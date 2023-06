Start it @UNI učí mladé podnikatele zdolávat překážky a nevzdávat se

Start it @UNI je tady proto, aby takových příběhů bylo co nejméně. Velmi častým důvodem neúspěchu mladých firem je to, že po jejich službách nebo produktech není na trhu poptávka. Na počátku totiž jejich představitelé mnohdy podceňují důležitost mapování trhu a zjišťování skutečných potřeb zákazníků. Změnit to je cílem nové unikátní spolupráce skupiny ČSOB s českými vysokými školami, která vznikla koncem loňského roku pod značkou Start it @UNI. Stojí za ním akcelerátor Start it @ČSOB a Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze a Vysoké učení technické v Brně.

„Start it @UNI má pomoci odstraňovat některé hlavní problémy, kvůli kterým končí startupy předčasně. Často to bývají špatně zmapovaná poptávka a schopnost prosadit se na trhu. Globálně i v České republice přes 90 procent startupů nepřežije a u 42 procent z nich není po jejich produktech nebo službách poptávka. Tomu se ale dá vhodnými postupy předejít,“ poukazuje Zuzana Paulovics, lídryně akcelerátoru Start it @ČSOB. Dalším důvodem pro vznik spolupráce s univerzitami je i to, že 77 procent startupistů jsou vysokoškoláci, ale jen pětina z nich je ve věku pod 30 let.

Základním kamenem Start it @UNI jsou workshopy neboli Validation Camps. Jejich hlavní výzvou je rozjet podnikání během jediného víkendu. Účastníci se zde setkávají s úspěšnými startupisty, mentory i investory a učí se, jak zjišťovat potřeby zákazníků. „Za sebou máme už čtyři takové akce. Poslední z nich se konala počátkem června v pražské centrále ČSOB v Radlicích. Tam jsme měli rekordních 63 středoškoláků a vysokoškoláků, z čehož je patrné, jak silný zájem tu je. Další Validation Campy plánujeme na podzim,“ doplňuje Zuzana Paulovics.

K úspěšným účastníkům Validation Camps patří firma Gamifit, jejímž produktem je hravá fitness aplikace určená pro žáky základních škol. Aplikace se snaží vrátit dětem chuť k pohybu a aktivnímu životnímu stylu po covidové pandemii, v níž tělesná zdatnost mládeže dále utrpěla. Spoluzakladatelé Gamifitu Matyáš Adam Michel a Andrea Petrová se svým projektem uspěli i před náročnou porotou, která je vybrala mezi deset vítězů zařazených do aktuálního pětiměsíčního programu akcelerace Start it @ČSOB. A nedávno dokonce vyhráli i StartupBox Validation Challenge a hlavně finálový Contest #0123, kde bylo na počátku 28 přihlášených.

Akcelerátor Start it @ČSOB zdarma podporuje začínající firmy, které přinášejí lepší řešení pro zákazníky i v nečekaných oblastech a hledají způsob, jak udržitelně a ziskově fungovat. Hlásit se do něho mohou firmy ze všech oborů. Po dobu pěti měsíců pak mohou využívat poradenství a mentoring nejen expertů ČSOB, ale i výhody plynoucí z členství v prestižní mezinárodní síti akcelerátorů GAN, která sdružuje přes 10 000 nejlepších startupů ze šesti kontinentů.

Během uplynulých více než čtyř let se do Start it @ČSOB přihlásilo 566 zájemců a akcelerátor pomohl už 72 z nich. Řada startupů přitáhla zájem investorů a sbírá prestižní ocenění. Například projekt ReKrabice letos vyhrál Startup Validation Contest deníku E15 v rámci Technologic & International E-commerce Summitu. Startupy Galenio, KreatiF a Nášup získaly finanční podporu v soutěži Start Your Business Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně.

Resistant.AI vyhrál už podruhé trofej „Digital Crime Fighter of the Year“ v americkém Las Vegas. Startup Mamio získal stříbrnou pozici na českých Social Impact Award a vyhrál ocenění aplikace roku v kategorii Starters na AppParade. A konečně M.arter si odnesl třetí místo v kategorii diverzita, rovnost a inkluze v rámci cen SDGs 2022, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti.