Vyznáte se v elektrokolech? Zjistěte, které je pro vás to pravé

Pojďme se proto podívat, jaké druhy elektrokol existují. Třeba najdete takové, které se hodí přesně pro vás.

Důvody k pořízení elektrokola bývají různé. Někdo hledá maximální podporu pro jízdu do kopců, které by vlastními silami nezdolal. Pro jiného je důležité, aby stačil rychlejším kamarádům nebo členům rodiny. A v neposlední řadě je tu skupina lidí, kteří si elektrokolo pořizují jako efektivní způsob dopravy do práce a používají ho ve městě. To je i případ pana Tomáše. „Díky elektrokolu ušetřím jak čas, tak peníze. Oproti klasickému kolu se během cesty nezpotím, takže se někdy ani nepřevlékám do cyklistického,“ říká.

Elektrokolo pro každého

Zmíněné důvody úzce souvisí s výběrem správné kategorie elektrokola. Obecně rozlišujeme tři základní typy elektrokol.

Městská a fitness elektrokola: tato kola nabízejí pohodlnou, vzpřímenou jízdní pozici, díky které se kolo snadno ovládá. Jsou proto ideální na jízdu po cyklostezkách, dojíždění do práce nebo občasné vyjížďky za hranice města. Mnozí výrobci dbají na to, aby měla tato kola atraktivní design, případně aby byly co možná nejlehčí, což oceníte, pokud potřebujete kolo nosit do schodů nebo s ním cestovat MHD. Typickým zástupcem takové skupiny je například Trek Dual Sport+.

Silniční elektrokola: mívají řídítka ve tvaru „beranů“ a nabízejí položenější jízdní pozici, díky čemuž se hodí na rychlé jízdy po silnici nebo zdolávání těch nejtěžších stoupání. Obvykle mívají motor o menším výkonu a vyžadují tak od jezdce více aktivity. Na druhou stranu si díky tomu zachovávají nízkou hmotnost a přirozené jízdní vlastnosti. Pokud vás takové kolo zajímá, podívejte se na Trek Domane SLR 7+.

Horská elektrokola: nezáleží na tom, jestli se chcete vydat na pohodovou vyjížďku po lesní cestě, vyšlapat extrémně prudké stoupání, nebo se pustit z kopce a neztratit nic ze své rychlosti. Mezi horskými elektrokoly si vyberete. Záleží na vás, zda preferujete vyšší výkon a větší kapacitu baterie (jako nabízí například Trek Powerfly), nebo je pro vás důležité, jak se kolo chová v terénu a potřebujete, aby se jeho hmotnost blížila klasickému kolu (jako je tomu v případě Trek Fuel EXe).

Na co se dívat při výběru elektrokola

Kroutící moment, výkon, typ motoru, kapacita baterie, počet nabíjecích cyklů, dojezd nebo ovládací prvky a propojení s mobilní aplikací… aspektů, které byste měli vzít do úvahy při výběru elektrokola je celá řada. Na druhou stranu je důležité, abyste nesledovali a neporovnávali pouze čísla. Místo toho si položte tyto otázky: Jak budu elektrokolo používat? Jak vypadá tradiční cesta, kterou budu s elektrokolem podnikat? Možná pak zjistíte, že nepotřebujete nejvýkonnější motor ani největší baterii. Místo toho oceníte nižší hmotnost, tichý chod elektromotoru, který vás neruší během konverzace s vašimi cyklistickými parťáky, nebo design, který ukrývá elektromotor tak chytře, že ho snadno přehlédnete. Zapomenout byste neměli ani na jízdní vlastnosti. Elektrokola s vyšším výkonem bývají hůře ovladatelná a pokud se s nimi pustíte do náročnějšího terénu, chce to určitou dávku zkušeností. Oproti tomu elektrokola s menšími motory, jako je například Trek Marlin+, vás spolehlivě dostanou do kopců a ani se nemusíte bát, že s nimi nedorazíte do cíle svého cyklovýletu. Současně si však zachovávají jízdní projev klasického kola a díky přirozené dopomoci se díky nim stále budete udržovat fit. A to by mohlo přesvědčit i ony zaryté odpůrce elektrokol.