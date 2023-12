Nové umělecké hnutí pod taktovkou kočičích drápků

Vrnismus, umělecké hnutí, které v kočkách spatřuje umělce vyjadřující se prostřednictvím škrábání. Projekt má za cíl vyzdvihnout benefity soužití člověka s kočkou a podpořit k adopci. V útulku PSOZ jsme objevili 10 talentů, kteří svůj osobitý styl vyškrábali na limitovanou sérii 10 škrabadel, jež vznikla pod rukama designérů T. R. Kladošová a Janský & Dunděra. Škrabadla můžete od 28.11. dražit v dvoutýdenní online aukci, finančně tak pomůžete útulku a zároveň se můžete ucházet o adopci kočičího umělce.

Designová škrabadla s dobročinným úmyslem

Zvýšit povědomí o zodpovědném přístupu k domácím mazlíčkům a přibližovat benefity adopce zvířat je jedním z hlavních cílů společnosti Mars, do jejíhož portfolia spadá i značka Whiskas, která dlouhodobě upozorňuje na problematiku kočičího bezdomovectví. Proto vznikl nový umělecký směr, který vidí v každé kočce umělce. Vrnismus je velmi bohatý především pokud jde o používané techniky, na prvním místě je škrábaná grafika. Vrnističtí kočičí umělci však často sahají i k muchláži, trháži, cuckáži a cupáži. Protože jejich tvorba bývá často nepochopena, vznikla v rámci projektu designová custom-made škrabadla, která nejenže plní funkční účel, ale zároveň se skvěle hodí i jako designový doplněk do obýváku.

Sisal, dezén, ocel, barvy

Stylová, ručně vyráběná škrabadla vznikala po dobu 5 měsíců pod rukama českých umělců, módní návrhářky a výtvarnice T. R. Kladošové a designerského dua Matěj Janský & Cyril Dunděra. Pro všechny byl proces výroby výzvou ať už z pohledu výběru správného materiálu, tvaru, unikátnosti a funkčnosti produktu.

„Hlavním materiálem je sisal, se kterým jsme pracovali v podobě sisalového lana, ale také jsme z něj netradičně dělali i třásně, které jsou velkou součástí dezénu. Dále to byly bavlněné šňůry různých barev, polyesterové šňůry a koberec,“ říká Tereza, která samotnou inspiraci pro výslednou podobu nacházela ve skicovaní a hledání skrytého vtipu. Na škrabadlo se jí podařilo dostat i dvě kočičí oči, která skrytě evokují motiv kočky. „Výběr materiálu šel ruku v ruce s celkovým designem rámu. Při navrhování jsme již věděli, s jakým materiálem pracovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o umělecké dílo a je potřeba, aby vydrželo škrábání koček, byly kovové trubky ideálním materiálem. Nebylo však jednoduché, vyrobit takovýto 3D ohnutý rám byl celkem oříšek. Ve finále je rám, i když to ani není vidět, vyroben z 12 svařených dílů,“ dodává designérské duo Janský & Dunděra.

Vrnismus jako forma kočičího vyjádření

„Škrábání je pro kočky velice důležité, má totiž významnou sociální funkci. Kočky pomocí škrabání komunikují mezi sebou, ale i s ostatními tvory. Škrabání je totiž tzv. kombinovaná teritoriální značka, kdy kočky na škrábaný předmět natírají svůj pach a vizuálně si značí své území, velmi podobně jako třeba medvědi. Krom toho je škrabání velmi důležité ze zdravotního hlediska, aby kočkám nepřerůstaly drápky a aby si své malé nože udržovaly stále ostré a v dobré kondici,“ říká kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová.

V útulku Pražského spolku ochránců zvířat se našlo celkem 10 kočičích talentů, kteří dali svými vrnistickými drápky vzniknout unikátní podobě škrabadel. Zájemci si mohou designový produkt vydražit v průběhu dvoutýdenní online aukce, která bude od 28. listopadu probíhat na aukro.cz. Zapojte se do první (mň)aukce, v níž si můžete vydražit originální umělecká díla v podobě škrabadel a zároveň se ucházet o adopci kočičích umělkyň a umělců, kteří se na jejich tvorbě podíleli, a poskytnout jim tak milující domov. Vybrané peníze budou připsány na transparentní účet útulku Pražského spolku ochránců zvířat.

Útulky plné kočičích umělců

Kočičích útulků je u nás velké množství a jejich svěřenci netrpělivě vyhlíží nový domov. Bohužel situaci nepřidává ani stávající legislativa. Majitelé nejsou povinni kočku jakkoliv označovat a registrovat. Pouze v případě koček toulavých je zákonná povinnost obce se o zvíře postarat – umístit jej do útulku, depozita či dočasné péče. U koček zdivočelých je pak doporučeno je odchytit, vykastrovat, označit mikročipem a je-li to pro ně vhodné, vrátit do původní lokality, z níž byly odchyceny. Podle dostupných dat Nadace na ochranu zvířat z roku 2022 se jen necelá 3 % koček navrátila původnímu majiteli a zhruba polovina z nich našla adoptivního majitele. Proč se tak malé procento zvířat vrátí ke svému původnímu majiteli? Souvisí to zejména s přístupem soukromých chovatelů ke kočkám. „Většina chovatelů koček bez průkazu původu svá zvířata neoznačuje mikročipem a neregistruje je v žádném ze stávajících registrů zvířat. V případě jejich zaběhnutí, ztráty, není jednoduché je dohledat a jednoznačně identifikovat. Někteří chovatelé vnímají kočky stále jako „spotřební zboží“ a svá zatoulaná zvířata aktivně nevyhledávají, často si za ně jednoduše pořídí náhradu,“ vysvětluje Eva Marlene Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat.

Podobně o situaci hovoří i Hana Janišová, předsedkyně Pražského spolku ochránců zvířat, kde se aktuálně starají o zhruba 200 opuštěných koček. Situace v útulcích je na spadnutí hlavně kvůli nezodpovědnému přístupu majitelů, kteří kočky nekastrují. „Majitel kočku bez problému vyhodí březí nebo s koťaty na ulici a pak v tom lepším případě kočka putuje k nám do útulku. V poslední době je bohužel také velkým fenoménem měsíc září. Lidé během prázdnin na chatách krmí koťátka nebo i dospělé kočky a pak zjistí, že do pražského bytu si je vzít nechtějí,“ přibližuje situaci Janišová.

Poskytnutím milujícího domova se opuštěnému zvířátku zásadně ovlivní kvalita života, zároveň se v útulku uvolní kapacita, což ulehčí jeho fungování. Vytvářet lepší svět pro domácí mazlíčky je dlouhodobou strategií společnosti Mars, která podniká různé kroky k tomu, aby podporovala adopci zvířat z útulků. Zapojte se do aktuální kampaně značky Whiskas, která v kočkách objevuje umělecké talenty a představuje benefity soužití člověka s kočičím umělcem.