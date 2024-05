NEXT REALITY hledá nové kolegy. Zkuste práci v oboru, který teď zažívá růst

Hledáme proto makléře do našich nových i stávajících poboček. Hledáme schopné lidi, kteří mají zájem a nadšení učit se nové věci. Dobrý makléř je člověk, který má kromě realit vhled do oboru financí, marketingu a obchodu i stavebnictví. Vedle toho je to člověk komunikativní, samostatný a zároveň schopný týmové práce.

Ani začínající makléři, úplní nováčci, se nemusí bát. V NEXT REALITY budou důkladně proškoleni a připraveni pro svou praxi, na což je připraven komplexní vzdělávací program.

Proč pracovat právě v oboru realit?

makléři jsou placeni provizním systémem. Každá uzavřená transakce pro ně představuje zisk. Díky poptávce po nemovitostech a jejich aktuálním cenám si schopní makléři nyní přijdou na velmi zajímavé výdělky.

je to práce, kde plníte lidem jejich sny. Každý touží po vlastním bydlení a dobrý makléř je osobou, která tento cíl dokáže splnit. Pokud jste empatický a spolehlivý, váš klient to ocení. Naši nejlepší makléři dostávají desítky pozitivních referencí

tato práce je všechno jen ne stereotypní. Každý klient je jiný, každá nemovitost je jiná. Makléř se neustále učí něco nového, zlepšuje své komunikační dovednosti, reflektuje nové trendy

Proč pracovat právě pro NEXT REALITY?

Jsme jeden z nejvýznamnějších hráčů na českém trhu. Máme síť poboček po celé České republice. Neustále rosteme.

Makléři mohou těžit z množství obchodních příležitostí a využívat široké nabídky služeb. U NEXT REALITY může každý kromě zisku z prodeje realit dosáhnout na další příjem ve spolupráci s partnery.

Nabízíme možnost investic a výkupů přes Českomoravský realitní fond, což přináší další zajímavé obchodní příležitosti.

Máme propracovaný systém vzdělávání, pracují u nás skuteční profesionálové, kteří jsou ochotni se podělit o své know-how.

I když jsme velcí, jsme pořád jedna rodina. U nás panuje přátelské prostředí. Pořádáme každoročně velké množství akcí, kde se setkávají makléři z celé republiky.

