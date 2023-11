Azylový dům mi dal hodně. Děkuji

To vše může ženám nabídnout služba azylový dům ROSA s utajenou adresou pro oběti násilí: bezpečí před násilím, pomoc v řešení situace, právních otázkách.

„Mohu jedině doporučit. Azylový dům ROSA mi dal hodně. Zprvu jsem měla strach utéct z domu, i když to, co jsme zažívali doma s dětmi, bylo peklo, cítila jsem se na vše sama. Ale poznala jsem, že to tak být nemusí. Když jsem se dostala do azylového domu, potřebovala jsem poradit nebo si popovídat, vždy tu někdo byl. Nejlepší ale bylo vidět své děti konečně v klidu, spokojené a šťastné. Teď už nemají noční můry. Konečně po dlouhé době můžeme být sami sebou. Stačí se jen nebát udělat první krok k lepšímu životu.“ Radka, 43 let.

Pro ženy v azylovém domě je důležité nejen ubytování v klidu a pomoc a podpora sociálních pracovnic, ale i sdílení svých příběhů. Často v nich je kus něčeho podobného. Zjišťují, že i další ženy stály před skoro neřešitelnou situací a bály se udělat krok sice z násilného vztahu, ale do neznáma. Klientky, které už nějaký čas v azylovém domě jsou, mohou být podporou pro nové ženy, které do azylového domu přicházejí a jsou teprve na začátku nové cesty.

„Po určitých situacích v mé rodině mi kamarádky, které mi ještě zůstaly, říkaly: Uteč! Už je to moc! Tohle tě zničí, vždyť tě může i zabít, vyhrožuje ti, měla jsi otřes mozku, dělá z tebe blázna. Musíš zmizet. Je to nebezpečné zůstat s takovým člověkem. No a já jsem seděla před postýlkou, dívala jsem se na Honzíka a přemýšlela. Jak vezmu všechno, co potřebuji, všechno, co potřebuje dítě. V hlavě jsem si dělala seznam základních věcí ….. a potom mě vyrušila myšlenka…azylový dům? Ne, to ještě není tak hrozné. Jenomže v určité rozhodující chvíli, když jsem se konečně odhodlala k útěku, to nejdůležitější bylo se mnou – moje dítě. A byla jsem pryč. Všechny ty věci, které jsem potřebovala pro život, se dají koupit, půjčit, obejít se bez nich. Hlavně, že jsem poslední útok přežila a byla jsem s Honzíkem. A v azylovém domě ROSA, kam mě přijali, mi dali všechny základní věci, a ještě to nejdůležitější: čas v klidu a bezpečí udělat si v hlavě pořádek a s chladnou hlavou bez manipulací a vyhrožování přijmout rozhodnutí ohledně svého života, racionálně převzít zodpovědnost za výchovu a život svého dítěte. A taky to je lidský přístup. Ty lidi, které tu potkáte, jsou zlatí. Bohu díky, že stále existují lidé, kteří pracují od srdce pro lidi, pro pomoc. Děkuji.“ Renata, 32 let.

Azylový dům ROSA, pro ženy a jejich děti, které ohrožuje násilí, pomáhá k novému startu do života právě 25 let. Za tu dobu pomohl 461 ženám a 558 dětem. Pokud chcete vědět, jak to vypadá v azylovém domě, jak služba probíhá, kolik stojí den pobytu ve službě, podívejte se na stránku: