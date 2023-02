Top 10 destinací za únor. Tyto letenky od 1 200 Kč kupujeme nejvíc

Bangkok, Thajsko

Hlavní město Thajska je jednoznačně top exotikou zimy 2022/2023. Jen za první dva měsíce letošního roku roste zájem o tuto destinaci ve srovnání s minulým rokem o téměř 800 procent. Mohou za to v první řadě podmínky vstupu. V současnosti totiž do země cestujeme jako před pandemií, zatímco loni platilo schéma založené na Thailand Passu, povinném očkování i testování. Bangkok nás láká na dynamickou atmosféru a pestrou kombinaci lidí, chutí, vůní a zvyků. Současně s tímto je bezednou studnicí kulturních památek, tržnic či parků. Nejvýhodnější letenky do Bangkoku nabízí letecká společnost Saudia, ovšem termíny na nejbližší období jsou tak vyprodané, že už nyní se zaměřujeme na závěr roku. Několik posledních volných míst na jaro je možné najít na přímých letech z Vídně s EVA Air za 19 490 Kč.

Malta

Maltské souostroví je stále populárnější destinací a může za to zejména široká nabídka aktivit, které je zde možné zažít. Povinnou zastávkou je nábřeží Valletty, které bývalo útočištěm námořníků a dnes slouží jako turistická promenáda. Za pozornost rozhodně stojí také místní kostely a moře. To se dá díky celoročně příznivému počasí využívat téměř stále, a to ke koupání, potápění nebo sledování zapadajícího slunce na jeho obzoru. Malta patří mezi naše nejoblíbenější letní volby a podle dat nechceme nechat nic náhodě. Průměrně totiž kupujeme letenky i tři až čtyři měsíce dopředu. Jen během ledna a února 2023 zaznamenala společnost Pelikán 160procentní růst oproti stejnému období roku 2022. Během loňského léta byl zájem ze strany cestujících v porovnání s létem 2019 vyšší o 120 procent. Pro Čechy je atraktivní zejména přímé spojení z Prahy v podání aerolinek Air Malta, jež tuto zimu nefungovalo, ale v březnu se opět vrací. Dopravce bude nadále nabízet lety z Mnichova, případně je možné využít lowcostové linky společnosti Ryanair z Bratislavy, Vídně a blízkých polských letišť. Cena letenek na Maltu momentálně začíná na zhruba 1 200 Kč.

Tenerife, Španělsko

Největší z Kanárských ostrovů patří v zimě mezi nejatraktivnější destinace v Evropě. Pokud se nám za teplem a exotickou atmosférou nechce cestovat daleko, Tenerife je skvělou volbou. Jeho rozmanitá krajina je magnetem pro fanoušky odpočinku i sportovní nadšence. Turisté si nenechají ujít výstup na vrchol sopky Teide či malebnou vesničku Masca. Úchvatné jsou rovněž útesy a oceán, jež je domovem velryb a delfínů. Pozorování těchto tvorů je možné domluvit na jihu ostrova. Letenky na Tenerife lze pořídit od přibližně 2 700 Kč. Výhodně vychází lety z Prahy, nicméně zahrnují přestup ve Španělsku. Proto jsou zajímavou možností rovněž přímé linky z Vídně, u nichž je cena obecně vyšší jen o cca 100 Kč.

Dubaj, Spojené arabské emiráty

Dubaj je luxusní, a přesto dostupnou exotikou, za což vděčíme levným letenkám aerolinek Wizz Air. Z Vídně nebo Budapešti s nimi lze letět během zimního letového řádu od zhruba 3 200 Kč. Češi toužící po rekreaci ve Spojených arabských emirátech mají mimo jiné aktuálně možnost letět přímými lety z Prahy s dopravcem Smartwings za speciální ceny začínající na 8 990 Kč, a to ještě v sezoně. Exkluzivní ceny je možné získat při rezervaci dvou a více osob. V samotné metropoli na vás pak čekají zážitky, které vyrážejí dech. Na vlastní oči uvidíte nejvyšší budovu světa, mrakodrap Burj Khalifa, a další skvosty jako například Dubajskou fontánu, uměle vybudovaný ostrov Palm Jumeirah či Muzeum budoucnosti.

Cancún, Mexiko

Nádherné pláže s bílým pískem v čele s Playa Delfines nebo Playa Tortugas, šnorchlování v podmořském muzeu, skvělá kuchyně a pozůstatky mayské civilizace. I takto by se dal popsat mexický Cancún. Tato exotika mimo jiné disponuje příjemnými hotely, restauracemi a rovněž nočními podniky, takže nuda zde opravdu nehrozí. O její popularitě svědčí také data vykazující rostoucí trend – za první dva měsíce roku 2023 rostl Cancún o 20 procent oproti roku 2022. Současně mezi předchozími lety 2021 a 2022 byl zaznamenán 25procentní nárůst. Čechům konkrétně v tomto případě nevadí odlety z Německa, jež využívá až 40 procent rekreantů. 20 procent cestovatelů svoji cestu startuje ve Vídni, odkud je možné letět bez přestupu s aerolinkami Austrian Airlines. Nejvýhodnější spojení do Cancúnu v současnosti nabízí Turkish Airlines, suma odpovídá 15 990 Kč.

Madeira, Portugalsko

Čeští dobrodruzi, kteří na Madeiře ještě nebyli, ji mají s jistotou alespoň zapsanou na svém cestovatelském seznamu. Je totiž další oblíbenou evropskou destinací, kam utíkáme před chladným počasím. V roce 2022 byl zájem o letenky ve srovnání s předcházejícím rokem vyšší o 250 procent. Portugalský ostrov je ideální k trávení aktivní dovolené. Túry podél zavlažovacích kanálů, horské treky, botanické zahrady, ochutnávky vína – množství aktivit je nepřeberné. Co se týče nabídky letenek na Madeiru, v loňském roce ji rozšířily přímé lety z Vídně s Wizz Air, kteří své lety provozují také z Budapešti či Katovic. Letenky se dají pořídit od přibližně 3 100 Kč. Další možností jsou linky z Prahy nebo Vídně s TAP Air Portugal.

Zanzibar, Tanzanie

Ostrov patřící k africké Tanzanii slibuje dokonalý relax na bělostných plážích, jež kontrastují s tyrkysovou hladinou oceánu. Přátelští místní a všudypřítomná vůně koření dělá ze Zanzibaru místo s autentickou atmosférou. Nejen tohle vše nás sem ale v posledních letech táhlo. O zvýšení poptávky, k němuž došlo v době pandemie koronaviru, se postaraly ve velké míře nulové vstupní podmínky. Po nějaké době země určitá opatření nastavila, aby je začátkem února 2023 mohla opět zrušit. Zajímavé je, že destinace je jednou z mála exotik, které nezdražily. Průměrná cena letenek byla v roce 2022 nižší o 10 procent oproti roku 2019. Nyní se ceny vzhledem k vyprodaným místům zvyšují a booking window, doba od nákupu letenky po odlet, se v čase prodlužuje. Loni jsme nakupovali maximálně měsíc předem, aktuálně to jsou dva až tři měsíce. Cena letenek na Zanzibar začíná na sumě 14 490 Kč v případě odletu z Vídně, odlety z Prahy jsou dražší cca o 2 000 Kč.

Abú Dhabí, Spojené arabské emiráty

Emirát se v posledním čase dostává ze stínu nablýskané Dubaje. V lednu a únoru 2023 rostl v porovnání se stejným obdobím roku 2022 o téměř 500 procent. Mimo jiné za to může fakt, že jejich dostupnosti jsou téměř srovnatelné. Našincům nevadí se kvůli levným přímým linkám, jež nabízejí nízkonákladové aerolinky Wizz Air, přesunout na blízká letiště do Vídně, Budapešti, Katovic či Krakova. Letenky do Abú Dhabí jsou dostupné od přibližně 3 200 Kč. Destinace se sousednímu slavnému emirátu vyrovnává i na poli hotelů a výstavby nových atrakcí. Pokud by vás však atmosféra Dubaje přece jen lákala, vydejte se tam – obě místa jsou od sebe vzdálena jen necelé dvě hodiny cesty autem.

Srí Lanka

Destinace v jihovýchodní Asii má za sebou těžké období. Úspěšně se jí podařilo vypořádat s koronavirem a překonat ekonomickou krizi. Aktuálně se tam znovu vracejí turisté, mezi prvními navrátilci byli dokonce Češi. Ti tento rozmanitý ostrov milují a není se čemu divit. Úchvatné buddhistické památky, čajové plantáže či výstup ke skalnímu chrámu Sigiriya jsou zážitky, na které se nedá tak snadno zapomenout. Jen v lednu 2023 vzrostl zájem o letenky o 65 procent oproti lednu 2022. Podle specialistů z Pelikána létáme nejčastěji z Vídně, a to v 70 procentech případů. Nejlevnější letenky na Srí Lanku stojí 14 790 Kč.

Bali, Indonésie

Indonéský ostrov má všechno od krásných pláží přes majestátní sopky, špičkové hotely, zeleň až po přátelskou atmosféru. Jako svoji cílovou destinaci si ho často vybírají milovníci surfingu nebo jógy. Ještě začátkem minulého roku byla Indonésie v souvislosti s koronavirem uzavřená, ovšem nyní už opět vítá turisty. Následkem je obrovský nárůst v prodeji letenek – při porovnání letošních hodnot s těmi ze začátku roku 2022 odpovídá zvýšení 480 procentům. Svá místa navíc rezervujeme výrazně dopředu, mnohdy i čtyři nebo pět měsíců před odletem. Letenky na Bali je možné pořídit od sumy 16 990 Kč.