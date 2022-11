U batůžkářů kraluje Bangkok, jihovýchodní Asie je opět otevřená

Právě kvůli koronaviru, jež Asii nekompromisně zavřel a turisty vpouštěl pouze za komplikovaných podmínek, jsme si na cestování do těchto končin mohli nechat zajít chuť. K dlouho očekávané změně došlo až v letošním roce, kdy většina zemí nastavená vstupní opatření uvolnila nebo úplně zrušila.

Podle dat společnosti Pelikán.cz na sebe reakce rekreantů nenechala dlouho čekat. Například thajský Bangkok je tak za uplynulý měsíc top dálkovou destinací a jednou ze tří nejprodávanějších letenek. Předběhl taky top destinace jako Řím nebo Mallorca.

Thajsko se po pandemii poprvé otevřelo již 1. července 2021. Při vstupu uplatňovalo tzv. Phuket Sandbox model, v rámci něhož bylo potřebné splnit několik podmínek – nechybělo opakované testování či vyplnění vstupního certifikátů. Bylo nutné si dát pozor i při hledání ubytování nebo samotného letu do země.

Postupem času se opatření zmírňovala, ovšem ani to nebylo pro turisty natolik atraktivní, aby se jejich množství přiblížilo číslům z roku 2019. Obrat nastal až tento rok a my opět cestujeme do Thajska jako před pandemií.

Další otevřenou destinací je ostrov Bali či Vietnam. Konkrétně do Vietnamu dnes rovněž cestujeme za stejných podmínek jako před pandemií. Země se otevřela v květnu roku 2022 a na základě dat Pelikána to způsobilo okamžitý nárůst prodejů letenek o zhruba 80 procent.

„Češi mají o Vietnam zájem, nicméně lety stále nejsou dostupné v takové kapacitě jako před pandemií. S tím souvisí přibližně 35 procentní nárůst cen. I navzdory této skutečnosti však poptávka neslábne, jelikož přímo na místě se jedná o levnou destinaci,“ vysvětluje Patrik Vas, manažer pro strategická partnerství ze společnosti Pelikán. Denní náklady na stravu odpovídají zhruba 250 Kč. Čtyřhvězdičkové hotely v centru jsou běžně dostupné pod 1 000 Kč za noc a z bankomatu lze na jeden výběr získat cca 2 000 Kč, které cestovatelům pohodlně vystačí i na tři až čtyři dny.

Největším skokanem mezi státy jihovýchodní Asie je ovšem Thajsko – letošní srpnové prodeje letenek překonaly dokonce i předpandemická čísla, ve srovnání s rokem 2019 totiž rostly o zhruba 64 procent. Kromě toho jsou lákavé rovněž ceny letenek. Zpátečně můžete letět od necelých 9 000 Kč.



Bangkok, Thajsko

Hlavní město Thajska je pulsující a živou metropolí. Zpočátku vás může zaskočit vedro, vlhkost či chaotická doprava, které dominují troubící tuk-tuky. To vše ale postupně zmizí a čím více času zde strávíte, tím větší pouto si s Bangkokem vytvoříte.

Město je plné architektonických skvostů, barevných trhů, skvělých vůní, usměvavých místních i kontrastů. Na jedné straně vás vítají moderní výškové budovy, které vzápětí střídají provizorní chatrče.

Za neopakovatelnou atmosférou se mimo jiné vydejte k chrámu The Royal Palace. Jedná se o komplex budov, jež je také sídlem thajských králů.

Cena zpátečních letenek do Bangkoku začíná na 8 990 Kč, jedná se o open-jaw spojení z Vídně s návratem do Mnichova. Mimo jiné jsou oblíbené také přímé lety z Vídně s leteckou společností EVA Air od 16 790 Kč.

Bangkok, Thajsko

Koh Samui, Thajsko

Ráj, který proslavily zejména kokosové palmy, je dalším z oblíbených thajských cílů. Turisté si zvykli na nádherné pobřežní resorty a, samozřejmě, pláže. Těch je kolem ostrova Koh Samui rozeseto hned několik – některé nabízí množství aktivit a zábavy, jiné zase klid a romantiku.

Zřejmě nejslavnější pláží je Chaweng, která přes den láká na příjemný písek a mělké moře, večer zase na noční život. Pro větší soukromí doporučují dovolenkoví specialisté uchýlit se do resortů Silavadee, Kalamaya či Coral Cove.

Na program si určitě zařaďte i návštěvu ostrova Koh Pha Ngan vyhledávaného pro nespoutanou zábavu, případně Koh Tao, který je zase jako stvořený na potápění.

Na Koh Samui se momentálně dostanete s leteckou společností EVA Air z Vídně za 20 590 Kč.

Koh Samui, Thajsko

Phuket, Thajsko

Pro mnoho cestovatelů je tato provincie symbolem Thajska jako takovým. Na programu nesmí chybět návštěvy buddhistických chrámů. Doporučujeme například Wat Doi Thep Nimit, jež nepatří mezi ty nejznámější, každopádně o to autentičtější zážitek si odnesete. Dalšími na seznamu může být chrám Wat Chalong nebo Velký Buddha.

Asi ani nemusíme zdůrazňovat pláže, ty jsou totiž samozřejmostí. Bílý písek lemující pobřeží ostrova je přitažlivý pro mladé lidi, tak rodiny s dětmi – těm nahrávají konkrétně pláže s pozvolným vstupem do moře.

Častým plážovým cílem je oblast Patong v čele s plážemi Kata, Karon či Rawai. Skutečný ráj na zemi pak objevíte na plážích Freedom a Paradise.

Zpáteční letenky z Vídně nebo Prahy na Phuket pořídíte od necelých 19 000 Kč. Možností je rovněž namířit si to nejprve do Bangkoku, kam se dá dostat o něco výhodněji, a následně pokračovat na ostrovy. Na trase Bangkok – Phuket jsou letenky dostupné za 1 790 Kč zpátečně.

Phuket, Thajsko

Krabi, Thajsko

Oblast Krabi je bezesporu jednou z nejmalebnějších v Thajsku. Zajímavá je její rozmanitost. Obraz typických vápencových masivů vyčnívajících z azurového moře se rázem mění na výhledy na opuštěné laguny a jeskyně. Vnitrozemí zase dominují hory a neméně zajímavý je život pod hladinou. Vyřádí se tak příznivci skalních stěn, plážového povalování i šnorchlování.

Za vidění stojí zátoka Ao Nang, expandující místo nabízející turistické zázemí, možnosti výletů a široký výběr restaurací a barů. Jižně od ní pak najdete oblast Railay, kde vás čekají pláže s bělostným pískem a dechberoucí vyhlídky. Milovníky chrámů bude zajímat Wat Tham Seua, chrám v jeskyni.

V případě Krabi je podobně jako u Phuketu výhodné přiletět do Bangkoku, ze kterého budete pokračovat dál. Zpáteční letenky z Bangkoku na Krabi nyní seženete za 1 990 Kč.

Krabi, Thajsko

Bali, Indonésie

Buddhistické chrámy všude kolem, deštné lesy, nádherné pláže a okouzlující příroda. Bali rozhodně má co nabídnout, o čemž se již přesvědčil nejeden český dobrodruh. Oblast láká na skvělé podmínky na surfování, ale stejně tak i na odpočinek v teple během zimních měsíců.

Pokud se vydáte na Bali, nezůstávejte na jednom místě. Centrem kultury, jógy a meditací je městečko Ubud. Navštivte rovněž Monkey Forest, který je označován za indonéský Gibraltar, či slavné rýžové terasy Tegalalang.

Na seznamu oblíbených zastávek naleznete rovněž ostrov Nusa Penida a pro nezapomenutelný zážitek si vyjděte na sopku Batur, na níž se chodí pozorovat východ slunce.

Cena zpátečních letenek na Bali začíná na 16 990 Kč, na výběr jsou odlety z Budapešti, Mnichova, Prahy či Vídně.

Bali, Indonésie

Jakarta, Indonésie

Pro mnohé pouze přestupní stanice na cestě na Bali, což je škoda, protože Jakarta jednoznačně stojí za objevení. Leží v západní části ostrova Jáva, který ukrývá nejednu krásnou pláž. Abyste ale našli ty nejkrásnější, vzdalte se od Jakarty.

V samotné Jakartě stojí za vidění památník Monas, Národní Muzeum nebo mešita Masjid Istiqlal. Jedná se o jednu z největších mešit v jihovýchodní Asii, do níž mohou vstoupit i nevěřící.

Do Jakarty se aktuálně dostanete díky open-jaw letenkám s odletem z Prahy a návratem do Budapešti za 13 590 Kč.

Jakarta, Indonésie

Hanoj, Vietnam

Podobně jako je Bangkok vstupní branou do Thajska, může být Hanoj vnímána jako začátek před poznáváním ostatních částí Vietnamu.

Patří mezi typická rušná a stará asijská velkoměsta. Je rozpoznatelná díky pouličním stánkům a místním obchůdkům, nicméně milovníky historie zřejmě nijak výrazně neokouzlí – nenabízí žádné významné památky.

Pokud ovšem hledáte jedinečnou atmosféru, v Hanoji jste na správném místě. Nahlédnete zde do běžného života domácích, které nejednou zastihnete posedávat na ulici při kouření bambusové dýmky.

Cena zpátečních letenek z Vídně nebo Prahy do Hanoje začíná na necelých 19 000 Kč.

Hanoj, Vietnam

Ho Či Minovo Město, Vietnam

Největší město Vietnamu je rovněž známé pod svým dřívějším názvem Saigon. S všudypřítomným ruchem a hlukem je typickým asijským městem, které překvapivě nabízí i zelené oblasti a příznivé ceny.

Pokud přehlédnete některou z pagod, žádný strach. Je jich zde tolik, že brzy narazíte na nějakou jinou. Za vidění stojí například Pagoda Giac Vien či Pagoda Giac Lam.

Atraktivní je také oblast kolem řeky Mekong, jež se nachází v blízkosti metropole.

Ho Či Minovo Město je snadno dostupné z Mnichova nebo Prahy. Klasické zpáteční letenky jsou k dispozici od 16 990 Kč. Dobrodruhy budou ale s jistotou zajímat open-jaw varianty z Prahy s příletem do Ho Či Minova Města a odletem z Hanoje od necelých 18 000 Kč.