Jak chrání insideři peníze před inflací

Zajímavé a bezpečné budou vždy investice do tradičních firem, které jsou na trhu dlouho, jsou dlouhodobě stabilní i ziskové a přitom mají velkou perspektivu. Například i díky tomu, že určují trendy v oblasti cirkulární ekonomiky.

Úspěšných společností, které mají dlouhou tradici a přitom přinášejí šanci investovat do zelené a udržitelné ekonomiky není ale mnoho. Na jedné straně jsou start-upy, které se sice na podobnou oblast zaměřují, ale investovat do nich je ošidné – stejně, jako rychle vznikly, tak ještě s větším chvatem můžou z trhu zmizet. A u velkých firem, je zase často jejich zaměření na recyklaci a oběhovou ekonomiku pózou, kterou si, s nadsázkou kupují odpustky – u veřejnosti i investorů. Přesto u nás firmy, které propojují desítky let tradice a zaměření na cirkulární ekonomiku, jsou. Jednou z nich je technologická společnost z jihu Moravy, která je na trhu přes sedmdesát let – RETEX.

Izraelský úspěch

Jde o společnost, která se už ve svých začátcích stala synonymem nové oblasti netkaných textilií. RETEX je dlouhodobě ziskovou a stabilní firmou. Firma se soustředí na výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou z recyklovaných materiálů. Je proto tuzemským lídrem v oblasti cirkulární ekonomiky. RETEX dodává výrobky pro řadu perspektivních oborů. Výrobky firmy se hojně používají po celém světě, a to při mnoha činnostech, i v extrémních podmínkách. Mimořádná poptávka je po zelených střechách firmy. Důkazem úspěchu je jejich popularita v Izraeli, zemi, která je premiantem v boji se suchem. Společnost je také jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Díky spolupráci s univerzitami a výzkumnými pracovišti klade RETEX důraz na výzkum a vývoj vyspělých materiálů. Je také držitelem řady patentů, které produkty RETEXu chrání.

Investice a přidaná hodnota

Investoři si nyní nově můžou – prostřednictvím mateřské společnosti HOLDINGTEX – koupit zajímavé bezpečné dluhopisy, kterými do RETEXu investují. Kromě toho, že získají roční výnos ve výši 8,5 procenta, tak přispějí i k dalšímu rozvoji úspěšné technologické společnosti a k zvýšení jejích výrobních kapacit. Finance půjdou do dalších moderních výrobních zařízení – jednou z nich bude například

nová linka s technologií airlaid, s jejíž pomocí se vyrábějí dnes tak žádané netkané textilie s vysokou přidanou hodnotou. HOLDINGTEX je stoprocentním vlastníkem RETEXu. Více se o technologické společnosti RETEX se můžete dočíst i v rozhovoru zde: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/robert-simek-firma-retex-netkane-textilie-moravsky-krumlov.A200914_570879_brno-zpravy_krut