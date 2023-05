Kde najít dotace na digitalizaci a jak o ně úspěšně zažádat?

„Digitalizovat v této době je nutnost.“

„Automatizace zvýší efektivitu práce.“

„Díky robotizaci získáte konkurenční výhodu.“

Tyto a podobné výroky možná v poslední době slýcháte často. Pokud jste v situaci firmy, která se rozhodla pro dlouhodobou digitální transformaci, nejspíš připustíte, že na „těch klišé“ něco pravdy přece jen je.

V praxi se ukazuje, že využívání digitálních technologií je rentabilní investicí do budoucnosti. Roboti se mohou postarat o automatizaci procesů, převzít od lidí manuální, rutinní práci, a lidé se tak mohou věnovat jiným činnostem, například plánování nebo strategickému řízení. Převod dokumentů do digitální podoby zase umožňuje mít listiny nejen zabezpečené, ale také okamžitě a odkudkoli k dispozici. Počítačové systémy navíc mohou z dokumentů extrahovat data, shromažďovat je a rychle vyhodnocovat.

Kompletní digitální transformace podniku je velký krok, a vedle celkové změny myšlení znamená velké investice do digitálních technologií. Finanční pomocí mohou být pro mnoho firem dotace. „Témata automatizace, robotizace a digitalizace jsou stěžejními tématy strategie Evropské unie, a tak mohou podnikatelské subjekty na realizaci investic v těchto oblastech získat podporu formou dotace,“ informuje Karel Brunclík, ředitel divize podpory podnikání ve společnosti Renards, a. s.

Renards, a. s., se přes patnáct let zabývá dotačním poradenstvím a pokrývá kompletní spektrum dotací z evropských strukturálních fondů. Pod záštitou odborného týmu z této společnosti vznikl přehledný vyhledávač dotací www.dotace.eu. Zde si zájemci za méně než minutu mohou najít pro ně vyhovující dotace, týkající se třeba právě digitalizace.

Tipy pro úspěšné získání dotací

Jakmile si podnikatelský subjekt najde svou dotaci na míru, musí si nastudovat podmínky, aby splňoval kritéria dotace a doložil potřebnou projektovou dokumentaci. Firma si může žádost napsat svépomocí, nebo se může obrátit na odborníka či odbornici. Při vyhledávání dotací na www.dotace.eu jsou u každé dotace uvedeny kontakty na ty specialist(k)y, kteří se na vybranou oblast specializují.

„Zakládáme si na upřímnosti. Dokážeme poznat, jestli má žádost šanci na úspěch. Nebudeme lhát, pokud šanci mít nebude, a v žádném případě Vám za takovou informaci nebudeme nic účtovat,“ říká Milan Sedláček, předseda představenstva Renards., a. s. a zakladatel portálu Dotace.eu. „Pokud se však na spolupráci dohodneme, úspěšnost, že s námi dotaci získáte, se pohybuje nad 90 %,“ dodává.

Přidaná hodnota dotačních expertek a expertů tkví nejen v tom, že ví, jak o dotaci požádat. Také dokáží provést svou klientelu všemi výjimkami. „Budou si vědět rady, pokud by Vám například finanční úřad poslal děsivý vzkaz, že jste porušili článek XY a že z Vaší žádosti finanční úřad vyvodí důsledky,“ uklidňuje Sedláček.

Dotační výzvy na podporu digitalizace: Virtuální podnik a Technologie 4.0

Plánované dotační výzvy pro období 2023/2024, které mohou podnikům pomoci financovat digitalizaci, automatizaci a robotizaci, jsou Virtuální podnik a Technologie 4.0.

Ve třetím kvartálu roku 2023 je plánována výzva s názvem Virtuální podnik zaměřená na podporu digitální transformace podniků. Podporu bude možné získat zejména na tyto výdaje:

l výdaje související s digitalizací, automatizací a robotizací firemních procesů (např. ERP systém, MIS systém, CAD/CAM SW, BIM a CDE systémy, chytré senzory, servery, tablety, stacionární a přenosné počítače, brýle pro rozšířenou realitu, tiskárny, skenery, SW nástroje pro počítačovou bezpečnost, dohledové systémy, „robotické ruce“, logistické robotické manipulátory, roboty pro úklid, logistické dopravníky, technologie RFID, čtečky QR kódů, vybudování firemní Wi-Fi sítě nebo webkamery)

l výdaje související se získáním mezinárodního certifikátu v oboru ICT

l výdaje za software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či software As Service) a na bázi časově omezeného předplatného (např. Adobe Photoshop, Office 365, AutoCAD)

l výdaje na externí služby poradců, expertů či znalců, studie a bezpečnostní audity

Dotace bude dle velikosti podniku poskytována ve formě podpory do minima ve výši 30 % pro střední podniky a 40 % pro malé podniky z výše uvedených výdajů. Maximálně lze získat až 200 000 eur. K žádosti je nutné doložit cenové nabídky.

Díky digitalizaci se místo manuální dřině můžete věnovat strategickému řízení strojů. | foto: Pexels

Další výzva, Technologie 4.0, podpoří projekty zaměřené na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, které musí být propojeny se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačních systémů (IS či ERP, MES, MIS) a jejich dalšími implementovanými moduly integrujícími všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

Konkrétně lze zafinancovat výrobní a nevýrobní technologie, zařízení, provozní soubory, výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu (např. CAD/CAM systémy, další specifický SW nutný pro optimální fungování projektu, ERP systémy včetně CRM apod., licence k využívání patentu, užitného vzoru nebo know-how. Vyhlášení dotační výzvy lze očekávat ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023. Míra podpory se bude pohybovat od 30 % až po 60 % dle velikosti podniku a regionu.

Přínos digitalizace v praxi

Digitalizace má mnoho podob a přináší podnikům mnoho benefitů. Pojďme se podívat na některé z nich.

Začněme českou společností Astra Motor, která vyrábí a servisuje řezné obráběcí nástroje. Ještě před digitalizací měl každý nástroj svoji papírovou složku, ve které byly veškeré informace, jenomže několikrát týdně docházelo k přehlédnutí klíčových požadavků. Digitalizace v roce 2019 tyto problémy vyřešila. Každý obráběcí nástroj má na sobě QR kód a každému zaměstnanci se zobrazí pouze pro něj potřebné informace. Například kontrolor uvidí jen informace určené pro kontrolora, takže se nemusí pročítat stovkou řádek nerelevantních pokynů.

Digitalizace také může pomoct odhalit chyby ještě předtím, než vůbec vzniknou. Jak je to možné? Díky digitálnímu dvojčeti, což je virtuální verze reálného fyzického objektu (příp. procesu nebo systému), na kterém mohou probíhat experimenty, aniž by došlo k poškození výrobku nebo zranění personálu. Digitální dvojče využívají například automobilové, energetické a stavební společnosti nebo zdravotnický sektor. Virtuální kopie pomáhají i firmě Astra Motor, a to při analýze nástrojů.

Aktuálně Astra Motor plánuje v digitalizaci pokročit směrem k dynamickému plánování výroby. „Jinými slovy stroje za pomoci pravděpodobnosti a kombinatoriky vypočítají, jestli se například vyplatí dělat stokusovou zakázku na jednom stroji dva dny, nebo ji rozložit do tří dnů, a plnit tak dvě zakázky naráz,“ popisuje výhledový plán majitel firmy Jan Keprda. S realizací mu pomůže dotace. „Mám dobrou zkušenost s vyhledávačem dotací Dotace.eu. Pod dotací na digitalizaci byl kontakt na poradce, tak jsem mu zavolal. Byl moc ochotný, téměř vše za nás vyřídil, a nakonec jsme dotaci získali,“ uzavírá Keprda.

Firmy dále mohou díky digitalizaci získat nové zakázky, a to konkrétně pomocí konfigurátorů objednávek, což jsou nástroje, s jejichž pomocí si zákazníci přizpůsobí produkt na míru. Takovou službu nabízí některé automobilky, stavební firmy nebo společnost IKEA, která na svých webových stránkách umožňuje uživatelům naplánovat si kuchyň nebo sestavit šatní skříň na míru.

Výrobní podnik může využít digitalizaci k zefektivnění procesu trekování zakázek. Takový systém mu umožní sledovat každou zakázku od jejího objednání až po expedici ze skladu. Díky tomu je možné kontrolovat aktuální stav zakázky a zda je řešena včas. Pokud se trekování zakázek navíc spojí se systémem řízení výroby, je pak možné lépe plánovat výrobní proces. Tím se zvýší efektivita, sníží chybovost a přispěje to k větší spokojenosti zákazníků.

Součástí procesu digitalizace může být například pořízení strojů na výrobu automobilů. | foto: Pexels

Digitalizace bývá často skloňována spolu s robotizací. Roboti se mohou využívat například k výrobě automobilů –⁠ svařují karoserie, aplikují nátěry, šroubují, montují, připojují kabely atp. Jsou rychlejší než lidé a odvádějí práci kvalitně, protože nejsou ovlivněni únavou nebo nepozorností. Lidé se pak mohou věnovat méně rutinní práci.

Tyto příklady ukazují, jak digitalizace a využití moderních technologií pomáhají firmám zlepšit efektivitu, získat konkurenční výhodu a posunout se vpřed. Pokud o digitalizaci také uvažujete, podívejte se na Dotace.eu, jestli i Vy můžete na svou činnost získat dotaci.