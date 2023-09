Ostrava se opět stane centrem evropského loutkářství

Jsou to téměř čtyři roky, co se v Ostravě naposledy konal mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse. Letošní ročník festivalu se uskuteční od 1. do 6. října 2023 a Ostrava se díky němu stane na několik dní centrem evropského loutkářství.