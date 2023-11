Nikdy to není „jen“ a ani „trochu“: vyhledejte pomoc včas

Není neobvyklé, že i když okolí vidí nebo slyší ponižování, z domácnosti se ozývá křik nebo partner „jen“ rodinu psychicky deptá a děti mají obrovské problémy ve škole a mezi svými vrstevníky, samotné oběti náhled na to, že se jim děje násilí, nemají. Anebo už ví, že zažívají domácí násilí, že to není v pořádku, ale mají strach. Co když násilný partner udělá to, čím vyhrožuje. Zabije jí, zabije sebe, sebere děti, všem ukáže, že blázen je ona a tak skončí na psychiatrii. Kolik žen už tohle slyšelo? Hodně. Jen v poradně ROSA – centrum pro ženy slyší devět z deseti žen výhrůžky a zastrašování, čtyři z deseti výhrůžky zabitím, každý čtvrtý partner vyhrožuje sebevraždou.

Bohužel řada žen zažívala stejné chování doma, když ještě byly dětmi v původní rodině. A tak si mohou myslet, že to už k životu patří, mohou mít pocit, že až pokus o vraždu je to, co se nazývá domácí násilí. To jsou ale jen jeho tragické konce.

Začátek násilí je úplně jinde. V partnerovi. V partnerovi, který má třeba nízké sebevědomí, a tak si ho dodává manipulací a získává tak moc nad partnerkou. V partnerovi, který může začít pozvolna omezováním a izolací a vy najednou přicházíte o přátele, kamarádky, širší rodinu. Pokračuje nadávkami, kontrolou, omezováním. A vy se cítíte jako ten největší lůzr na světě. Protože kdybyste byla… (…a doplňte si jakoukoli vlastnost), tak by se vám tohle nedělo. Pak možná přijde první facka, první rána pěstí. Samozřejmě se to neděje neustále, protože to by nikdo nevydržel. Ale je tu přestávka, kdy sníte o tom, že už se to nebude opakovat. Ale ono se to stane za rok, za půl roku, za týden zas. A také s větší intenzitou.

Když se násilí nezastaví, stupňuje se, je nejvyšší čas vystoupit. Protože třeba právě škrcení zmíněné v úvodu je vedle ohrožování zbraní tím nejvíce rizikovým faktorem předvídajícím budoucí násilí s tragickým koncem. Proč? Škrcení je významným prediktorem budoucího smrtelného násilí. Pokud vás váš partner škrtil v minulosti, riziko, že vás zabije, je desetkrát vyšší. Škrcení je jedna z nejsmrtelnějších forem domácího násilí: k bezvědomí dochází během několika sekund a ke smrti během několika minut.

Zachraňte se. Plánujte své bezpečí. Kromě opuštění prostoru, odchodu do jiné místnosti, od partnera, je důležité vyhýbat se podobným situacím, nemít ve svém dosahu předměty, které partner použil a mohl by použít. Pokud vás partner škrtil, vyhledejte vždy lékaře, protože některé symptomy po zranění se mohou rozvinout až později.

Klientky Informačního a poradenského centra ROSA pro ženy oběti domácího násilí v Praze zažívají fyzické násilí v 75 % procentech případů. Tolik rizikové škrcení zažilo 32,2 procent žen, které vyhledaly naši pomoc. Každý rok. V absolutních číslech: každý rok je škrceno našich 110 nových klientek, což za 30 let, co ROSA ženám pomáhá, znamená více než tři tisíce škrcených žen v Praze a okolí. Najděte odvahu a vyhledejte pomoc. Nikdy to není „jen“ a není to ani „trochu“. Jde o život.