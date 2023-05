Digitální projekce budov vám otevře nové možnosti prezentací

Pro developery, investory i klasické stavitele totiž možnosti opravdu dokonalé digitální prezentaci otevírají nové brány. A dnes je již digitální projekce budov nejen vítanou změnou, ale mnohdy už i neodlučitelnou součástí kvalitní prezentace cílů.

Přesný přenos do posledního centimetru

Přenos existující nemovitosti do digitálního modelu je rozhodně jednou z vítaných záležitostí. A to hlavně proto, že za dobu existence nemovitosti se může různě měnit její struktura, a především si nemovitost postupně sesedá. To znamená, že tak dnešní podoba může být na míle vzdálena od původních nákresů. O přesný přenos současného stavu se ale postará laserové 3D skenování, které se díky kvalitní laserové technologii dokáže postarat o nejdokonalejší možný přenos.

Opravdu reálná prezentace

Pro některé účely ale nemusí být jenom prázdný model s přesnými rozměry dostačující. Pokud jde například o revitalizace nebo estetické úpravy, jsou zde ideální volbou také fotografie dokladující povrchový stav. Specialitou v tomto oboru je stavební pasportizace objektu, která umožňuje zachytit jeho stav v opravdu kvalitních snímcích. Nechybí zde takové vlastnosti, jako jsou snímky v UHD a HDR nebo panoramatická provedení pořízených záznamů.

Zázrak v rukou zkušeného grafika

Mnohdy se tak stávají podobné technologie tou nejlepší cestou, jak můžete přenést existující nemovitosti na digitální plátno. To ale není všechno, co můžete provést. Limity, které vám digitalizace objektu budov dává, se točí také kolem možností grafického zpracování. Pokud dostane tyto zdroje do rukou zkušený grafik nebo architekt, tak si dokáže s každou informací pohrát do posledního detailu. Na vás tak může čekat opravdu nevšední výsledek, který bude buď dokonalou dokumentací, nebo stěžejní zbraní v boji s developery a investory.