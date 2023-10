Future Farming během 5 let utržil přes 500 milionů korun a dále roste

Future Farming byl založen teprve v roce 2018 a z klasického startupu se v čase proměnil na úspěšnou technologickou firmu, která vyvíjí, vyrábí a dodává vlastní technologické celky v oborech pokročilá aquaponie, hydroponie a recirkulační chovy ryb a staví moderní udržitelné zemědělské farmy na klíč. Za rok 2022 Future Farming utržil bezmála 220 milionů korun a měl zisk před zdaněním ve výši přesahující 30 milionů.

„Před pěti lety by mě ani ve snu nenapadlo, co všechno se nám za tak krátký čas podaří. Chtěl bych moc a moc poděkovat všem lidem z našeho týmu i lidem ze sesterských organizací Future Farming, kteří v uplynulých pěti letech neuvěřitelně tvrdě pracovali. Dále musím zmínit všechny naše investory, obchodní partnery, dodavatele a vědecké týmy na univerzitách po celé České republice, kteří sdílejí náš aquaponický sen o zdravých a ekologicky šetrných potravinách. Všichni odvádějí obrovský kus práce a díky nim měníme náš aquaponický sen ve skutečnost. Možná při tom uděláme pár chyb, ale to je úděl všech, kteří se vydali novou, dosud neprošlapanou cestou. Jsem přesvědčen, že naše planeta a naše děti veškeré úsilí Future Farming v budoucnu ocení,“ řekl spoluzakladatel Future Farming Michal Fojtík.

Produkční Farma Heršpice zelenina se zde pěstuje v kontrolovaném prostředí

Jak to všechno začalo?

Na začátku Future Farming stáli 4 lidé - Michal Fojtík z firmy Aquaponic a trojice partnerů z investiční skupiny GFF Martin Podoba, Ondřej Bartoš a Martin Luňák. V červnu 2018 došlo k památnému setkání Michala Fojtíka a Martina Luňáka v Brně na Tuřance. Michal Fojtík právě hledal globálního investora pro svůj aquaponický projekt a Martin Luňák naopak hledal novou investiční příležitost pro GFF.

Michal Fojtík vysvětlil Martinu Luňákovi princip aquaponie, potenciál inovativní produkce udržitelných potravin i své plány do budoucna. Následovala Luňákova návštěva Fojtíkova rodinného domu v Ostravě. Zde Martin Luňák poprvé uviděl na vlastní oči, co dokáže aquaponie. S informacemi o nové slibné technologii se vrátil do Brna do sídla GFF a pak už věci nabraly rychlý spád.

Představenstvo GFF známé svou schopností rychlého rozhodování posoudilo novou investiční příležitost a iniciovalo vznik Future Farming. Prvního listopadu 2018 Krajský soud v Brně zapsal pod spisovou značkou C 109074 novou společnost Future Farming. Padesátiprocentní vlastníky se stali investiční skupina GFF a firma Aquaponic Michala Fojtíka. Výkonným ředitelem byl jmenován Michal Fojtík, finančním dohledem nad projektem byl pověřen Martin Podoba z GFF.

Sklizeň salátů probíhá v čistém prostředí

Rok 1 - Dynamický start

Future Farming dostal do vínku slogan „Pěstujeme budoucnost“ a základní kapitál jeden milion korun. 20. května 2019 nově vzniklá firma představila na Týdnu inovací v Praze svou vizi velkých aquaponických farem, které budou zásobovat čerstvou zeleninou a rybami města ve střední Evropě. Zároveň začala intenzivně hledat vhodné lokality pro první farmy.

V srpnu 2019 začala realizace projektu velké produkční farmy v Brně. V brněnských Heršpicích si Future Farming vyhlédl zchátralý areál skleníků a začal s plánováním jeho přestavby na moderní aquaponickou farmu. Ve stejném měsíci byly poblíž Bratislavy pořízeny pozemky vhodné k výstavbě aquaponické farmy, která by mohla čerstvou zeleninou a rybami zásobovat hlavní město Slovenska.

Pátého září 2019 Future Farming kapitálově vstupuje do společnosti Farma Kaly a v obci Kaly začíná s přestavbou nevyužitého hospodářského statku na první vědecko-výzkumné centrum aquaponie na světě. Na návrhu vědecko-výzkumného centra se podíleli vědci z Mendelovy univerzity v Brně, Vysoké školy báňské v Ostravě, VŠCHT a Akademie věd ČR.

Rok 2 - Výstavba aquaponické infrastruktury

Rok 2020 se nese ve znamení staveb. V obci Kaly pokračuje výstavba vědecko-výzkumného centra a v prvním čtvrtletí 2020 začíná Future Farming s přestavbou skleníků v brněnských Heršpicích.

V listopadu 2020 jsou práce v obci Kaly hotové a 24. listopadu 2020 dochází k prvnímu založení vlastního chovu ryb a k zahájení aquaponické produkce potravin. Zároveň se na půdu vědecko-výzkumného centra přesouvá výzkum, který firma zahájila v září ve spolupráci s centrem excelence Czech Globe. Ústavem pro výzkum klimatické změny Akademie věd.

V prosinci 2020 začíná instalace hydroponického pěstebního systému pro unikátní prodejní místo Magenta Experience Center v Praze. Ve futuristicky pojaté prodejně T-Mobile, která je pilotním projektem celé skupiny Deutsche Telekom, je nainstalována minifarma Future Farming, která návštěvníkům ukazuje budoucnost zemědělství a další nové technologie.

Rok 3 - Mezinárodní rozměr

Po 12 měsících je v únoru 2021 dokončen první blok heršpické farmy. 4. 3. 2021 je v Heršpicích založen chov sumečka afrického a začíná zkušební aquaponická produkce. 16. dubna informuje stanice CNN Prima News poprvé diváky o novém inovativním způsobu pěstování zeleniny a ryb v Brně. Český online portál CzechCrunch na jaře jmenuje Future Farming mezi desítkou českých firem, které mají potenciál změnit svět.

Rybí zahrada

V druhém kvartále 2021 začíná výstavba dalších 2 bloků farmy v brněnských Heršpicích. Veřejnost se poprvé setkává s dceřinou společností Farmia Food, která má exkluzivní práva na prodej a distribuci aquaponických potravin Future Farming. V létě vyráží na turné po českých městech food truck Farmia Food a lidé mají poprvé možnost ochutnat jídla připravovaná z čerstvých aquaponických potravin. 4. 8. 2021 otevírá Farmia Food v Ostravě první pilotní prodejnu s názvem Farmia Food Point.

Na konci srpna zařazuje Česká spořitelna Future Farming mezi své výstavní projekty. V srpnu se projekt aquaponických farem Future Farming umisťuje mezi desítkou nejudržitelnějších českých projektů roku 2021 podle kritérií OSN. Agentura Czech Trade a Ministerstvo průmyslu a obchodu zahrnují Future Farming do projektu City For The Future. Mezinárodní roadshow představující pokrokové české technologie startuje pilotní dvoudenní konferencí v Budapešti.

Prvního listopadu, v den svých třetích narozenin, oznamuje Future Farming záměr postavit v obci Letonice poblíž Vyškova za bezmála 300 milionů korun nejmodernější aquaponickou farmu GLP na světě. Po jejím dokončení se Future Farming stane největším aquaponickým výrobcem potravin v Evropě.

Rok 4 - Zrod Aztécké zahrady a Mendelův skleník

Čtvrtý rok Future Farming se nese především v duchu rozvoje nových technologií. Firma představuje svou vizi městské produkce potravin v Českém pavilonu na světové výstavě Expo v Dubaji. V březnu 2022 je úspěšně završen tříměsíční zkušební provoz vlastního LED osvětlení ke zvýšení efektivity produkce v pěstebních halách v zimních měsících. Vývojový tým se zároveň pouští do vývoje zcela nové technologie inspirované hydroponickým řešením DWC II. V mezinárodní kooperaci se specialisty ze zahraničí se začíná rodit světově unikátní Aztécká zahrada. Počítačové modely prozrazují, že Aztécká zahrada bude mít o něco nižší kapacitu, ale na druhé straně bude její produkce stabilnější a následné provozní náklady díky vysoké míře automatizace mnohem nižší. Vedení firmy proto dává projektu zelenou a mění své plány na technologické vybavení druhého bloku farmy v brněnských Heršpicích.

Unikátní zimní osvětlení vyvinuté Future Farming

V prvním bloku této farmy firma v létě musí řešit neobvyklé úniky vody z potrubních systémů kvůli vyšší dilataci zátek a legislativní problémy spojené s humánním zpracováním sumečka afrického chovaného na farmě. Oba problémy se daří zdárně vyřešit a Future Farming zřizuje na začátku čtvrtého kvartálu roku 2022 divizi Development, která se cíleně začíná zabývat vývojem technologií pro třetí strany. Divize zároveň přebírá a dokončuje zakázku na výrobu speciální aeroponické technologie pro revitalizovaný Mendelův skleník v Brně, který se zapsal do historie světové genetiky.

V listopadu 2022 na své čtvrté narozeniny firma ohlásila svůj záměr mít svou vlastní produkční farmu kromě Moravy také v Čechách. Tento krok byl v souladu s očekáváním potřeby efektivně logisticky pokrýt území České republiky pro dceřinou firmu Farmia Food. Vyšší poptávka byla predikována na druhou polovinu roku 2024.

Rok 5 - Strategické partnerství s Rybí zahradou

I začátek pátého roku Future Farming se nese v duchu technologií pro moderní zemědělství. 12. listopadu 2022 je slavnostně otevřen nový Mendelův skleník vybavený aeroponní technologií Future Farming. 4. prosince 2022 firma získává prestižní Cenu za přínos v oblasti ekologického pěstování potravin v soutěži Chytrá města. Odbornou porotu zaujal komunitní systém A-shape pro aquaponické pěstování potravin z prvního bloku farmy v brněnských Heršpicích. Divize Development dokončuje v prvním kvartále 2023 vývoj tak zvané egyptské farmy, jejichž parametry jsou vhodné pro země jižní Evropy a Afriky.

16. května 2023 nastává další velký milník. Future Farming spouští do provozu Aztéckou zahradu ve druhém bloku brněnské farmy. Instalace technologie znamená, že gigafarma v brněnských Heršpicích je ze tří čtvrtin hotová a k jejímu dokončení dojde po vyhodnocení a komparaci dat z provozu prvního a druhého bloku.

Vizualizace gigafarmy v Heršpicích

V květnu 2023 zároveň pořádá Future Farming první konferenci Future World, kde veřejně představuje své hospodářské výsledky. Firma od svého založení na tržbách získala bezmála 500 milionů korun a dále roste. Future Farming následně poprvé představuje na mezinárodní scéně své technologie. Zejména Aztécká zahrada budí na mezinárodním veletrhu GreenTech v Amsterdamu značnou pozornost.

Zvyšuje se také avizovaná aktivita dceřiné firmy Farmia Food a počet distribučních míst, kde si lidé mohou zakoupit aquaponické produkty. Mezi distributory se objevuje největší farmářské on line tržiště Scuk a na obzoru je první velký kontrakt s prvním nadnárodním obchodním řetězcem. Vedení Future Farming na rostoucí poptávku po aquaponických potravinách rychle reaguje. Dva měsíce před pátými narozeninami uzavírá strategické partnerství s dvojkou na trhu - Farmou Rybí zahrada, za kterou stojí skupina Meriton z velmi úspěšné investiční skupiny Miton, která stála u zrodu projektů, jako byly rohlík.cz nebo Slevomat. Po zařazení Rybí zahrady mezi produkční farmy Future Farming má firma s dostatečnou rezervou pokryty poptávky po aquaponické zelenině a rybách v České republice a může začít obracet svou pozornost do dalších zemí, kde mají o výstavbu aquaponických farem velký zájem. Ministerstvo půdního hospodářství a rozvoje venkova Slovenské republiky poskytuje firmě Farming technologie Slovakia ze skupiny Future Farming investiční pobídku k rozvoji aquaponické infrastruktury na Slovensku.

