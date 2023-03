Obnovte svůj topný systém a ušetřete 10-25 % nákladů na plyn

Vzhledem k rostoucím cenám je spotřeba plynu důležitou nákladovou položkou u všech subjektů v odvětví průmyslu a obchodu. Přičemž úspora v řádu několika málo procent může při velkoobjemovém odběru plynu vést k markantním úsporám. Jak ji ale docílit? Velký potenciál se v tomto případě často skrývá v samotném topném systému. I u systémů starých jen 5 až 10 let je díky jejich renovaci možné ušetřit ročně tolik, abyste do své firmy koupili nový automobil.

Středně velká budova Velká budova Topný výkon 300 kW = 45 tisíc m3 plynu za rok. Topný výkon 1550 kW = 232 tisíc m3 plynu za rok. Roční náklady na provoz přibližně 1,6 milionu korun. Roční náklady na provoz přibližně 8 milionů korun. Možné roční úspory mezi 150 a 400 tisíci korun. Možné roční úspory mezi 800 tisíci a 2 miliony korun.

Poznámka: Údaje o nákladech vycházejí z průměrné ceny plynu 1,30 EUR/m3 během posledních let. Pro srovnání: 09/2021: 0,60 EUR/m³ 06/2022: 1,30 EUR/m³ 09/2022: 2,10 EUR/m³.

Jak dosáhnout snížení nákladů o 10-25 %?

Snadno! Díky renovaci celého topného systému. Moderní kondenzační kotle jsou totiž výrazně účinnější a spotřebovávají méně energie. V porovnání se staršími teplovodními kotli je reálná úspora až 15 %. U topných systémů s vysokou a nízkou teplotou (např. podlahové vytápění) je dokonce možné dosáhnout až na 25 %. Úspora až 10 % je možná dokonce i při rekonstrukci topného systému, který v sobě už zahrnuje starší kondenzační kotle.

Renovujte ještě letos, úsporu si užijte už po roce fungování nového systému

Ačkoliv je spotřeba plynu zdaleka nejvyšší nákladovou položkou při vytápění větších budov, pořizovací cena nového topného systému je v porovnání s ní poměrně nízká. Nový energeticky úsporný topný systém vás bude v závislosti na výkonu a stupni využití stát pouze asi 25-50 % ročních nákladů spojených se spotřebou plynu.

Investice do nižší spotřeby se proto často podle EN vrátí už za jeden až čtyři roky fungování rekonstruovaného systému.

Příklad 1 - středně velká budova

amortizace po 1,5-3,9 let

Stávající topný systém: nízkoteplotní plynový kotel 300 kW







Nový systém: Kondenzační systém s Hoval UltraGas® 2







Investiční částka cca 621 000 Kč







Úspory se systémem UltraGas® 2: 150-400 tisíc korun ročně

Příklad 2 - větší budova

amortizace po 1-3 letech

Stávající topný systém: nízkoteplotní plynový kotel 1500 kW

Nový systém: Kondenzační systém s Hoval UltraGas® 2

Investiční částka cca 2 miliony korun

Úspory se systémem UltraGas® 2: 800 tisíc - 2 miliony korun ročně

Hoval UltraGas® 2 díky efektivním systémům nabízí značné úspory

Technologie kondenzačních kotlů nejnovější generace

Hoval UltraGas® 2 byl po dobu 25let vyvíjen a optimalizován tak, aby byl maximálně účinný od A až do Z. I z tohoto důvodu vaše peníze půjdou skutečně do vytápění a nevyletí komínem nenávratně pryč. Co nabízí?

velká teplosměnná plocha výměníku tepla TurboFer®

cenná tepelná energie ze spalovacího procesu absorbována zpětně do velkého objemu vody

flexibilní řízení výkonu pomocí modulace umožňuje nepřetržitý provoz bez energeticky náročných startů hořáku

vertikální konstrukce využívá přirozené teplotní stratifikace

vysoce účinný předsměšovací hořák a absence čerpadel umožňují další úspory elektrické energie

Navrženo pro účinnější topné systémy

V praxi je rozhodující právě to, jakou účinnost má celý topný systém, mít vysoce účinný jen kondenzační kotel tedy rozhodně nestačí. I proto je UltraGas® 2 navržen tak, aby mohl být efektivně použit v systému:

oddělené vratné vstupy zvyšují účinnost v systémech s nízkoteplotními topnými okruhy (např. podlahové vytápění)

neomezená teplota vratné vody resp. delta T umožňuje jednoduchou hydraulickou a hospodárnou integraci do topného soustavy

speciální možnosti řízení umožňují provoz kaskád několika systémů UltraGas® 2 nebo bivalentních systémů s optimalizací celkové spotřeby energií.

Další úspory plynu díky hybridním systémům

V hybridních systémech je plynový kotel kombinován s dalším zdrojem tepla. Část energie na vytápění tak může být vyrobena pomocí alternativního zdroje energie, např. tepelného čerpadla nebo kotle na pelety.

Tím se výrazně sníží roční spotřeba plynu. Kromě toho se snižuje vaše závislost na určitém zdroji energie. Lze tak pružně reagovat na vývoj cen na trhu s fosilními palivy a když bude třeba, začít využívat ekonomicky výhodnější zdroj energie.

20% podíl alternativního paliva na výkonu topného systému -> 60% úspora plynu

40% podíl alternativního paliva na výkonu topného systému -> 90% úspora plynu

Hybridní systémy podrobně: Menší alternativní zdroj tepla obvykle zajišťuje základní potřebu po celý rok. Hlavní zdroj tepla se používá pouze v době špičkových odběrů. Z celoročního pohledu to vede k velmi vysokému podílu alternativy na celkové spotřebě.

Bezpečná investice do budoucnosti díky alternativním palivům

To je s UltraGas® 2 zcela samozřejmé. Situace v oblasti dodávek zemního plynu se poslední měsíce jeví jako značně nejistá. Tlak v souvislosti s přechodem na novou energetiku se proto zvyšuje. Naštěstí již existují alternativní paliva, která mohou zemní plyn nahradit. Některá z nich jsou dokonce obnovitelná. Hoval UltraGas® 2 nabízí jistotu do budoucna, protože jej lze provozovat na zemní plyn i na alternativní paliva. V závislosti na aktuální situaci v distribuci si můžete vybrat z následujících plynných paliv:

zemní plyn

vodík H2 (až 20% příměs zemního plynu)

propan

biometan

Zaujal vás Hoval UltraGas® 2? Podívejte se na něj v detailu na webu: www.hoval.cz/produkty/ultragas-2-plynovy-kondenzacni-kotel/

O dalších možnostech zelenějšího vytápění se dozvíte přímo v našem blogu: https://www.hoval.cz/blog/cz/jak-na-zelenj-vytpn