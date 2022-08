Proměňte své služební cesty do Brna v jedinečný zážitek

V atraktivní vilové čtvrti z přelomu 19. a 20. století najdete reprezentativní Penzion Integrity poskytující ubytování v nově luxusně zařízených pokojích a apartmánech. Je tu ničím nerušený klid, a přesto se velmi rychle dostanete do kterékoli části Brna, zejména do business center na jihu města nebo do vědeckého a obchodního parku The Campus. Penzion hojně využívají také návštěvníci a účastníci veletrhů konajících se na vedlejším výstavišti.

Perfektní zázemí pro sjednání kontraktu s klientem i velkolepé akce

Přímo v penzionu jsou vám k dispozici společenské a konferenční prostory, které poskytnou elegantní a pohodlné zázemí pro nejrůznější typy setkání. Pořádat zde můžete meetingy, porady, školení nebo teambuildingy.

Největšími prostory v penzionu jsou velký a malý sál. Nacházejí se v okouzlujícím historickém sklepení s jedinečnou atmosférou. Nechybí zde vlastní zázemí – šatna, bar se skladem a samozřejmě toaleta.

Nejromantičtějším prostorem v penzionu je cihlové historické sklepení u studny. Jeho citlivá rekonstrukce zachovala jeho jedinečný ráz, spolehnout se můžete i na moderní vybavení a kvalitní vzduchotechniku.

Pro neformální setkání skupinky do šesti osob skýtá pohodlí příjemný salonek Lounge se sedací soupravou, jídelním stolem a plně vybaveným kuchyňským koutem.

Harmonické propojení s přírodou nabízí krásný salonek Meeting orientovaný do zahrady. V letních měsících z něj pohodlně vyjdete na venkovní terasu. Součástí je barový pult a kuchyňská linka.

Během vašeho pobytu si dokonce můžete pronajmout určitý prostor a využívat ho jako svou kancelář, samozřejmě i s možností přijímat návštěvy.

Zpříjemněte si služební cesty do Brna toulkami jižní Moravou

Život ale není jen o práci! Využijte své služební cesty do Brna také k poznávání okolí. Za návštěvu rozhodně stojí hrad Špilberk nebo vila Stiassny, skvost brněnského funkcionalismu. Od penzionu se na kole dostanete po cyklostezce třeba na přehradu, do ZOO, nebo dokonce až do Vídně.

Pokud s sebou berete i rodinu, vypravit se můžete na přírodní koupaliště Riviéra, do lanového centra Jungle park, nebo do zábavního vědeckého centra Vida. V Brně se nachází také světoznámá Vila Tugendhat, Technické muzeum, hrad Veveří, tajemná zákoutí brněnského podzemí nebo Aquapark Kohoutovice.

Více informací o Penzionu Integrity najdete na www.penzionintegrity.eu.