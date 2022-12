Mýty a fakta – depilace nebo epilace a jak se ne/holit

Ať už jsme v jakémkoliv věku a jakéhokoliv pohlaví, od puberty už navždy nám neustále raší chloupky na ne vždy žádoucích místech. Nastupuje holení, ale jaký způsob zvolit? Zeptali jsme se dermatoložky, jaké metody doporučuje a kterým bychom se raději měli vyhnout.

Depilace nebo epilace?

Ano, opravdu je v tom rozdíl, i když je pravda, že dnes se na to už tolik nehledí. Známější slovo často i nesprávně užívané je depilace, tedy pouhé zkracování chloupků například žiletkou. Naproti tomu epilace je jejich odstraňování i s cibulkou. Tedy pokud se nevytrhne nebo nezničí i vlasová cibulka, nejedná se o epilaci. „Depilované chloupky zkracováním zesílí, mnohdy nepříjemně až bolestivě zarůstají, mohou se zanítit a způsobit vážné nepříjemnosti, a navíc tvoří pichlavé strniště. Proto je důležité zvolit správný způsob odstraňování nežádoucího ochlupení – pokud chcete do hladka, epilujte,“ radí MUDr. Marta Moidlová, primářka kliniky LaserPlastic.

Žiletka, ne/přítel hladké pokožky

Žiletka, ač je zřejmě nejpoužívanějším nástrojem pro holení, způsobuje nejvíce problémů na kůži. Nejen, že hrozí nepříjemné pořezání, ale žiletkou holené chloupky mají tendenci zarůstat a celý proces zanechává pokožku podrážděnou.

Pořiďte sobě nebo svým blízkým ideální vánoční dárek – dárkový certifikát na libovolné přístrojové ošetření se slevou 10 % s heslem LP10 zde

Upravené strniště a trendy tvary

Pokud cílem není hladké holení, ale pouze úprava a sestřih chloupků, ať už se jedná o mužskou bradu či oblast plavek, zvolte správný strojek. Na trhu je opět mnoho značek a možností, vybírejte tak podle toho, zda je možné snadno měnit a čistit hlavice. Nejen kvůli různým délkám, které vám odlišné hlavice nabízejí, ale také z hygienických důvodů.

K některým strojkům můžete také dostat šablonky pro jednodušší udržení linky, a to nejen rovné, ale i ve tvaru například hvězdičky či srdíčka. Můžete tak na Valentýna překvapit svou druhou polovičku novým sestřihem.

Pro více videí ze zákroků a rozhovory s našimi lékaři sledujte @klinikalaserplastic

Jak se chloupků zbavit jednou pro vždy?

Pokud má člověk možnost si vybrat, určitě by zvolil způsob, který je nejméně bolestivý, nejlevnější a na pouhých pár sezení. A právě trhání chloupků pásky, voskem nebo cukrovou pastou, nití, pinzetou či trhacími strojky do tohoto vzorce nepatří. Nejen, že jsou to velmi bolestivé způsoby, ale bohužel nezaručí, že se chloupky opravdu vytrhnou i s cibulkou, a proto je nutné proceduru stále opakovat.

Jediný ověřený, doopravdy účinný způsob, jak se tohoto neestetického porostu natrvalo zbavit, je laserová epilace. Je to navíc jediná volba v případě zarůstajících chloupků, protože laser k chloupku dokáže proniknout, odstranit jej a zároveň působí protizánětlivě. Má ještě další pozitivní účinek, a to je vypnutí kůže, takže po zákroku je pleť nejen hebká, ale i omlazená.

A jak taková laserová epilace funguje?

„Paprsek laseru cíleně ničí vlasové cibulky hned několika způsoby najednou, nejvíce efektivní je z nich působení na pigment obsažený v cibulce, kterou si paprsek sám vyhledá, aniž by poškodil povrch pokožky. Účinně jsou však zasaženy pouze chloupky, které se nacházejí v takzvané aktivní fázi svého růstu. Vzhledem k tomu, že se chloupky vyskytují v různých růstových stadiích, je nezbytné ošetření v určitém časovém intervalu opakovat, aby byly odstraněny i další chloupky, které mezitím dospěly do této aktivní etapy růstového cyklu. Postupně tak dochází k trvalé zástavě jejich růstu,“ vysvětluje primářka Moidlová. Laserové ošetření je možné provést kdekoliv na těle s výjimkou míst s určitým typem mateřského znaménka. V takovém případě se nejprve znaménko odstraní, a poté se zbylý chloupek může depilovat.

Objednat se můžete na www.laserplastic.cz