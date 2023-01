Bojíte se pustit do vrtané studny kvůli boji s byrokracií? Nemusíte

Při dnešním neustálém zdražování je dobrým nápadem si zajistit vlastní zdroj kvalitní pitné vody. Co je ale vše potřeba zařídit, než se do realizace vrtané studny pustíte? Jaké dokumenty a povolení je nutné vyřídit? A na co si dát pozor?