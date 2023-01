Důležité daňové termíny pro rok 2023

Daň z příjmů

Mezi nejzásadnější daňové termíny patří lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Zákonem je určeno podání daňového přiznání ve lhůtě nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tříměsíční lhůta se prodlužuje na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období daňovým subjektům, u kterých nebylo učiněno podání daňového přiznání ve lhůtě 3 měsíců, ale přiznání bylo podáno elektronicky. Lhůta se prodlužuje na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období v případech, kdy poplatník má ze zákona povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditem, nebo pokud je přiznání podáno daňovým poradcem.

Termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2022

Základní termín 3. dubna 2023 Daňové přiznání podáno elektronicky 2. května 2023 Poplatník mající audit anebo podání učiní poradce 3. července 2023

Srážková daň

Některé druhy příjmů ze závislé činnosti se daní srážkovou daní ve výši 15 %. Jedná se o příjmy, které plynou poplatníkovi na základě dohody o provedení práce a jejich úhrnná výše za kalendářní měsíc nepřesáhne částku 10 000 Kč, zároveň u těchto příjmů nebylo podepsáno Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Vyúčtování srážkové daně za rok 2022 je třeba podat do 3. dubna 2023.

Přehled o příjmech a výdajích

Osoby samostatně výdělečně činné mají povinnost podat přehled o příjmech a výdajích, výjimkou jsou osoby, jejíž daň z příjmů se za zdaňovací období rovná paušální dani. Přehled slouží jako podklad pro výpočet sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a je předložen České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.

Termíny pro podání přehledu o příjmech a výdajích

Daňové přiznání podáno v základní lhůtě 2. května 2023 Daňové přiznání podáno elektronicky 1. června 2023 Daňové přiznání podáno po 1. dubnu 1. srpna 2023

Silniční daň

Jednou z hlavních změn roku 2022 bylo zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a snížení silniční daně pro nákladní vozidla a přívěsy nad 12 tun. Dle aktuálního znění zákona se u nákladních automobilů a přípojných vozidel, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3,5 tun, ale nepřevyšuje 12 tun, snižuje sazba daně o 100 %. Zároveň došlo ke zrušení povinnosti platit čtvrtletní zálohy silniční daně.

Povinnost podat daňové přiznání v termínu do 31. ledna 2023 mají poplatníci, kteří ke svému podnikání používají alespoň jedno zdanitelné vozidlo a za dané vozidlo činí dílčí daň více než 0 Kč. Poplatníci, u nichž by bez zohlednění osvobození dílčí daň byla vyšší než 0 Kč, mají povinnost taktéž podat přiznání k dani silniční.

Pokud podnikatel používal v roce 2022 ke svému podnikání osobní automobil, a navíc je vlastníkem nákladního automobilu o hmotnosti 9 tun, nevzniká mu povinnost podat daňové přiznání, jelikož výše daně u vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun, je 0 Kč.

Níže je uveden přehledný daňový kalendář 2023 nejčastěji placených daní – konkrétně daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, silniční daně a daně z nemovitých věcí.

Daňový kalendář 2023

Datum Daň Popis 25.1 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a splatnost daně, podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022 31.1 Daň silniční Podání daňového přiznání a splatnost daně za rok 2022 Daň z nemovitých věcí Podání daňového přiznání na rok 2023 27.2 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a splatnost daně, podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za leden 2023 1.3 Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022 (nikoliv elektronicky) 15.3 Daň z příjmů Splatnost čtvrtletní zálohy na daň z příjmů 20.3 Daň z příjmů Podání elektronického vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022 27.3 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a splatnost daně, podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za únor 2023 3.4 Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022 Podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, bylo-li podáno v základní lhůtě 25.4 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a splatnost daně, podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za 1. čtvrtletí a březen 2023 2.5 Daň z příjmů Podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, nebylo-li podáno v základní lhůtě, a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky 25.5 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a splatnost daně, podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za duben 2023 31.5 Daň z nemovitých věcí Splatnost celé daně (daň do 5 000 Kč včetně), splatnost 1. splátky daně (daň vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozující zemědělskou výrobu a chov ryb) 15.6 Daň z příjmů Splatnost čtvrtletní nebo pololetní zálohy na daň z příjmů 26.6 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a splatnost daně, podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za květen 2023 3.7 Daň z příjmů Podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022 (poplatník mající audit anebo daňového poradce) 25.7 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a splatnost daně, podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za 2. čtvrtletí a červen 2023 25.8 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a splatnost daně, podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za červenec 2023 31.8 Daň z nemovitých věcí Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč) 15.9 Daň z příjmů Splatnost čtvrtletní zálohy na daň z příjmů 25.9 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a splatnost daně, podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za srpen 2023 30.9 Daň z přidané hodnoty Podání žádosti o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH 25.10 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a splatnost daně, podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za 3. čtvrtletí a září 2023 31.10 Daň z přidané hodnoty Termín pro podání přihlášky k registraci skupiny 27.11 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a splatnost daně, podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za říjen 2023 30.11 Daň z nemovitých věcí Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč) 15.12 Daň z příjmů Splatnost čtvrtletní nebo pololetní zálohy na daň z příjmů 27.12 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a splatnost daně, podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za listopad 2023

Chtějí i dnes některé miliardové rodinné firmy v účtárně „paní Novákovou“?

Tomáš Pacovský jako řídící partner vede českou poradenskou skupinu PKF APOGEO, která se mimo jiné stará o účetnictví a daně firem z české TOP 100 i čelných představitelů veřejného sektoru. Co si myslí o vedení firmy, outsourcingu, účetnictví a daních?

Co obvykle čeká firma, která se rozhodne outsourcovat mzdovou, účetní a daňovou agendu a obrátí se na společnost, jakou je PKF APOGEO?

Pokud je to v historii firmy první zkušenost s outsourcingem, pak obvykle čeká, že se bude účtovat metodicky bezchybně, že budou včas plněny termíny podání přiznání, reportů a konsolidací a že to nebude drahé. To se také obvykle splní. Ale ne vždy vše a nikoli naráz.

Společnosti jako PKF APOGEO, které se outsourcingu v dnešní době věnují, mají kromě účetních a daňových oddělení téměř vždy také auditory, znalce a projektové manažery. Při změně z kompletního in-house řešení (tedy „vše interně“) na outsourcing se vždy ukáže, že i když to oddělení už 20 let zkušenou rukou řídí „paní Nováková“, kde jsou schovaní kostlivci ve skříních, kdo má jaké zvyky, očekávání a představy.

Je přechod na outsourcing jednoduchý a snadný?

Z pohledu PKF APOGEO jednoduchý je, ale neznamená to, že je vždy snadný. Přechod na úplný nebo částeční outsourcing je změna a projekt, který ovlivní chod celé firmy. Někteří klienti, majitelé a manažeři na změnu vlastně nebyli připraveni a dosti naivně očekávali okamžitou finanční úsporu a službu „osobního účetního“. Mnoho z nich se domnívalo, že se mávnutím proutku vyřeší vše – snížení osobních nákladů na účetní, zvýšení efektivity, flexibility... To je nesmysl, vlastně jen chtěli, aby je někdo „spasil“.

Jaký je hlavní rozdíl mezi „paní Novákovou“ a outsourcingem?

Pro mě jsou hlavní rozdíly dva. První je ve spolehlivosti. Firma prodávající outsourcingová řešení bude vždy poskytovat zastupitelnost, spolehlivý a proškolený personál, který nepodléhá emocím a stresu. Druhým rozdílem je přístup k vedení účetnictví, chcete-li ve filozofii. Dnes už vlastně nikdo nechce platit vedení účetnictví. Dnes je reporting důležitější než vedení účetnictví. Můj pohled je ovlivněn více než dvaceti lety v branži a tím, že jsem dnes řídícím partnerem.

Zmínil jste reporting. Co to vlastně je?

V mém chápaní je reporting podobný filmu či fotografii. Zobrazí skutečnost v daný okamžik, světle, perspektivě, kontextu. Určitě znáte slavný český filmový projekt Kinoautomat z EXPO’67 – interaktivní film, který mohli diváci v klíčových okamžicích ovlivňovat. A reporting je vlastně takový interaktivní film zachycující vývoj firmy, lidské osudy, rozhodnutí. Z reportingu se dozvíte, co bylo, co je, a můžete odhadnout, co bude. Ať jde o interní report tržeb, nákladů, předběžné kalkulace daně, reporting umožňuje managementu firmy rozhodnout. Z tohoto mého pohledu tedy vedení účetnictví není ani cíl, ani nutné zlo. Je to zdroj dat a informací pro reporting, tedy prostředek a nástroj pro řízení firmy.

Co vlastně outsourcing firmám přináší?

V období dvou až tří let přináší jednak hlavní úspory při závěrkách, kalkulacích daně, konsolidaci a auditu (ty se obvykle dělají jednou ročně). Průběžně pak vyšší spolehlivost a efektivitu. Lidé z outsourcingové branže se běžně dostávají k účetním a daňovým případům, ke kterým se „paní Nováková“ dostane jednou, možná dvakrát za praxi.

Proto se nejen průběžně školí, ale jsou aktivní v orgánech komory certifikovaných účetních, daňových poradců, komory auditorů. Důležité je srovnání nákladů – náklady na pořízení účetního zápisu (řádek účetního deníku) člověkem a naším softwarem jsou dramaticky odlišné. Ostatně i proto jsem bytostně přesvědčen, že v několika letech už nebudou účtovat lidé, ale stroje.

Máte něco proti nositelům nejběžnějšího českého příjmení, nebo proti účetním s dlouholetou praxí?

Ani jedno, ani druhé! Náš obor se změnil a neustále se vyvíjí. Legislativní změny a daňové výjimky jsou každodenním chlebem. Nejdůležitější změna však probíhá pod povrchem a zatím není moc vidět.

Když si pomohu přirovnáním – firmy v našem oboru nezměnily barvu kapotáže. Ale všichni už máme úplně jiné motory než před třemi, pěti či sedmi lety. Paní Nováková se nejspíš perfektně naučila zaúčtovat leasing na firemní auta, možná stejně dobře zvládá účtování finančních derivátů. Ale jak dlouho sestavuje závěrku, kolik času jí zabere report pro financující banku, kterou ředitel potřebuje tento pátek?

V praxi se setkáváme s velmi úspěšnými podnikateli, kteří z garážových začátků v 90. letech vybudovali svého druhu impéria v různých oborech, mají miliardové obraty. Poskytujeme jim velmi sofistikované poradenství, někdy řešíme jejich problémy s finanční správou v řádu desítek i stovek milionů korun. Ale paní Novákovou si vzít nenechají, mají pro ni slabost, i kdyby ty problémy sama způsobila. V garáži totiž začínali spolu.

Vaši lidé chyby nedělají?

Lidé se dopouštějí chyb. Pro případ chyby jsme proti případným následkům lidského pochybení pojištěni. Dobře pojištěni. Rozhodně lépe než do výše 4,5násobku mzdy. Ale podstatná část námi vedených firem již dnes účetního k pořizování účetních záznamů – naštěstí – nepotřebuje. Účetní záznamy totiž pořizujeme s využitím softwarových robotů, kteří rozpoznávají text, fakturu, smlouvu.

Takže první kroky po založení firmy – které mimochodem jedna ze společností z PKF APOGEO Group, SMART Office & Companies rovněž nabízí – by měly jejího vlastníka vést k vám?

Nejen první kroky. PKF APOGEO řeší také průběh a ukončení firmy. Obvykle si lidé myslí, že podnikání je o začátku a provozu. Jaksi nemyslí na konec. My pracujeme s lidmi, kteří po mnoha letech práce a úsilí firmy prodávají, kteří mají nepotřebné firmy, kteří potřebují firmy zlikvidovat. Někteří zkušení podnikatelé už „rozjeli“ více projektů, a proto se na nás obracejí. Nechtějí se zdržovat budováním vlastního týmu, potřebují přesně plánovat náklady, aby mohli odhadovat výnosy.

V čem se liší naše situace a zahraniční?

Čeští podnikatelé se již s námi dokáží fundovaně bavit o tom, co od služby očekávají, co chtějí, co je pro ně klíčové. Český podnikatel si zkrátka v rostoucí míře zvládá stanovit priority, a tedy také správně nastavit outsourcing. Podstatná je ale zkušenost. Mnoho tuzemských podnikatelů se domnívá, že v zahraničí fungují věci podobně jako u nás. Zejména v oblasti vedení účetnictví, výkaznictví, daní. Ti, kteří mají reálnou zkušenost se zahraničními partnery, nebo dokonce s podnikáním v zahraničí, dokážou z outsourcingu vytěžit několikanásobně více. Více než firma s „paní Novákovou“.