hrozilo propouštění zaměstnanců.

Ale ti jsou naše zlato, na nich to stojí. Navíc já, ani můj manžel Lukáš, který se také podílí na řízení a chodu firmy, nemáme v povaze jen tak sedět a čekat, co přijde. Několik zaměstnanců jsme nakonec propustit museli, ale chtěli jsme zachránit co nejvíc pracovních míst, tak jsme se rozhodli přidat další skupinu produktů. Krize nás vlastně jen postrčila více k tomu, co už jsme měli dávno v hlavě, a to vyrábět funkční oblečení pro děti. Značku WAMU. V současnosti máme ten nejlepší tým, který jsme kdy měli, a který aktuálně o práci rozhodně nemá nouzi.

Navrhovat a šít oblečení je něco jiného, než šít pleny. Jak se vám to povedlo?

Začátky nebyly vůbec lehké, protože to znamenalo ve velmi rychlé době pořídit stroje na sublimaci a naučit se s nimi pracovat. Rok probíhal vývoj nových produktů a jejich testování. Nutností bylo také vytvořit e-shop www.wamu.cz a to ve třech jazykových mutacích, a navíc ve variantě pro koncové zákazníky, i ve verzi pro velkoobchodní partnery. A to vše jsme museli vytvořit ve velmi omezeném počtu lidí.

Softshellového oblečení pro děti a obecně funkčního oblečení je na trhu hodně, čím se odlišujete?

Stejně jako se nám podařilo s Petit Lulu prorazit na zahraničním trhu s unikátní kolekcí plen Fluffy Organic, i u nové značky jsme sázeli na jinakost.

Softshellové oblečení pro děti dělá hodně firem a proto jsme se rozhodli odlišit právě unikátním designem a také výhradním použitím udržitelných velmi kvalitních materiálů.

Náš recyklovaný softshell nabízí nejvyšší prodyšnost na trhu - 18000 g/m/24h. Proto se v něm děti téměř nepotí. V zimě perfektně funguje naše oblečení se zateplením, které je současně tak flexibilní, že se dá použít i v chladnějších dnech v létě.

Jak moc je výroba náročná?

Výroba je díky specifickému designu velmi časově náročná, ale myslíme si, že výsledek stojí za to. Každý dílec látky si sami graficky navrhujeme a tiskneme na sublimační tiskárně. Nabízíme dětské bundy a kalhoty z recyklovaného softshellu ve velikostech 86/92 až 152/158 ve 12-ti vzorech, dále nákrčníky a rukavice z recyklovaného polyesteru. V naší nabídce nechybí ani trička a čepice z biobavlny a v současné době připravujeme kolekci dětských mikin. A dětským oblečením to samozřejmě nekončí, určitě nechceme zapomenout na dospěláky, v budoucnu budeme do nabídky zavádět i kolekci pro muže a ženy. I proto, že nám zákazníci často píší, že to, co kupují dětem, by chtěli i pro sebe.

Museli jste hodně investovat do technického vybavení...

Ano, je to tak. Naše technické zázemí je opravdu velké, proto přijímáme i zakázky na šití pro jiné firmy. Nabízíme digitalizaci střihů, stříhání na speciálním cutteru, který současně šetří finance i životní prostředí, protože je díky němu možné vyrábět téměř bezezbytkově. Velkou práci také odvádí naše textilní technoložka, bez které si vývoj nových produktů nedovedeme vůbec představit.

Jaká je vaše současná strategie, co plánujete?

Jsme specialisté na výrobu, umíme v poměrně krátkém čase vyrobit velké množství produktů. A proto v současné době chceme posílit naši pozici na trhu a to právě cestou velkoobchodních partnerů v Čechách ale i v zahraničí.

A jak se vám právě teď daří?

Na to jak je naše značka na trhu krátkou dobu, tak si vedeme nebývale dobře, WAMU se prodává a z toho máme obrovskou radost.

