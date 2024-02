Slunce po celý rok? Do španělské Andalusie letíme od 1 500 Kč

Ze 17 autonomních společenství země patří španělská Andalusie k těm nejznámějším. Právě zde najdete to nejlepší. Andalusie je proslulá svou výtečnou kuchyní, 300 slunečnými dny v roce, přímořskou polohou a jedinečnou architekturou.

Perlou Andalusie je Sevilla, čtvrté největší město Španělska, které vábí na rytmy flamenca. Další lákadlo představuje přímořské město Málaga, které je top destinací zejména v letních měsících. Ovšem vynechat byste neměli ani Córdobu a Granadu.

Lákadlem jsou akční ceny zpátečních letenek – ty v současné době začínají na cenovce od 1 500 Kč. Ti, kteří chtějí poznat co nejvíce, by si neměli nechat ujít kompletní poznávací zájezdy. Poznejte to nejlepší z Andalusie díky balíčku obsahujícímu letenku, ubytování, stravu, transfery a služby průvodce. A co rozhodně nevynechat?

Akční letenky do Andalusie



Perla Andalusie

Prohlídku regionu začněte přímo v jeho srdci – v Seville na vás čekají historické uličky a architektonické skvosty. Právě zde se nachází největší gotická katedrála na světě, která je místem posledního odpočinku mořeplavce Kryštofa Kolumba.

Catedral de Sevilla se nachází na místě, kde původně stála mešita. Její pozůstatky na místě najdete v podobě minaretu známého jako Giradla. V době svého dokončení byla tato 105 metrů vysoká věž nejvyšší věží na světě. Dnes je to zvonice, ze které si vychutnáte nejlepší výhled do okolí.

Perla Andalusie

Rozhodně si nenechejte ujít návštěvu jednoho z nejstarších, dosud využívaných paláců v Evropě. Fanoušci seriálu Hra o trůny určitě poznají Real Alcázar, v němž se nacházelo letní sídlo rodu Martellů, vládců Dorne.

Picassův domov

Za povšimnutí určitě stojí náměstí Plaza de España, čtvrť Santa Cruz, kde najdete ty nejlepší restaurace, tapas bary a kavárny, nebo čtvrť Tirana, kde se ponoříte do rytmů flamenca.

Součástí historie města jsou také býčí zápasy, přestože jsou v mnoha částech země zakázané. V Seville najdete jednu z nejstarších býčích arén ve Španělsku, arénu Maestranza, která je dodnes místem konání býčích zápasů.

Plaza de España

Království květin

Ze Sevilly se zhruba asi za hodinu jízdy dostanete vysokorychlostním vlakem do Córdoby, která byla ještě v 10. století druhým největším městem Evropy – hlavním lákadlem tak zůstává historie. Nejznámější památkou je stavba La Mezquita – byla postavena jako mešita, ale dnes funguje jako katedrála.

Nenechejte si ujít židovskou čtvrť Judería, kde najdete skrytá náměstí a synagogy, v úzkých uličkách natrefíte i na obchůdky se suvenýry, které prezentují to nejlepší, co region nabízí.

Vaši pozornost upoutají také květiny – hrají hlavní roli na místních nádvořích, která jsou charakteristickým znakem města. A tak se dnes samozřejmě koná festival, během něhož se volí nejkrásnější nádvoří. Najdete je na ulici Calleja de las Flores.

Córdoba

Město paláců

Kam se vydat dál? Cestou k moři určitě nevynechejte Granadu. Její nejznámější památkou je palácový komplex Alhambra, který se nachází na kopci. Tento komplex denně navštíví tisíce turistů, vstupenku si proto pořiďte s dostatečným předstihem.

Prohlédněte si opevnění Alcazaba, v centru najdete Nasridské paláce, které jsou zdobené arabskými freskami a ornamenty. Nedaleko najdete také bývalé letní sídlo muslimských panovníků – Generalife.

Právě Granada je jedním z mála měst ve Španělsku, kde k pivu nebo vínu dostanete tapas zdarma. Díky arabskému dědictví si v Granadě budete připadat jako na procházce po Maroku.

Město paláců

Picassův domov

Kde je nejlepší zakončit výlet napříč Andalusií? U moře. Z Granady se vydejte vlakem na sluncem zalité pobřeží Málagy. Za nejznámější pláž platí Playa de la Malagueta, která je oblíbená u místních obyvatel, protože se nachází v blízkosti centra města.

Málagu proslavil také slavný rodák Pablo Picasso, jeden z nejslavnějších umělců minulého století. Jeho díla si můžete prohlédnout v muzeu, jež se věnuje tomuto velkému umělci.

Málaga

Navštivte pevnost Alcazaba, jednu z nejzachovalejších pevností v zemi. Hned vedle se nachází hrad El Castillo de Gibralfaro, kdysi klíčový bod obrany města – dnes je zde vojenské muzeum, odkud se vám naskytne nádherný výhled do širokého okolí.

Kousek za městem najdete botanickou zahradu La Concepción, která je považovaná za nejkrásnější botanickou zahradu v Evropě. Zahrada byla založena v roce 1855, objevíte v ní tropické rostliny z celého světa a je vynikajícím místem pro odpočinek uprostřed přírody.