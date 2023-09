Pojištění půjčeného vozidla bez rizika. Jak na to?

Třeba DEFEND Car Hire XS si sjednáte raz dva online, v češtině a s opravdu širokým krytím.

Základní pojištění autopůjčovny kryje „jen něco“ a počítá s tučnou spoluúčastí

V ceně půjčení auta v cizině je většinou i základní pojištění. To ale nenabízí kompletní ochranu. Jednoduše nezahrnuje části vozu, u kterých je pravděpodobnost poškození vysoká. Pokud vám vlétne kamínek do předního skla, ohnete ráfek, polijete sedačku červeným vínem nebo při couvání promáčknete nárazník, máte smůlu, spoluúčast vás nemine. Nejde přitom o malé částky. Spoluúčast na škodě se pohybuje často v řádech desetitisíců korun, a to už zabolí. Vyhnout se placení je pak téměř nemožné. Autopůjčovna totiž při podpisu smlouvy vyžaduje zálohu na auto, kterou blokuje na vašem účtu. Jednoduše si z něj tyto peníze za spoluúčast strhne. Co na tom, že se vám cena za škrábanec zdá příliš vysoká. Jak podobné situaci předcházet? Zkušení cestovatelé vědí, že existuje pojištění spoluúčasti půjčeného auta. Třeba DEFEND Car Hire XS vás před placením tučných částek spolehlivě a levně ochrání.

Nechte za sebe zaplatit všechna poškození vozu až do výše 175 000 Kč

Ano, některé autopůjčovny vám nabídnou i pojištění bez spoluúčasti. Pojistné ale často přesáhne cenu, kterou zaplatíte za půjčení auta. Pojištění DEFEND Car Hire XS vás bezpečně ochrání už za 26 Kč denně. Kryje jakékoliv poškození vámi nebo někým jiným, a to až do výše 175 000 korun. Samozřejmostí je pojištění všech vnějších částí vozu, včetně skel, pneumatik, disků kol, světel, střechy, zrcátek nebo stěračů. Nemusíte se bát hlodavců u Baltu, řádění temperamentních fotbalových fanoušků v Madridu, ani plamenů v Řecku. Na kolik vás pojištění vyjde, zjistíte raz dva v online kalkulačce.

Pojištění spoluúčasti půjčeného vozu pořídíte samostatně i bez navázání na jiný typ pojištění

Pojištění půjčeného auta DEFEND Car Hire XS si můžete sjednat rok předem i těsně před podpisem smlouvy v autopůjčovně. Zvládnete to pohodlně během pár minut ve svém telefonu a samozřejmě v češtině. Navíc ho pořídíte úplně samostatně bez spojení s cestovním pojištěním. Pojištění se vztahuje na všechny řidiče, které v autopůjčovně uvedete do smlouvy o pronájmu vozu. Poté už nic nebrání tomu, abyste si o dovolené nebo při práci v zahraničí užívali pohodlí půjčeného auta.

Rezervace auta z půjčovny i jeho pojištění je nejlevnější online

A na závěr ještě jedna dobrá rada, vlastně dvě. I když stojíte přímo před půjčovnou a její pracovník vám už otevírá dveře, otevřete raději telefon, vyhledejte půjčovnu a rezervujte si auto online. Je to zpravidla mnohem levnější, než když si vůz rezervujete osobně na pobočce autopůjčovny. Pak už potřebujete jen občanský průkaz nebo pas, platební kartu a samozřejmě řidičský průkaz. S pojištěním spoluúčasti je to zrovna tak. Také DEFEND Car Hire XS od společnosti DEFEND INSURANCE si sjednáte pohodlně a výhodně online. Můžete s nimi navíc probrat vše, co vás kolem půjčování auta v zahraničí zajímá. Pokud se chcete vyhnout tomu, abyste autopůjčovně platili za smyšlený škrábanec tisíce korun, pojistěte se. S DEFEND INSURANCE po boku budete za volantem půjčeného auta jistě mnohem klidnější.