Jedna kabelka na celý život? Se správnou péčí je to možné

Správné skladování

Paradoxně dochází nejčastěji k poškození kabelky během jejího nenošení. Když leží na dně skříně, může se nejen pomačkat, ale může se na ni přenést barva z jiné kabelky nebo oděvů. Jak tedy kabelku skladovat? „Snažíme se naše zákaznice vždy proškolit, jak kabelku skladovat, aby nedošlo k jejímu poškození,“ vysvětluje majitelka rodinné firmy ELEGA, Dita Valentová. „Kabelky je potřeba vycpat do požadovaného tvaru, ať už papírem, nebo nějakou krabičkou. Kabelky vždy ukládáme do látkového pytlíku takzvaného dustbagu, který by měl být součástí nákupu každé kvalitní kabelky. Držadla by měla vždy mířit vzhůru, aby nedošlo k jejich obtisknutí do stran kabelky nebo permanentnímu ohnutí.“

Stejná pravidla skladování platí i pro psaníčka, kterých máme doma obvykle více. Psaníčka mohou skvěle rozzářit nenápadné šaty, nebo naopak podtrhnout unikátní šaty volbou neutrální barvy psaníčka. „Naše značka ELEGA vyrábí kabelky výhradně z hovězinových kůží, které jsou velmi odolné a pevné, ale na psaníčka využíváme i citlivější, jemnější materiály, jako jsou kozinky a teletiny. Psaníčka jsou šperkem pro slavnostnější příležitost, nenosí se každý den, takže u nich nevadí, že kůže není tolik odolná, ale je více příjemná na omak. Využíváme zde kůže, které jsou potištěné, metalické, nebo broušené. Psaníčka nosíme obvykle v ruce, proto je důležité, aby byla opravdu příjemná do ruky,“ říká Dita Valentová.

Krásná kabelka každý den

Jak se starat o kabelku, kterou nosíte denně? U často nošené kabelky trpí především držadla, zipy a rohy. Držadla a rohy jsou místa, kde je vidět opotřebení nejdříve. Jakmile vidíte, že jsou některá místa sušší, použijte vhodné impregnační prostředky. Výrobce by vás měl na požádání informovat, jak se správně o kabelku starat, protože každá kůže vyžaduje trochu jinou péči. „U nás provádíme záruční i pozáruční servis našich kabelek ELEGA. Když si zákaznice není jistá správnou péčí, nebo se jí nechce dělat, můžeme kabelku servisovat za ni. Součástí této péče může být i oprava. Díky tomuto pozáručnímu servisu můžeme oživit i několik let staré kabelky, aby vydržely ještě spoustu let,“ informuje Dita Valentová.

Může tedy vydržet jedna kabelka celý život? Může, ale samozřejmě nebude vypadat jako nová; bude vyprávět svůj příběh. Správná kůže zraje a lehce se mění. Bohužel toto pravidlo neplatí u koženkových kabelek a podobných eko kůží, které jsou stále jen syntetické materiály. I při sebelepší péči vydrží taková kabelka v dobrém stavu maximálně čtyři roky.

Jak si vybrat tu pravou?

Jinou kabelku potřebujete do práce, kam nosíte dokumenty, a jinou na výlety. Také není vhodné chodit například do divadla s velkou kabelkou, i když to bohužel často vídáme. Na jaro se hodí spíše světlé a barevné kabelky, kdežto na podzim a v zimě nosíme spíše tmavší barvy, a můžeme si naopak vybrat kousek se zajímavou texturou nebo kožíškem. Samozřejmě, pokud v zimě nosíte světlý kabát, je vhodné jej doplnit světlou obuví a kabelkou. Kolik je tedy potřeba mít minimálně doma kabelek? „Já bych řekla, že žena by měla mít minimálně šest kabelek. Dvě velké, dvě střední a dvě psaníčka. Ale to je opravdové minimum, ideálně bych řekla, že okolo desíti,“ uzavírá Dita Valentová z ELEGY.