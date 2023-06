Jak na energeticky úsporné bydlení? Pomůže vám webový rádce mBank

Po tom, co se na tuzemském trhu stabilizovaly ceny energií, mnoho lidí uvažuje o snížení jejich spotřeby, aby se jich případné další dopady cenových změn dotkly v co nejmenší míře. Proto mBank na svých stránkách v květnu spustila webového rádce, který lidem pomáhá s přeměnou bydlení na energeticky méně náročné. Že na úpravy nemáte peníze? Nechte si poradit, jak je financovat tak, aby nezruinovaly váš domácí rozpočet.

„mBank chce být pro klienty nejen bankou, která jim například půjčí peníze, ale také partnerem, který je podpoří v jejich projektech a plánech. Proto jsme připravili webovou stránku, která lidem pomůže v otázkách energeticky úsporného bydlení,“ vysvětluje Kateřina Veselá, manažerka pro nehypoteční úvěry mBank pro Českou republiku a Slovensko.

K energetickým úsporám mohou lidem pomoci například kvalitní okna a zateplení. „Mnoho lidí se také rozhodne využít obnovitelné zdroje energie v podobě tepelných čerpadel a fotovoltaických panelů, které jim zaručují energetickou soběstačnost,“ říká Petr Stejskal, jednatel společnosti DPU REVIT, s.r.o., která je součástí skupiny Dům plný úspor. Právě ve spolupráci s partnerem Dům plný úspor nově spuštěná sekce na webu mBank vznikla.

Možností financování úprav bydlení je celá řada. Webový rádce například vysvětluje princip fungování dotačního programu Nová zelená úsporám, který lze čerpat na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech. „Klienti se na základě podrobného návodu na webu mBank přehledně a na jednom místě dozvědí, jak krok po kroku postupovat v případě podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám. A aby lidé nemuseli myslet na to, které dokumenty si připravit pro úspěšné čerpání dotace, připravili jsme odškrtávací seznam volně ke stažení,“ doplňuje Petr Stejskal.

„V případě čerpání z dotačního programu Nová zelená úsporám je nutné počítat s tím, že příspěvek z něj se vyplácí až po realizaci projektu. Pokud tedy nemáte vlastní finance, ze kterých úpravy bydlení financovat, lze využít naši mPůjčku Plus, jejíž výhodou je například to, že nemusíte zpětně dokládat, na co jste půjčené peníze využili,“ říká Kateřina Veselá.

Kromě webového rádce banka spolu s odborníkem poskytuje informace na dalších platformách. „Nedávno jsme například v chatu s odborníkem na zpravodajském serveru idnes.cz ve spolupráci s Petrem Stejskalem radili čtenářům, jak si mohou snížit náklady na bydlení, a také jsme byli hosty podcastu Kontext,“ dodává Kateřina Veselá.

Novou sekci na webu mBank „Jak na energeticky úsporné bydlení“ najdete ZDE.