Naše mise? Zlepšovat zdraví a kvalitu života lidí

NIKOL DOKUMENTAČNÍ SPECIALISTKA – LABELING SPECIALIST – SENIOR LABELING SPECIALIST – LABELING LEAD – MDR LABELING PROJEKTOVÁ MANAŽERKA MÁ CESTA V TELEFLEX Na Teleflex jsem nastoupila téměř před sedmi lety krátce po státnicích na vysoké škole. Začínala jsem na pozici Dokumentační specialistky a po necelém roce jsem přešla na oddělení Grafiky jako Labeling Specialist. Postupem času jsem se stala Senior Labeling Specialist a nakonec jsem oddělení grafiky začala vést jako Labeling Lead. V rámci vedení grafiky jsem pak převzala dva labelingové projekty (Implementace MDR regulací do grafiky výrobků a změna čísla CE značky), což mi velmi rozšířilo obzory, a začala jsem pracovat s globálními týmy v rámci celého Teleflexu. Bavilo mě posouvat moje oddělení dál a dělat procesy v rámci něj efektivní a stále se zlepšovat. Když se pak otevírala nová pozice PMO Lead na oddělení Enterprise Excellence, dostala jsem příležitost se naučit zase něco nového mimo mou původní oblast působení. Před několik měsíci mi bylo nabídnuto se vrátit zpět do oblasti Labelingu a v současné době dělám MDR Labeling projektového manažera. Mám na starosti skupinu Surgical výrobků pro závod Morrisville (USA) a jsem součástí Globální Labelingové skupiny. MŮJ DEN Zajištění podpory a spolupráce s odborníky. Mojí každodenní náplní je dohlížet na labelingové aktivity jednotlivých výrobkových skupin, které spadají do rozsahu projektu, který vedu. Musím zajistit, že vše probíhá v souladu s vymezeným časovým plánem jednotlivých výrobkových skupin a vše je dokončené včas. Organizuji schůzky s jednotlivými odborníky za dané oblasti (Marketing, Labeling, Regulatory, R&D, Dokumentace, Manufacturing, Demand Planning, Kvalita, Nákup a jiné) a zajišťuji, že všichni mají podporu, kterou pro svou práci potřebují. Denně řeším různé problémy, které během projektu vyvstávají, a snažím se je odstraňovat nebo zmírňovat jejich dopad ve spolupráci s celým týmem tak, aby projekt nebyl ohrožen a nedošlo k výpadku dodávání výrobků na jednotlivé trhy koncovým zákazníkům (pacientům), kteří je potřebují. ČEHO SI V TELEFLEX CENÍM? Podpora v růstu, firemní kultura a pomoc v regionu. Teleflex je za mě jedním z nejlepších zaměstnavatelů v širokém okolí. Moc se mi líbí, jak podporuje svoje zaměstnance v osobním a profesním růstu a snaží se neustále nabízet příležitosti k rozvoji. Velmi oceňuji širokou nabídku nejrůznějších školení a také Recognition program, díky kterému jsou oceňovány mimořádné výkony nebo zlepšovací návrhy jednotlivých pracovníků. Velmi se mi líbí firemní kultura, která je tu nastavená, kdy všichni pracují jako jeden tým tak, aby byl dosažen co nejlepší výsledek, a vzájemně si pomáhají. Oceňuji také to, že se Teleflex účastní veřejného a společenského života v rámci regionu a pomáhá tak místní komunitě a podporuje svými projekty místní charitu (Vánoční strom splněných přání, DOBROcukrárna, Koláč pro hospic, sázení stromů, úklid odpadků v rámci akce Čistá Vysočina, Na kole dětem Žďárskými vrchy a jiné). Jsem velmi vděčná, že mohu být součástí tak skvělého týmu a mohu pomáhat tam, kde je potřeba.