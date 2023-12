Ctislava Nováková z Litomyšlské nemocnice: „Chirurgie je akční obor“

První volba po nástupu do nemocnice

Chirurgie byla po absolvování školy její první volbou po nástupu do nemocnice. „Je pravdou, že tehdy nikde jinde v nemocnici blízko mého bydliště nebylo místo, takže jsem prakticky ani jinou volbu neměla,“ vysvětlila Ctislava Nováková.

Vyzkoušela si i práci instrumentářky

Svoje první pracovní zkušenosti získala na lůžkové chirurgii, pak přešla na pozici instrumentářky, jejímž cílem je postarat se o bezproblémový průběh operací. „Brala jsem to jako novou zkušenost. Tato práce se mi zamlouvala i proto, že na operačních sálech se pracuje rukama a mě ruční práce baví. V této pozici jsem vydržela řádku let,“ podotkla zdravotnice, která později dostala nabídku na zástup na post vrchní sestry chirurgického oddělení.

Široké spektrum péče i pacientů

„Na chirurgii je opravdu široké spektrum péče i pacientů,“ líčila Ctislava Nováková, které vyhovuje práce v Litomyšlské nemocnici. „Těší mě, že i od pacientů slyšíme, jak si práci zdejšího personálu pochvalují,“ poznamenala manažerka chirurgických oborů. „I když jsme menší nemocnice, využíváme moderní postupy, trendy, jdeme s dobou. Myslím si, že celkově poskytujeme pacientům kvalitní léčbu a péči,“ nechala se slyšet Ctislava Nováková, které radost v práci udělá hlavně spokojený pacient i personál.

„Pokud procházíte oddělením a vidíte usměvavé tváře pacientů a personálu, je to vždycky pohlazení po duši,“ poznamenala zdravotnice, podle níž se příjemná atmosféra na oddělení vytvoří jen těžko, když se netáhne za jeden provaz. „Člověk tu nemůže být sólista. Vždycky musíte pracovat týmově. Bez toho to nejde,“ zdůraznila Ctislava Nováková.

Důležitý je zápal a nadšení pro práci

„Důležitý je také zápal a nadšení pro práci. Chirurgie je rychlý obor. Dnes každý pacient chce být v nemocnici co nejkratší dobu a co nejdříve se vrátit do normálního života,“ uvedla manažerka chirurgických oborů Litomyšlské nemocnice.

„Správná sestra by měla být empatická, pohodová a pokorná, se schopností sebereflexe,“ doplnila Ctislava Nováková, podle níž je pro načerpání sil podstatné i dobré zázemí v rodině. „Pokud máte partnera nebo rodinu, která dokáže vymyslet třeba hezký výlet nebo jinou zábavu, abyste se odreagovali od práce a přišli na jiné myšlenky, je to moc fajn. Já už se bavím s vnoučátky, s kterými vyrážíme na výlety. Nabije mě i sport jako třeba jízda na kole nebo lyžování,“ nechala se slyšet manažerka chirurgických oborů. „Někdy se stačí projít krásnou přírodou. Funguje i vzájemné sdílení zážitků nebo posílání fotografií mezi přáteli, když jsme někde na výletě. Člověka potěší třeba snímek nádherného stromu, na který svítí sluníčko,“ uzavřela.

Dávala by i vám práce ve zdravotnictví smysl? Podívejte se, jak to chodí u nás v nemocnici. Láká vás chirurgie? Připojte se k našim týmům lékařů a sester.