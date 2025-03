Pavel Beneš: Investice do mezd jsou pro nás zásadní

Pavel Beneš: Každoroční investice do mezd zaměstnanců jsou zásadní | foto: ARROW International CR, a.s.

Nyní Teleflex patří ke špičce ve svém oboru a oba strategické závody v Hradci Králové a Žďáru nad Sázavou jsou součástí něčeho, co má obrovský smysl a globální přesah, protože v současné době skupina Teleflex nabízí více než 23 000 produktů, působí ve více než 30 zemích a její součástí je více než 14 000 zaměstnanců v 16 závodech po celém světě.

V Teleflexu vstupují do nového roku s optimismem a očekáváním pozitivních změn v oblasti pracovních podmínek. Téma navyšování mezd získává klíčový význam pro mnoho firem a zaměstnanců, kteří vyhlížejí očekávaný růst a zlepšení životní úrovně. Nejde pouze o konkrétní kroky v oblasti navyšování mezd, ale také o důvody, hodnoty a dopady, které za tímto rozhodnutím stojí. V Teleflexu se těší, že mohou svým zaměstnancům nabídnout další krok k jejich profesnímu a osobnímu růstu, a zároveň vytvářet prostředí, které podporuje jejich spokojenost a angažovanost.

Zvýší se výroba i platy

V Teleflexu se na letošní rok připravovali už v roce loňském, protože podle prodejních plánů bude rok 2024 dalším rokem, kdy budou zvyšovat výrobu. „Oblast našeho zájmu se bude soustředit především do dvou velkých oblastí. Budou to investice do našich výrobních zařízení a budovy a dále pak investice do našich zaměstnanců,“ popisuje letošní směřování firmy personální ředitel Pavel Beneš. V letošním roce bude společnost dokončovat a spouštět několik významných investic. Tyto investice jsou zaměřeny na další zvýšení efektivity, zlepšení ergonomie, snížení spotřeby energií a materiálu, omezení dopadu na životní prostředí a současně na zvýšení celkového výkonu firmy.

Výrazné investice plánuje firma Teleflex v oblasti odměňování. „V letošním roce budeme navyšovat mzdy o 7 %, což je zhruba 2-3násobek nad odhadovanou inflací. Každoroční investice do mezd zaměstnanců jsou pro nás klíčové. Jen za posledních pět let se mzdy našich zaměstnanců zvýšily téměř o 50 %,“ vysvětluje Pavel Beneš a zároveň dodává, že v růstu mezd budou v Teleflexu pokračovat i nadále, protože chce patřit k těm firmám, které dokážou řádně ocenit práci a nasazení všech svých zaměstnanců.

Ocenění za nápady

Navyšování mezd není jedinou oblastí personální politiky, kam Teleflex soustředí své síly. Velké prostředky směřují i do rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. „Zaměstnanci mají také možnost soutěžit s kolegy nejen v rámci českých závodů, ale po celém světě. Realizují tak své nápady, které my každý měsíc vyhodnocujeme a zaměstnance za jejich nápady oceňujeme. Jednou za čtvrtletí pak vyhodnocujeme ty nejlepší nápady celosvětově,“ říká Pavel Beneš.

Aby firma byla schopná vyrobit vše, co po ní zákazníci požadují, bude přijímat nové kolegy a kolegyně. „Těšíme se, že můžeme nabídnout nová pracovní místa v naší firmě, kde zaměstnáváme pouze kmenové zaměstnance,“ dodává personální ředitel Pavel Beneš. A nejen to, firma nabízí mnoho dalších benefitů, zakládá si na otevřené firemní kultuře a aktivním zapojení všech zaměstnanců do procesů a fungování společnosti.