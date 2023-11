Vydejte se pro snové zimní zážitky do Ski amadé

Co třeba zkusit novou SENSATIONS Challenge, zdokonalit se v lyžování či vidět lyžaře světové třídy na vlastní oči? Lákadel je tu opravdu mnoho, však posuďte sami!

V pěti regionech Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig a Großarltal si můžete v rámci jednoho skipasu vychutnat až 760 kilometrů sjezdovek, vyzkoušet 270 moderních lanovek a vleků a projet 356 perfektně upravených sjezdovek s působivými horskými panoramaty. Odpočinout si pak můžete v jedné z horských chat. Lyžařské sdružení Ski amadé přichází každý rok s novinkami, které se vždy setkávají s pozitivním ohlasem. Není proto divu, že po covidovém období se zájem o lyžařské sdružení zvýšil a právem si tak drží pozici předního lyžařského střediska.

S věrnostní kartou bude lyžování ještě výhodnější | foto: (C)Ski amadé

Co je nového ve Ski amadé?

Lyžařské sdružení Ski amadé neustále investuje do zlepšení a modernizace všech pěti regionů. Například v lyžařském regionu Großarltal nahradí stávající 8místnou lanovku nová 10místná kabinová lanovka, která vás doveze až na horu Kieserl. Jde o modernější lanovku, díky níž se v regionu podaří vytvořit udržitelná pracovní místa v oblasti cestovního ruchu. Dosavadní lanovka dostane nový život – po demontáži bude znovu postavena ve středisku Fageralm, kde bude nadále vozit nejen zdejší hosty.

Ve Ski amadé můžete vyzkoušet až 270 lanovek | foto: (C)Ski amadé

SENSATIONS Challenge – objevujte a vyhrávejte

Co si ve Ski amadé nesmíte nechat ujít? Sáhněte po bezplatné aplikaci Ski amadé Guide App a zúčastněte se výzvy SENSTATIONS. Navštěvujte stanoviště napříč areály a hledejte tabule s QR kódy. Ty si pak stačí naskenovat mobilním telefonem a uložit je ke svému účtu. Čím víc QR kódů nasbíráte, tím větší šanci máte na získání odměny. Vyhrát můžete například zimní dovolenou včetně skipasů, kartu Ski amadé ALL-IN Card Gold nebo White, lyže Atomic či hůlky Komperdell.

Kromě výzvy v aplikaci najdete také ty nejlepší tipy na speciální sjezdovky, nejkrásnější fotospoty s úchvatnými výhledy nebo na trasy s měřením rychlosti.

Back2Ski – osvěžte svůj talent na zimní sporty

Chystáte se na sjezdovky po delší době a už svým lyžařským schopnostem nevěříte? Právě pro vás tu je nový dvoudenní kurz „Back2Ski“, který můžete navštívit v období od 11. do 19. prosince 2023, 8. do 30. ledna 2024 nebo od 4. do 26. března 2024. Po celou dobu kurzu se vám bude individuálně věnovat lyžařský instruktor. Kurz je skvělou volbou pro páry nebo přátele, kteří se konečně chtějí vrátit na sjezdovky v plné síle.

S instruktorem se zdokonalíte ve svých lyžařských dovednostech | foto: (C)Ski amadé

Nezapomenutelné hudební akce na sněhu

Prožijte svou zimní dovolenou se vším všudy. Ve Ski amadé je postaráno o úžasné zážitky od gastronomie, sportovních výzev až po prvotřídní hudební události, které rozezní celé hory. Velký prosincový ski opening v regionu Schladming-Dachstein začíná s velkou pompou. Na pódiu to totiž rozbalí superstar Robbie Williams se svými světovými hity. Také při Ladies Weeku v Großarlu ožije pódium skvělými koncerty. Publikum rozhýbe hvězda soutěže The Voice of Germany Alexander Eder a známá rakouská umělkyně Melissa Naschenweng.

Další jedinečný zážitek čeká na hosty v rámci festivalu „Palmen auf den Almen“ ve Sportgasteinu. Zde mohou návštěvníci relaxovat na lehátkách pod palmami na sněhu, vychutnávat si barevné koktejly a poslouchat pohodovou hudbu.

Čekají na vás perfektně upravené sjezdovky | foto: (C)Ski amadé

Sportovní akce světové třídy ve Ski amadé

Díky největšímu počtu sportovních akcí v Alpách je lyžařské sdružení Ski amadé magnetem pro sportovní nadšence z celého světa. Není proto divu, že se tu v průběhu zimy koná několik světových soutěží v zimních sportech. Například Salzburger Sportwelt hostí velkolepé akce jako je noční slalom Světového poháru v lyžování ve Flachau. V Altenmarktu-Zauchensee zase závodnice Světového poháru v lyžování čeká výzva ve sjezdu a super-G. Schladming-Dachstein zaujme nočním slalomem Světového poháru v lyžování a obřím slalomem mužů, zatímco Světový pohár ve skicrossu hostí Reiteralm.

Další vzrušující událostí je Světový pohár ve snowboardingu, díky němuž se v regionu Gastein setkávají ti nejlepší snowboardisté světa. Absolut Park ve Flachauwinkl-Kleinarlu bude opět hostit Spring Battle, kde se sjedou profesionální freeski jezdci a snowboardisté z celého světa, aby předvedli své nejlepší triky a jízdy.

Ve Ski amadé pocítíte adrenalin na vlastní kůži | foto: www.grossarltal.info

Gastronomické slasti

Po náročném dni na lyžích je zapotřebí doplnit energii. Tak učinit můžete například během Týdne požitků na lyžích a u vína, který se koná od 9. do 16. března 2024. Nedílnou součástí festivalu je také nejvýše položený farmářský trh v Alpách, který láká na ochutnávku lokálních specialit. Regionální farmáři a výrobci tu představí ve více než 15 stáncích své nejvybranější produkty – sýry, pálenky, marmelády nebo čaje.

Patříte mezi milovníky piva? Pak by vám neměl uniknout březnový Craft Beer Festival v regionu Hochkönig, který prezentuje nejrůznější druhy piva. Ochutnat jej můžete nejen v hotelech, ale také na mnoha horských chatách za doprovodu živé hudby.