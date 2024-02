Střední škola, která připraví na život a kde výuka není nuda

Čekají vaše dítě přijímačky na střední školu? Přijímací zkoušky na střední školy se nezadržitelně blíží. Vyberete-li pro své dítě Digital Academy Obchodní akademii Kutná Hora, máte hned tři jistoty: 1. Pokud si napíše tuto školu na první místo v přihlášce, má jistotu přijetí. 2. Během středoškolského studia vycestuje v rámci programu Erasmus na studijní pobyt či stáž v zahraničí. 3. Na konci studia složí mezinárodní anglickou maturitu, která mu dává výhodu na českém i zahraničním trhu práce.

Vezměte je na Digital Academy Obchodní akademii Kutná Hora na Den otevřených dveří.

Přijímací zkoušky na střední školy, stejně jako termín odevzdání přihlášek, se nezadržitelně blíží. Chcete své dítě podpořit a pomoci mu s výběrem té správné? Přijďte ve středu 7. února 2024 na Den otevřených dveří na Digital Academy Obchodní akademii Kutná Hora, kde navíc ve čtvrtek 8. února proběhne oblíbená akce Staň se na den středoškolákem.

V průběhu studia se studenti učí vybrané předměty v anglickém jazyce a průběžně skládají jednotlivé zkoušky. Po složení všech zkoušek získají mezinárodní anglickou maturitu s autorizací od londýnské centrály Pearson. Nově škola od letošního školního roku nabízí i studium oboru Business pouze v angličtině.

Kromě prezenční formy studia je možné studovat vybraný obor také dálkově nebo on-line. To je výhodné především pro studenty, kteří například z důvodů sportovních aktivit nebo zdravotních omezení nemohou pravidelně docházet na prezenční výuku.

Mimořádně atraktivní a mezi studenty velmi oblíbenou součástí studia jsou výměnné pobyty a praxe na zahraničních stážích. Studenti část roku žijí a případně i studují či pracují v přirozeném prostředí některé cizí země. Jsou tak v přímém kontaktu s cizím jazykem a rodinným a firemním prostředím. Díky tomu si jazyk perfektně procvičí, a navíc zpravidla navážou výborné kontakty pro svůj budoucí profesní život. Tyto aktivity jsou organizovány formou výměnných pobytů nebo s podporou různých vzdělávacích programů, jako je například Erasmus, takže studenti nesou jen malou část nákladů s nimi spojenými, nebo si během pobytu dokonce ještě vydělají peníze navíc.

Tradičními zeměmi, kam studenti Digital Academy Obchodní akademie Kutná Hora jezdí na praxe a výměnné pobyty, jsou Irsko, Anglie, Německo, Španělsko, Itálie, Malta a Maďarsko.

Motivaci ke studiu a chuť se vzdělávat a zdokonalovat zásadně zvýší, když si studenti mohou vybrat předměty, které je baví. To je organizačně pochopitelně velmi náročné, ale investice do systému volitelných předmětů se Digital Academy Obchodní akademii Kutná Hora osvědčila. Téměř polovinu předmětů si studenti volí sami podle svých preferencí a zájmů. To má pozitivní dopad na jejich úspěšnost ve škole a také na oblibu studia.

Každý rok jsou v nabídce nové předměty reflektující aktuální potřeby studentů a reagující na nejnovější trendy ve světě. Za zmínku stojí například semináře z předmětů umělá inteligence, fotografování, pilates, matematika, 3D tisk, týmová spolupráce, osobní finance, hudební improvizace, kreativita a další.

Vedení školy si velmi dobře uvědomuje, že míru oblíbenosti školy ovlivňuje i vzhled a vybavení prostor, v nichž výuka probíhá. Digital Academy Obchodní akademie Kutná Hora proto průběžně investuje do modernizace školy a zatraktivnění studijních prostor. V nedávné době dokonce probíhala výuka v netradičním, ale velmi oblíbeném prostoru, evropské jurtě Narava.