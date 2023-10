Ostrov věčného jara je top volba. Češi se na Madeiru vydávají v houfech

Zimní hit Čechů na sedm? Jednoznačně Madeira. Portugalský ostrov je tento rok jednou z nejvíce trendy destinací. A právě nadcházející období zimních měsíců zájmu o ostrov věčného jara přeje – jen v posledních dvou měsících rostou prodeje letenek ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce o více než 40 procent, dokládají data Pelikan.cz.

Zahrada Atlantiku, jak se Madeiře rovněž přezdívá, sousedí s Afrikou, díky čemuž se zde i v zimě pohybují průměrné teploty na úrovni 20 až 22 °C. Kromě příjemného klimatu ovšem ostrov láká na nádherné horské treky a přírodu, moře, výborné ostrovní jídlo, krásná autentická města a zejména tamní víno.

Na Madeiru směřují i oblíbené portugalské aerolinky TAP Air Portugal, které jsou při cestách na ostrov věčného jara první volbou českých rekreantů – možností jsou výhodné lety z Prahy, ale také Vídně.

Ostrov věčného jara

Ostrov květin nebo rovněž ostrov věčného jara jsou přezdívky, které o počasí na Madeiře ledacos napoví. Jedná se totiž o místo, kam se můžete vydat po celý rok, neboť vás vždy přivítá příjemné klima. Díky výhodné poloze v Atlantském oceánu a Golfskému proudu zde teplota ani v zimních měsících neklesá pod příjemných 18 stupňů. Se zimou se pojí jen větší množství srážek a vítr.

Pro léto je typické slunečné počasí. Hodnoty na teploměru se pohybují průměrně kolem 25 stupňů a vytváří tak ideální podmínky pro poznávání nádherné madeirské přírody. Na obloze se přes den mohou objevit i mraky – běžně je jedna část ostrova prosvícena slunečními paprsky a na druhé je přechodně oblačno.

Nekončící jaro potvrzuje také bujná vegetace a další označení ostrova – zelená perla Atlantiku. Třešničkou na dortu je už snad jen pseudonym Havaj Atlantiku. Pokud vás tedy zajímají úchvatné přírodní scenérie, nemusíte se hned přesunovat na vzdálené a výrazně dražší Havajské ostrovy, Madeira bude skvělým alternativním řešením.

Turistika pro každého

Zde je třeba se ještě jednou vrátit k počasí, a to konkrétně k množství srážek. V severní části ostrova prší díky pasátům výrazně více než na jihu, proto místní vybudovali síť zavlažovacích kanálů, tzv. levád. Levády tak již stovky let přivádějí vodu právě i do sušších míst a nabízejí nepřeberné množství procházek, využívají se jako síť pěších a turistických cest. Ostrov je vodními kanály doslova protkán, takže se podél nich dostanete na běžně nepřístupná místa. Nejednou se vám naskytnou dechberoucí výhledy na ostrov. Některé úseky mohou být více exponované, ovšem obecně se jedná o nepříliš náročnou turistiku.

Pro horské nadšence toho má Madeira v zásobě také dost. Zřejmě nejznámějším trekem je přechod z vrcholu Pico Arriero na Pico Ruivo, během něhož se dostanete do 1862 m.n.m. Za trochu odhodlání určitě stojí si ráno přivstat a vydat se tam na východ slunce. Nejenže uvidíte něco nádherného, ale cestou vám navíc nebude nikdo v patách. Pokud by vás túra lákala, mějte na paměti, že jde o pořádný výšlap a budete potřebovat vhodné vybavení.

Koupání není hlavní atrakcí

Není to tak, že by na Madeiře nebyly pláže, ovšem oceán a mnohdy i přístup k vodě samotné může být poněkud divočejší. Jestli ale koupání zkrátka nechcete vynechat, namiřte si to na přilehlý ostrov Porto Santo. Najdete zde relativně teplou a průzračnou vodu. Další variantou jsou bazénky na pobřeží postavené přímo na moři.

Teplota oceánu přes rok zpravidla neklesá pod 15 stupňů, naopak se může vyšplhat až k 25 stupňům. Nejpříhodnějším obdobím pro vodní radovánky je srpen a září, to je voda nejteplejší.

Ráj vinařů

Madeirské víno je vyhlášeným obchodním artiklem. Patří mezi oblíbené suvenýry a jeho ochutnávka skvěle zpestří program dovolené. Za jedinečnou chutí stojí způsob výroby, kdy se víno skladuje ve speciálních místnostech a nechává se zrát na slunci.

Kromě vína je třeba vyzkoušet také nápoj zvaný Poncha. Jde o čerstvou ovocnou šťávu smíchanou s místním třtinovým rumem nebo vodkou doslazenou medem.