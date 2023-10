Jaká je funkce jater a na co si dát pozor

Játra jsou pro život nepostradatelná. Probíhá v nich mnoho metabolických procesů včetně zpracovávání živin vstřebaných trávicím traktem a jejich přeměna na energii, metabolismus tuků a následné ovlivnění hladiny tuků, aminokyselin a cukru, neutralizace, detoxikace a vylučování toxinů a jiných škodlivých látek.

Vyrábí se v nich žluč, ukládá železo, vitamíny rozpustné v tucích a jiné důležité látky a tvoří se tam bílkoviny zodpovědné za většinu chemických reakcí v těle. Podílí se také na boji proti infekcím, které se dostaly do krevního oběhu, a to díky schopnosti buněk pohlcovat cizorodé částice, mikroby či poškozené buňky. Játra také regulují i hladiny několika hormonů.

Poruchy funkce jater

Naše játra se neustále regenerují, mají však své limity. V případě, že musí být u operativního zákroku odstraněn celý jeden lalok, dochází během určitého časového období k jeho nahrazení. V některých případech je však destrukce jaterních buněk rychlejší než jejich obnova, což může vést až k akutnímu selhání jater. Intenzita vystavování jater škodlivým látkám ovlivňuje jejich funkci, a časem i jejich vzhled a strukturu.

Nenápadně, postupně, někdy však trvale. „Škodlivé látky, jako alkohol, léky nebo infekce mohou zavinit rychlou destrukci jaterních buněk v takovém rozsahu, že náprava již není možná,“ upozorňuje MUDr. Šárka Krejčová, medicínská ředitelka laboratoří Unilabs.

Příčiny a příznaky špatné funkce jater

Poruchy funkce jater se vás mohou týkat, pokud například holdujete pravidelně více než jedné sklenici vína, piva nebo tvrdého alkoholu. Případně, že často nedokážete odolat smaženým jídlům, sladkostem a slazeným nápojům. V důsledku špatné životosprávy se můžete cítit nafouknutí a můžete mít nepravidelné vylučování. Poruchy jater se mohou projevit i kožními problémy. „Primárně jsou to ale různé příznaky, jako je únava, ztráta chuti k jídlu, hubnutí nebo různé trávicí obtíže - například nevolnost, zácpa, průjem, zvracení, říhání, nadýmání. Typičtější jsou již bolesti vpravo pod žebry. Mezi nejznámější jaterní choroby patří virové hepatitidy (žloutenka), steatóza jater, mononukleóza, Gilbertův syndrom a další,“ vysvětluje MUDr. Krejčová.

Detoxikace jater

Módní pojem, který má své opodstatnění. Detoxikaci je možné provést, například, pomocí bylinných čajů, nebo přípravky s obsahem bylinných extraktů. Délka detoxikace se může lišit podle míry poškození jater, od několika týdnů do několika měsíců. Nejvyužívanější bylinou na podporu činnosti jater je ostropestřec mariánský, kterému se také díky jeho vzhledu přezdívá Kristova koruna.

Co zjistíme z vyšetření jater

Vyšetření jater nabízí rychlou kontrolu stavu funkce jednoho z nejdůležitějších orgánů v těle. Nechcete-li čekat u lékaře, můžete se na vyšetření objednat snadno a rychle z pohodlí domova, bez žádanky od lékaře a vybrat si jedno z více než 80 odběrných míst po celé České republice.

Na webové stránce www.labonline.cz si stačí vybrat vyšetření jater, zvolit si termín a místo odběru, uhradit objednávku, dojít si na odběr a počkat na výsledek, který obdržíte do e-mailu obvykle do druhého dne. Toto vyšetření je vhodné pro mladé i starší lidi, pro muže i pro ženy. Bez ohledu na to, zda pociťují zdravotní problémy, nebo jen chtějí mít jistotu, že jejich játra jsou zdravá a fungují, jak mají.