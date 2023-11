Správný účetní program musí umět víc než jen účtovat

„Prvním krokem je ujasnění si „kdo jsem“,“ říká Robert Valentík, obchodní ředitel společnosti Elisoft. A připomíná tak důležitý 1. krok z Průvodce - Jak vybrat účetní program, který poroste s vámi.

Víme, co firmy a podnikatelé skutečně využívají. Připravili jsme pro zákazníky průvodce, který usnadňuje orientaci a pokládá důležité otázky.

Stojíme si za tvrzením, že dobrý ekonomický systém nemusí stát „majlant“

Zákazníci chtějí, aby jim program pomáhal s řízením firmy. Aby propojil potřebná data a oddělení. Naopak netouží platit za to, co nevyužijí. Účetní program neslouží jen k vedení účetnictví. Spravuje e-shop, sklady nebo pobočky. Vše, co firma potřebuje ke svému životu a růstu. I změnám, které tento vývoj přinesou.

Klíčová kritéria pro výběr správného účetního programu

Při výběru vhodného ekonomického systému zvažte klíčová hlediska. Ty pomohou vyloučit software, který se pro firmu nehodí nebo v budoucnu nebude stačit jejímu rozvoji. Připomenou také, co všechno je důležité od takového systému požadovat. Díky tomu se dá vyhnout potížím, jako je nutnost v nejméně vhodný okamžik vše měnit. V oblasti firemního účetnictví a řízení je lepší tomu předejít.

Jak na to? Průvodce: Jak vybrat účetní program, který poroste s vámi pomůže s výběrem.

Účetní programy podle oborů a odlišných požadavků uživatelů

Firmy fungují v široké škále odvětví. Obchod, výroba, e-shopy, logistika, služby aj. Nároky a požadavky na funkce účetních programů se významně odlišují nejen podle zaměření firem, ale také kdo s nimi bude pracovat. Tedy uživatelé.

Podnikatelé, kteří stojí před rozhodnutím, jaký systém pořídit do svých firem, působí v širokém spektru oborů. A skuteční uživatelé těchto systémů pracují na různých pozicích. Jsou to majitelé firem, účetní, ale i manažeři nebo řadoví zaměstnanci. Nároky a potřeby na funkce účetních programů se tedy často liší podle toho, kdo s nimi pracuje. A to je důležité zohlednit.

Rozsah funkcionalit: Systém by měl pokrývat všechny potřebné oblasti podnikání a umožňovat snadnou integraci s ostatními nástroji.

Modulární struktura: Volba modulárního systému umožňuje firmám přizpůsobit software dle aktuálních potřeb a snadno jej rozšířit v budoucnu.

Uživatelská přívětivost: Intuitivní a snadno ovladatelné rozhraní zvyšuje efektivitu práce a zjednodušuje zaškolení nových uživatelů.

Cena vs. hodnota: Důležité je zvážit celkovou hodnotu systému vzhledem k ceně, včetně nákladů na implementaci, školení a podporu.

Možnosti přizpůsobení a rozšiřování: Software by měl být dostatečně flexibilní, aby umožnil přizpůsobení a rozšíření v souladu s růstem a vývojem firmy.

Podpora a služby: Kvalitní zákaznická podpora a služby jsou nezbytné pro zajištění hladkého chodu a řešení případných problémů.

Účetní programy podporují nové pracovní trendy

Dnes lidé nepracují jen v kancelářích společností. Firmy poskytují benefit zaměstnancům např. práci na Home Office. Běžně spolupracují s externisty, jako jsou účetní kanceláře nebo IT správci. Ti všichni mohou mít potřebu připojovat se do firemních systémů vzdáleně. Ekonomické účetní programy by si s těmito již skoro standardními požadavky zákazníků měli umět poradit.

Ekonomický systém je investice do budoucnosti

Správný výběr účetního programu je zásadní. Je partnerem, který pomáhá ve všech aspektech podnikání, připomíná obchodní ředitel firmy Elisoft. Máme bohaté zkušenosti s vývojem ekonomických systémů a aplikací pro podnikání. Nasloucháme potřebám uživatelů a aplikujeme je do systémů. Nabízíme komplexní a cenově dostupná řešení, která pomáhají firmám růst a prosperovat.

Pokud máte v hlavě zmatek a potřebujete nasměrovat vyzkoušejte průvodce, je zdarma.

Průvodce: Jak vybrat účetní program, který poroste s vámi.

Raději byste probrali konkrétní potřeby vaší firmy s odborníky z Elisoftu? Jsou zde pro vás, vyslechnou i nasměrují, říká Robert Valentík.