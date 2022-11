Radíme Ježíškovi aneb Co koupit jako vánoční dárek?

Svíčka možná není nejnápaditější dárek, ale rozhodně patří k těm nejuniverzálnějším. Potěší kamarádku, kolegyni, babičku i párek přátel a rozhodně nevysaje vaši peněženku. Při výběru se snažte respektovat oblíbený interiérový styl obdarovaného. Pěkně vypadají svíčky v nádobce, pro minimalistu vezměte nějakou jednoduchou v keramickém obalu, vyznavači rustikálního stylu vyberte třeba kousek ve vroubkovaném skle.

Svíčka v keramickém obalu zdobí, i když zrovna není zapálená. Svíčka v nádobce Giorgia, 3 odstíny, 250 Kč | foto: Möbelix

Jestliže si váš blízký potrpí na hezké věci, možná mu učaruje nápaditá váza. Je to totiž vděčná dekorace a dělá parádu, i když zrovna není plná květů. Vybírejte ty se zajímavým provedením nebo minimalistickým designem. Samozřejmě v barevnosti, která bude ladit s domácností budoucího majitele.

Hold kráse dřeva i skla – neotřelá kombinace materiálů dodá váze na výjimečnosti. Váza Wood, od 399 Kč | foto: Möbelix

Nebo bude tím pravým ořechovým trendy lucerna? Momentálně jsou in černé kovové lucerny, skleněné kousky v zlatém rámu, ale především výrobky z přírodních materiálů, jako je bambus, ratan nebo dýha. Zvažte tedy, který typ vaše nejbližší nejvíc nadchne.

Plánujete-li obdarovat nějakého eko nadšence, pozor na zbytečnosti. Ty by ho určitě nepotěšily. Co mu naopak určitě udělá radost, jsou pomůcky pro tzv. zero waste životní styl. Tedy takový, který produkuje co nejméně odpadu. Skvělou volbou tak bude třeba láhev na pití, termoska nebo krabička na svačinu. Hodit se bude i stylová taška na nákup.

Kovové lahve či termosky jsou lehké a odolné – ideální na cesty. Termoláhev Emely, 349 Kč | foto: Möbelix

Máte v rodině kutila? Co takhle nového pomocníka nebo nějaký pěkný kufřík na nářadí?! Když bude mít navíc takovou vychytávku, jako jsou kolečka, jistě sklidí úspěch.

Vášnivý kuchař či kuchařka se při práci v kuchyni neobejde bez kvalitního nádobí a náčiní. Sada nesmrtelných litinových hrnců v retro designu mu jistě vykouzlí úsměv na tváři.

Litina je léty prověřený nestárnoucí materiál jako stvořený do kuchyně. Litinové nádobí Gourmet, od 239 Kč | foto: Möbelix

Mladou rodinu, která se zrovna nastěhovala do nového, určitě neurazí ani jídelní servis nebo nový set příborů. Aktuálně jsou in příbory v neotřelých barvách, jako je černá nebo zlatá. S takovými určitě zabodujete! A nejmenší členy nezklamete nějakou tou hračkou. Nejprve se ale určitě domluvte s rodiči, ať je dle jejich preferencí.

Milovníky zdobnějšího stylu potěší talíře s výrazným dekorem. Kombinovaný servis Fields of Gold, 2699 Kč / 8 ks | foto: Möbelix

A nesmíme zapomínat na domácí mazlíčky! Designový pelíšek pro pejska nebo kočičku udělá radost nejen čtyřnožci, ale i jeho pánovi.

Plastový pelech v pleteném vzhledu je vhodný pro kočku i malého psa. Pelíšek Pet Sandy, od 1599 Kč | foto: Möbelix

Pokud se rozhodnete pro vlastnoručně vyrobený dárek – klidně i takový, co bude k snědku – možná najdete tu správnou inspiraci ZDE. Tak šťastnou ruku!