Teenagerům a studentům hrozí násilí ve vztahu stejně jako dospělým

K násilí může dojít na příležitostné schůzce i ve vážném dlouhodobém vztahu.

Na rozdíl od dospělých, kteří již mají zkušenosti se vztahy, jsou ale mladí lidé mnohem více zranitelnější. Průzkum mezi studenty uvádí, že znásilnění na schůzce představuje 67 % všech sexuálních útoků, 38 % znásilněných žen na schůzce byly mladé ženy ve věku 14 – 17 let. Více než polovina mladých žen (68 %) znala toho, kdo ji znásilnil – byl to její přítel, kamarád, známý.

Rozpoznat násilí, stanovit si vlastní hranice toho, co jsme ochotní tolerovat, je přitom zásadní. Bohužel násilí se přenáší mezi generacemi a u dětí, které zažívaly násilí doma mezi rodiči, je velmi pravděpodobné, že tyto vzory chování budou používat ve svých vztazích: podle našich statistik 20 % obětí vyrůstalo v rodině, kde docházelo k násilí a dvě třetiny pachatelů vyrůstaly v rodině s přítomností násilí. Tyto děti pak mohou mít posunuté hranice toho, co si k nim mohou druzí dovolit, co budou tolerovat. Pokud nemají tyto hranice zažité, mohou se snadno stát oběťmi jakéhokoli násilí, zneužívání.

Některé varovné signály počínajícího násilí nevnímají mladí lidé jako násilí. Je pro to několik vysvětlení: děti byly svědky násilí doma, mají pak pocit, že násilí je normální, přejali tento model chování od rodičů, mohou mít představu, že takové chování je normální, protože vrstevníci prožívají to samé a nebo mají strach opustit vztah poznamenaný násilím, protože by ztratili společenský status mezi vrstevníky.

Přitom varovné signály násilí ve vztahu lze rozpoznat. Ve vztahu se objevuje znevažování, shazování, hanlivé poznámky, urážky, které mají toho druhého ponížit. Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit zažívají jak psychické násilí (nepřiměřenou žárlivost, kontroly, pronásledování, zesměšňování před kamarády, nadávky, obviňování, omezování, sledování, příkazy, izolaci od přátel, vydírání, nátlak, vyhrožování sebevraždou…) tak fyzické a sexuální násilí.

Prevence násilí je možnost, jak omezit násilí ve vztazích. ROSA – centrum pro ženy kromě přímé práce s oběťmi domácího násilí chodí již od roku 2006 na školy přednášet, vydává materiály pro studenty, žáky i pedagogy. Nyní díky podpoře Norských grantů přichází s preventivně zaměřenou kampaní, sestávající z vydání publikací a letáků, které jsou ke stažení na https://www.stopnasili.cz/k-stazeni/publikace/ a ze spotů a šíření materiálů pro školy, pedagogy, žáky a studenty, které jsou ke shlédnutí na YouTube: @ROSAcentrum. Publikace To si líbit nenechám, která je zdarma ke stažení, teenagery seznamuje nejen s se zdravým vztahem a násilím, sexuálním násilím, pronásledováním, vyhrožováním na sítích, ale i s tím, jak například tlumit impulzivitu, agresivitu, jak reagovat, pokud mě někdo pronásleduje, jak reagovat, když cítím vztek, zlost a agresi. Publikace Násilí ve vztazích teenagerů - Manuál pro pedagogy SŠ přináší teoretický základ i praktické stránky pro práci se třídou.

Vím, že se Danovi asi líbím, ale teď už nevím jak dál. Byli jsme spolu na koupališti, byla legrace, a tak jsme udělali pár fotek, teda on fotil mě. Začali jsme spolu chodit. Ale chtěla jsem ještě počkat. Myslím, že na sex je brzo. No a on se naštval. Teď jsou moje fotky na netu se slovy, jaká jsem kráva. A pak taky na internetové seznamce i s mým telefonem. Chce se mi brečet a mám strach jít i ke škole, protože už to viděli snad všichni. Katka

Zahlcený whatsapp, mail, všude obrázky se srdíčky, tisíce vzkazů v telefonu, dárečky v lavici i před domem. Snaží se ke mně dostat i přes kamarády. Už toho mám dost. Kam se pohnu, je Klárka určitě za mnou. Všude. Celý den, celý rok. Jirka

Vždycky se mi líbil Petr. Fajn kluk, rozumíme si. Je hezký, zajímá se o mě. Všechno s ním je v pohodě. No, občas se cítím provinile, když mi říká, ať si neberu tak krátkou sukni, nebo že mám kalhoty příliš upnuté, že s namalovanými nehty vypadám příliš… vyzývavě. Pak se mnou nemluví. Tak radši všechno udělám tak, aby bylo po jeho. Nechci, aby mi stále něco vyčítal. Je jinak pozorný, chce být pořád se mnou, dokonce mě doprovází ze školy na kurz angličtiny i do fitka, prostě kamkoli jdu. Lenka

Šla jsem s kamarádkou na party, bavit se. Přisedli si k nám nějací cizinci. Odskočila jsem si na toaletu a dopila colu, kterou mi mezitím objednali. Pak si pamatuju už jen to, že nasedám do taxíku. Někam jedeme. Sídliště. Nevím. Pak je ráno, je mi zle, všechno mě bolí a probouzím se kdesi na konci města na autobusové zastávce. Dál nevím. Ani jak jsem se dostala domů. Ani co se mi stalo. Marta

Na prevenci násilí ve vztazích je zaměřen celý web www.stopnasili.cz.

