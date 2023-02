Svijanské plechovkové pivo v novém obalu

Pivo v plechovce si mohli lidé poprvé koupit přesně před 88 lety v americkém Richmondu. S myšlenkou pivních plechovek přišel o několik let dříve malý pivovar v Newarku ve státě New Jersey založený německým imigrantem Gottfriedem Kruegerem. Od padesátých let pak začaly plechovky na pivo postupně dobývat svět a začátkem šedesátých let v USA překonaly v prodejích tradiční lahve. Pivo v plechovkách ovládá trh nejen v USA, ale i ve Švédku a Velké Británii, stejně jako v Polsku nebo Maďarsku. Jeho spotřeba roste i v České republice, kde se do plechovek nejprve stáčelo pivo určené na export.