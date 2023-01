Faktura za elektřinu: Víme přesně, co se tam píše?

Miroslav Zavřel se ve své firmě CE ENERGY věnuje energetice třicet let. Zaměřuje se na mobilní energii, na energetická řešení, která zajistí nezávislost firem na distributorech elektřiny, a téměř denně vysvětluje, z jakých položek se skládá cena elektřiny na faktuře.

Proč je podle vás dobré, aby se lidé podívali na své faktury za elektřinu? Co z nich vyčtou?

Vezměte si fakturu za elektřinu do ruky a pozorně se na ni podívejte. Zjistíte, že neplatíte jen silovou elektřinu, tedy tu, kterou reálně spotřebujete. Víc než polovinu částky tvoří tzv. regulované poplatky, ve kterých jsou skryté platby za proces výroby elektřiny a také za to, že ji někdo po nějaké trase přivede až k vám domů, do kanceláře nebo do dílny.

Za co přesně a komu doopravdy platíme za elektřinu?

Regulované poplatky ukusují značnou část z koláče, tedy z celkové ceny, kterou platíme. Spadá sem částka za distribuci, poplatek za energii, kterou distributor rezervuje pro vaše odběrné místo, dále pak příspěvek na obnovitelné zdroje energie a také je zde položka, která jde na zaplacení provozu přenosové soustavy. Nesmíme zapomenout na jednadvacetiprocentní DPH, které se odvádí do státní poklady z celkové ceny elektřiny, a také spotřební daň, kterou platíme za každou kilowatthodinu.

Reálně tedy můžeme ovlivnit pouze množství spotřebované – silové elektřiny, což je zhruba polovina celkové ceny, kterou vidíme na faktuře?

Přesně tak. Můžete ušetřit snížením vlastní spotřeby, pokud je to možné, a také na výši poplatku dodavateli. Zbývající polovina jsou poplatky, se kterými jako spotřebitel nic nenaděláte.

Od ledna 2023 vláda zastropovala cenu elektřiny. Média i politici používají různé částky. Jak tomu máme rozumět?

Cenový strop u elektřiny je nastaven na 5 korun za kilowatthodinu bez DPH, což vychází na 6,05 koruny za kilowatthodinu s DPH. K této částce musíme přičíst právě zmiňované poplatky, o kterých jsem mluvil. A pak to vychází třeba i na 9 korun za kilowatthodinu.

Uvědomují si lidé, jak dlouhá a složitá je cesta elektrického proudu od zdroje výroby až do zásuvky doma v kuchyni?

Když si budete nabíjet telefon, rozsvítíte si v koupelně nebo si zapnete rychlovarnou konvici, zkuste se zamyslet nad tím, jak se elektřina k vám do zásuvky vůbec dostala. Někde se musela vyrobit, což stojí peníze. Největší podíl elektrické energie, kterou v Česku spotřebujeme, vyrábějí elektrárny na uhlí, v závěsu jsou jaderné elektrárny a pak jsou to obnovitelné zdroje, jako je vítr, slunce, voda. Přenosová soustava, kterou má na starosti státní podnik ČEPS, zajišťuje, aby na odběrná místa proudily dodávky elektřiny. Celý tento proces od výroby přes distribuci až po firmy, které se o to vše starají, stojí peníze. Tyto náklady jsou promítnuty do celkové sumy, kterou máme na faktuře za elektřinu.

Život a podnikání bez elektřiny nejsou dnes vůbec možné. Ostatně nám to bohužel ukazuje i válka na Ukrajině. Existují možnosti, které zajistí v případě výpadku energie okamžitou náhradu? Je nějaké řešení, jak mohou být firma nebo jakýkoliv provoz i domácnost nezávislé na distribuční síti?

Hledání, nacházení a uvádění v život právě těchto energetických řešení, která umožní stát se nezávislým na distribuční síti, jsem zasvětil celý svůj pracovní život. Naším cílem je zajistit stoprocentně spolehlivou dodávku elektrické energie pro podnikání našich klientů. Umíme řešit například dlouhodobé problémy s výpadky proudu způsobené zvýšenou spotřebou energie, plánované odstávky elektrické energie, náhlé přerušení dodávky elektřiny způsobené přírodními kalamitami nebo dodáváme energii na venkovní akce z oblasti sportu a kultury, jako jsou třeba festivaly a koncerty. Pronajímáme vysoce výkonné elektrocentrály, kogenerační jednotky, velkokapacitní baterie a další záložní zdroje elektrické energie. Poměrně často dochází vlivem klimatických změn k přerušení dodávek elektřiny – napadne sníh, přežene se silný vítr. U firem, které přijdou o elektřinu na několik hodin nebo dnů, se může jednat o velké finanční ztráty. Proto vstupujeme na scénu my s našimi elektrocentrálami. V případě, že držíme pro firmu energetickou pohotovost, tak při výpadku jí zajistíme opětovnou dodávku dle smluvního ujednání.

