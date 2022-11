Galerie Harfa odměňuje za věrnost

Rádi využíváte slevových akcí, exkluzivních nabídek a potěší vás zvýhodněné nákupy? Vězte, že nová mobilní aplikace Moje Harfa je tím pravým pro vás. Už nyní nabízí 40 skvělých výhod a další budou přibývat. Při registraci nyní získá každý nový zákazník 10 bodů v hodnotě tisícikoruny. Další body se připisují na zákaznický účet za nákupy v obchodním centru. Jak na to, zjistíte na webu Galerie Harfa.

Do věrnostního programu Moje Harfa je zapojena většina obchodů Galerie Harfa. Po nákupu stačí naskenovat účtenku do mobilní aplikace a body se automaticky přičtou na váš účet. Za každých 100 korun nákupu získáte 1 bod. Za nasbírané body můžete podle vlastního výběru čerpat slevové poukázky do obchodů, odměny a exkluzivní výhody jako třeba parkování zdarma nebo slevy v dětském koutku.

„Aktuálně mohou zákazníci díky aplikaci získat například dvacetiprocentní slevu do obchodu Next Kids, za nasbírané body pak slevovou poukázku do obchodů H&M, Pepe Jeans, CCC nebo Starbucks. U každé odměny je uveden potřebný počet bodů pro její získání. Parkování zdarma na celý den pak může mít zákazník za pouhé 3 body, což představuje útratu v hodnotě 300 korun,“ doplňuje Tlustá. Některé odměny jsou exkluzivní a lze je využít jen jednou, jiné lze čerpat opakovaně a postarají se tak o výhodnější nákupy při pravidelných návštěvách Harfy. Slevy lze jednoduše uplatnit předložením v aplikaci vygenerovaného QR kódu ve vybrané prodejně.

Věrnostní aplikace Moje Harfa je zdarma ke stažení v obchodech Google Play a App Store. Po jednoduché registraci můžete okamžitě využívat její výhody. Načtení účtenek probíhá pomocí skeneru v aplikaci. Důležité je, aby účtenka byla vyfocena celá a neponičená.

Tak co tomu říkáte? Zní to jako lákavá nabídka? Není nic jednoduššího než stáhnout aplikaci a přijít se přesvědčit na vlastní kůži do Galerie Harfa. Kromě nákupů, které vás nejspíš stejně čekají, si užijete i spousty radosti navíc.