Více než polovina Čechů platí v obchodech pouze kartou

Průzkum společnosti Visa ve spolupráci s Ipsos ukázal, že většina Čechů dává přednost platební kartě před hotovostí. Při placení je pro zákazníky čím dál důležitější možnost volby. Proto obchodníci, kteří umožňují i bezhotovostní způsob platby, získávají nové zákazníky, aniž by přišli o ty stávající. Příjímání bezhotovostních plateb pro ně navíc znamená o 12 až 18 % vyšší tržby. Lidé se totiž méně omezují ve svých výdajích díky tomu, že bezhotovostní platby jsou pohodlné, jednoduché a především bezpečné.

„Tradiční hotovostní platby mohou být časově náročnější a zákazníci bývají omezeni tím, kolik peněz mají při sobě. Platební terminál jim umožňuje jednoduše zaplatit kartou, chytrým telefonem nebo hodinkami, což je rychlý, efektivní a bezpečný proces. Tím se eliminují překážky a zákazníci mají větší motivaci vracet se do daného obchodu,“ vysvětluje Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko. „Podle našeho průzkumu se do obchodů poskytujících bezhotovostní transakce lidé vrací 2x až 3x častěji než do obchodů, které platby kartou nepřijímají,“ dodává.

Díky přijímání bezhotovostních plateb můžete: Získat nové zákazníky

Zvýšit své tržby o 12 až 18 %

Lépe chránit sebe i zákazníky

Mít peníze na účtu již další den

Bezhotovostní platby jsou bezpečné a šetří váš čas

Důležitou součástí celosvětového úspěchu bezhotovostní technologie je ochrana, kterou přináší všem stranám, tedy spotřebiteli, obchodníkovi, nabyvateli i vydavateli. Všechny bezkontaktní transakce přes platební terminály jsou chráněny stejnou zabezpečenou šifrovací technologií jako jakýkoli druh transakce s čipem. Pro spotřebitele i obchodníky je používání bezhotovostních plateb mnohem bezpečnější než používání hotovosti. Ve chvíli, kdy obchodník přijímá bezhotovostní platby, navíc snižuje riziko ztráty hotovosti a snižuje náklady a čas strávený jejím zpracováním.

Podnikáte v terénu mimo dosah pevného internetu a elektřiny?

Velkou výhodou pro obchodníky může být zároveň služba Tap to Phone, která jim umožňuje kdekoli bezpečně přijímat bezkontaktní platby prostřednictvím chytrých telefonů, které již vlastní. Díky této službě mohou digitální platby snadno přijímat i ti nejmenší obchodníci, ať už se jedná o malé kadeřnictví nebo trhovce nebo služby jako instalatéři, kteří navštěvují své zákazníky. A větší obchodníci mohou vytvářet nové platební zkušenosti, které si zákazníci oblíbí.

Zapojte se do Česko platí kartou

Společnost Visa je jedním z partnerů programu Česko platí kartou, který se zaměřuje na podporu bezhotovostních plateb a zlepšení platební kultury v České republice prostřednictvím edukace, osvěty a podpory elektronických platebních metod. Díky tomuto programu mohou obchodníci získat platební terminál na 6 měsíců zdarma.

Více informací o produktech a službách Visa pro obchodníky najdete zde.

[1] Průzkum Ipsos Instant zadaný společností Visa, 500 respondentů, celá ČR, provedený 13. 1. 2023