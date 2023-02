Úštěk – město, jež vás vrátí do minulosti

Zásluhou svého centra patří k nejkrásnějším městům na severu Čech a pro svůj dochovaný historický ráz s řadou architektonických památek bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací, nejmenší v České republice.

Jako v pohádce si budete připadat na protáhlém náměstí lemovaném měšťanskými domy se zdobenými štíty a gotickým podloubím, kolem nichž se rozplétá labyrint úzkých uliček. Jeho dominantou je barokní kostel sv. Petra a Pavla pocházející z druhé poloviny osmnáctého století s oltářním obrazem od Karla Škréty z roku 1656, na němž je Panna Marie vyobrazena v rozhovoru s oběma apoštoly, podle nichž je kostel pojmenován. Na náměstí ještě najdete budovu děkanství a historickou radnici. Hned vedle náměstí je bývalý gotický hrad v minulosti přestavěný na pivovar, který je nyní v rozsáhlé rekonstrukci a Pikartská věž, masivní součást městského opevnění postaveného husity, v níž je Muzeum čertů.

Muzeum čertů

Svým zaměřením je naprostým unikátem v celé střední Evropě. Představuje život čertů v jejich světě pekelné zábavy a čertovské magie obklopené vroucí atmosférou jejich přátelské čertí povahy. Muzeum naleznete i v prostorách gotického podzemí (tří až čtyřpatrové) v místech prokázaného výskytu skutečných čertů. Kromě nich jsou v muzeu k vidění expozice dřevěných soch z autorské dílny řezbářů Věry a Jaroslava Stejných, precizní grafiky a ilustrace čertů z pera Karla Franty, pohyblivý čertí svět, takzvaný „Peklém“, obraz Poslední večeře stylizované v čertí verzi a řada dětských výtvarných děl inspirovaných slavnými čertovskými pohádkami.

Židovské památky

Židé žili podle tradice v Úštěku již roku 1327, ale až v 16. století vznikla malá židovská enkláva o osmi domech – počet domů a povolených rodin byl pevně stanoven a zůstal beze změn až do poloviny 19. století. Mezi dochované pamětihodnosti patří unikátní věžovitá synagoga se školou a bytem učitele v suterénu, Rabínský dům, a židovský hřbitov. V Rabínském domě je expozice „Židovského školství“ ukazující kořeny a základní myšlenky židovského vzdělávání od biblických a talmudických dob, přes formy výuky obvyklé v židovských školách ve středověku, po rozmanité formy židovského vzdělávání v prostředí aškenázských židovských obcí až po zakládání tzv. normálních židovských škol od konce 18. století. Zvláštní téma tvoří samostatné židovské školství mezi světovými válkami a ilegální vzdělávání dětí v terezínském ghettu. Závěrečná část expozice je věnována obnově židovského školství v Praze po roce 1990.

Ptačí domky

Takzvané ptačí domky stojí na Českém předměstí na okraji pískovcové skály. Z ulice 1. máje vypadají úplně obyčejně. Nízké domky překvapí až pohledem na jejich zadní trakt - jsou totiž přilepené na pískovcové skalní stěně. Jedná se o dřevěné přístavky na skalní stěně navazující na sklepy a chodby vytesané v pískovcové skále a připomínající ptačí hnízda. V polovině 19. století je tu prý postavili italští dělníci, kteří v Úštěku stavěli železnici. Podle jiných pramenů však vznikly ještě před jejich příchodem. Do skály nejsou vyhloubeny jen sklepy, ale i obytné místnosti s miniaturními okénky. Na malou plochu se jejich tvůrci snažili dostat co nejvíc obytné plochy, proto stavěli do výšky a vytvářeli dřevěné přístavky.

Úštěk ve filmu

Právě unikátnost míst zlákala do Úštěku i několik filmových tvůrců. Většina z nás si vybaví především Zuzanu Norisovou tančící a zpívající před barokním kostelem v Renčových Rebelech. Scény pro film Králíček Jojo točila na náměstí Scarlett Johansson, odehrával se tady i oscarový film Kolja či Zdivočelá země. Po stopách natáčení se můžete vydat po Filmové stezce, která stejně jako další pěší stezky provádí návštěvníky místními romantickými uličkami a údolími.

Atmosféru středověku přibližují jarmarky

Úštěk je proslulý také svými velkolepými jarmarky, při nichž se náměstí zaplní trhovci, řemeslníky a umělci v rozličných historických kostýmech. Jejich součástí bývá i velký historický průvod, celodenní program na několika scénách, středověké hry, dobový trh, výstavy, prohlídky, soutěže, dílničky pro děti, večerní program, ohňostroj a další.

Mezi historické památky patří také místní rybník Barvíř, jeden z posledních rybníků období středověku. Byl vždy důležitým zdrojem užitkové vody, ale hlavně byl využíván pro potřeby tkalcovského průmyslu. Dnes slouží jako sportovní rybářský revír.

Místo pro rekreaci a odpočinek

Osobitý charakter historického města dotváří jezero Chmelař vybudované v šedesátých letech na místě bývalého Velkého rybníka. Šedesát sedm hektarů vodní plochy s přilehlou písčitou pláží poskytuje místo pro odpočinek i aktivní zábavu. Areál tvoří přilehlý kemp, dvě písčité pláže, půjčovna lodiček, šlapadel a paddleboardů, sportovní hřiště a stánky s občerstvením. Ti nejmenší se mohou vyřádit na dětském hřišti u pláže. V červenci se pak jezero stává i místem pirátských bitev. Výhodou kempu je jeho umístění v CHKO České středohoří a blízkost další CHKO Kokořínsko-Máchův kraj nabízející nespočet vyžití pro milovníky přírody.

K návštěvě zve i okolí

V okolí Úštěku je krásná příroda a mnoho historických památek, které byste při návštěvě města neměli vynechat. Pouhých dva a půl kilometru směrem na východ se nachází barokní poutní místo na vrchu Kalvárie v obci Ostré postavené jezuity, přičemž za autora stavby je považován známý barokní stavitel italského původu Octavio Broggio. K místu vede křížová cesta, která ústí na spodní terasu objektu, odkud stoupá na vrchol široké pískovcové schodiště s výklenky a pozůstatky barokních soch. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě totožné kaple a v pozadí Boží hrob.

Z Ostrého také vede vycházkový okruh ke zřícenině hradu Helfenburk s komplexem hradeb, bran, průchodů a zřícených zdí paláce z první poloviny 14. století, při jehož výstavbě bylo využito mohutných pískovcových skalisek. Vévodí mu dvanáct metrů vysoká věž využívaná jako rozhledna, na níž si výši vstupného stanovujete sami.

Víťova vyhlídka

Unikátní rozhledna postavená v roce 2003. Ve spodní části je obezděna přírodním kamenem, z nějž vyrůstá dřevem opláštěná železná konstrukce, která ve výšce 8,5 metrů nese vyhlídkový ochoz s osmi okny. Z rozhledny je nádherný výhled na České Středohoří a na Ještěd. Nedaleko od ní stojí vysílač Buková hora, pod nímž vede asfaltová cyklotrasa č. 3124, která vás dovede dlouhým sjezdem do Rytířova a dále po silnici do obce Těchlovice, kde se můžete napojit na Labskou stezku a pokračovat po ní proti proudu Labe do Malého Března a dále přes Ústí nad Labem do Litoměřic nebo až do Roudnice.

Víťova vyhlídka není jedinou rozhlednou na Úštěcku. Mezi další patří například nová, kovová rozhledna na vrchu Hořidla. Sestává z čtvercového podstavce, do něhož je zapuštěný ocelový tubus, kolem kterého se vine vřetenové schodiště s 67 schody, ve výšce třinácti metrů zakončené kruhovým, otevřeným vyhlídkovým ochozem.

Roverky – trampský ráj na Kokořínsku

Roverky nebo-li Čapsko, jak tuto oblast nazývají trampové, jsou už po dlouhá léta oblíbeným cílem trampů, tuláků, vandráků, čundráků, skautů a turistů, v poslední době se stává vyhledávanou oblastí především pro cyklisty. Tato pískovcová skalní oblast je součástí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, jež je dalším častým cílem při návštěvě Úštěku.

Husí cesta

Spojnicí mezi Úštěkem a Dubou je stará Husí cesta, jejíž vznik je odhadován do středověku. Protože byla založena pro kupecké povozy, vedli ji tvůrci po vrstevnici, tudíž vede převážně po rovině. Dnes je oblíbeným cílem turistů pro svou nenáročnost i magické výhledy až k Bezdězu. Mladé stromořadí této cesty získalo ocenění „Alej roku 2017“.

V rámci projektu tzv. Přívětivého úřadu nechalo Město Úštěk vyhotovit novou vizuální identitu města, která mu dala nové logo a celý grafický manuál. Město se tak prezentuje moderním způsobem, který však vychází z jeho historického charakteru. Logo bylo inspirováno štítovými domy typickými pro úštěckou památkovou rezervaci. V rámci stejného projektu byly dále vyhotoveny propagační materiály a vznikly webové stránky podávající přehledně informace jak návštěvníkům, tak i občanům města. Více o městě a aktuálním dění lze najít na www.mesto-ustek.cz.

Informační centrum na Mírovém náměstí nabízí propagační letáky, poskytuje informace o možnostech ubytování a kulturním i sportovním vyžití ve městě a okolí, jakož i o vlakových a autobusových spojích. Zakoupit v něm můžete pohlednice, turistické známky, vizitky, mapy a různé upomínkové předměty. K dispozici je internet. IC poskytuje zdarma mapu města Úštěk a mapu města Úštěk a okolí.

