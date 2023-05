Finančně nezávislý může být každý. Jak na to s běžným příjmem?

Kdo by nechtěl zažívat svobodu, kdy můžete s pocitem bezpečí dělat to, co vás baví, bez ohledu na peníze. Že to je možné, jen když vyhrajete v loterii nebo zdědíte peníze z rodinného majetku? I to jsou sice možnosti, ale mnohem jistější je začít si budovat vlastní svobodu – finanční nezávislost – která je pro život velkým benefitem. A čím dříve, tím lépe.

Rovnice finanční nezávislosti je poměrně jednoduchá. Pokud jsou pasivní příjmy vyšší než výdaje, je to stav, o kterém lze mluvit jako o finanční nezávislosti. V této situaci už záleží jen na svobodném rozhodnutí jedince, zda chce pracovat, trávit čas s rodinou, cestovat, věnovat se svému koníčku nebo třeba nedělat už vůbec nic. Že to zní jako sen mnoha z nás? Možná, ale nemusí k němu vést tak dlouhá cesta, jak si mnozí z nás mohou představovat. Mnohdy stačí jen správně plánovat své finance a dobře nastavené strategie dlouhodobě plnit.

Finanční plán je základ

Pro dosažení finanční nezávislosti je nutné mít dokonalý přehled o veškerých financích. „Finanční plán je dostupný naprosto pro každého a v základní podobě si ho dokáže sestavit každý z nás. Stačí si detailně rozepsat příjmy a výdaje. Výdaje pak rozdělit na nutné a zbytné,“ popisuje hlavní analytik společnosti Broker Consulting Martin Novák. Naprostým základem je si v první řadě vybudovat finanční rezervu ve výši tří až pěti měsíčních povinných výdajů. Toto je železná rezerva, která pak může nejvíce pomoci s řešením nenadálých životních situací. Druhým stavebním kamenem je pak zabezpečení sebe i své rodiny v podobě životního pojištění.

Dalším krokem k finanční svobodě je stanovení životních cílů, snů a nastavení strategie, jak toho dosáhnout. S tím samozřejmě souvisí i výběr vhodných finančních produktů pro dlouhodobé investování. Toto už je složitějším procesem v rámci finančního plánování, a proto je dobré se poradit s odborníky. „Naši finanční konzultanti v rámci vypracování Finančního plánu jasně určí horizonty a konkrétní produkty, jejichž prostřednictvím klient dosáhne klíčového cíle,“ říká Radim Štantejský, obchodní ředitel Broker Consulting a manažer projektu OK POINT.

Radim Štantejský je sám také ředitelem jednoho z pražských obchodních míst OK POINT a podle jeho zkušeností je oblast finančního plánování v současné době čím dál častěji poptávána jak ze strany stávajících, tak nových klientů. Mít své finance pod kontrolou a umět s nimi efektivně hospodařit – tedy nejen poplatit nutné výdaje, ale také si něco užit a samozřejmě i odložit bokem – je jedním z předpokladů pro finanční zdraví jedince i celé jeho rodiny.

Investovat může každý

Zvýšený zájem o finanční plánování a s tím související investiční produkty dokazují i data společnosti Broker Consulting za rok 2022. Ta ukazují padesátiprocentní nárůst v počtu uzavřených investičních smluv. Je tedy patrné, že se Češi v posledních letech začínají více zajímat o své finanční zdraví a zabezpečení. I přes tento pozitivní trend si ale mnoho z nás myslí, že na investování nemá, protože je potřeba větší obnos peněz, aby to mělo smysl. Tak to ale není. Investování je pro každého a dá se měsíčně realizovat i s malým množstvím peněz.

Finance na určené dlouhodobé cíle lze naspořit i cestou menších částek. Začít se dá i tak, že člověk „odloží bokem“ jedno procento ze svého měsíčního platu. „Například do podílových fondů je možné investovat už od pár stokorun měsíčně. Stačí jen najít vhodný investiční nástroj,“ říká Martin Novák z jedné z nejvýznamnějších společností zprostředkovávající finanční a realitní služby v Česku i na Slovensku. Pokud rodina začne s plánováním včas, může si postupně, a to i s průměrným příjmem, vybudovat dostatečný finanční polštář, ale také uspořit peníze pro zajištění dětí, vlastní nezávislost a větší stabilitu ve stáří.

Vzorový příklad možného měsíčního rozpočtu průměrné české rodiny:

foto: Broker Consulting

Nový pohled na rodinný rozpočet

Po správném nastavení finančního plánu, který s sebou mimo jiné nese optimalizaci výdajů, získají většinou rodinné finance nový rozměr. I se stejnými příjmy mohou najednou zbývat volné prostředky k investování a rodinné finance tak mohou dlouhodobě růst. Naspořit si na rentu, na vzdělání dětí nebo na to, aby mohl člověk přestat pracovat ještě dřív, než půjde do státního důchodu, tak najednou není vůbec nemožné.

Mít správně nastavený finanční plán a jasně dané cíle a horizonty jejich naplnění je jedna věc. Aby se ale těchto cílů skutečně podařilo dosáhnout, je dobré se po celou dobu držet ověřených pravidel, která k optimálnímu hospodaření s penězi vedou. Těchto sedm zlatých pravidel finančního plánování je souborem základních doporučení, jak se k rodinným penězům chovat, tak aby majetek rodiny nejen rostl, ale byl také zabezpečen proti jakýmkoli budoucím karambolům.

Sedm zlatých pravidel finančního plánování 1. Zbavte se drahých dluhů 2. Vytvořte si provozní rezervu 3. Dobře a levně pojistěte rodinu a majetek 4. Vyřešte si vlastní bydlení 5. Pravidelně investujte do výnosových strategií a nespekulujte 6. Nedržte volné prostředky na běžných účtech a termínovaných vkladech 7. Optimalizujte drahé produkty

Myslete na zadní vrátka

Pořádek ve vlastních penězích a stanovení si jasných cílů je základním pilířem pro vybudování finanční nezávislosti. Vždy je ale nutné myslet na zadní vrátka. Pojištění sebe i svého majetku tak rozhodně není dobré podcenit. Životní pojištění je jakousi druhou stojnou, která dokáže pomoci při nemoci či úrazu, kdy člověk, například živitel rodiny, není schopný pracovat déle než jeden měsíc a výpadek jeho příjmu znamená výrazný problém pro celou rodinu. „Nad vším tím je pak ještě pomyslná střecha: pojištění majetku v podobě neživotního pojištění,“ uzavírá hlavní analytik Broker Consulting.

Bez neživotního pojištění (pojištění nemovitosti, domácnosti, vozidla, cestovní či úrazové pojištění) je totiž možné velmi rychle přijít o již vybudovaný finanční polštář, případně to může velmi zkomplikovat i vytvoření rezervy do budoucna. Vedle toho mít uzavřené dobré životní i neživotní pojištění je také důležité pravidelně, ideálně na každoroční bázi, své smlouvy kontrolovat a vyhnout se tak riziku podpojištění či nedostatečnému pojistnému krytí.