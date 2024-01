Dost bylo zimy? Do těchto 10 destinací letíme od 800 Kč

Jih Evropy láká i během zimy na slunečné počasí, příjemné teploty a nezapomenutelnou atmosféru nejčastěji. Důvodem jsou také zpáteční ceny letenek – ty aktuální na webu Pelikána začínají na cenovce 800 Kč, díky čemuž se leden stává jedním z nejatraktivnějších měsíců na rezervaci letenek.

Letenky po Evropě

Barcelona, Španělsko

Celoroční citybreak i letní dovolená u moře. Hlavní město Katalánska je tak právem jednou z nejoblíbenějších destinací českých rekreantů. Barcelona má něco pro každého – v létě do ní cestujeme za městskými plážemi jako Barceloneta a během jara, podzimu či zimy zejména za kulturou a vynikající gastronomií.

Nevynechejte umění Antonia Gaudího, který je autorem děl jako Park Güell či slavného chrámu Sagrada Família. Milovníci fotbalu zase ocení zápas jednoho z nejlepších klubů na světě – FC Barcelona. Do Barcelony aktuálně letíme od 1240 Kč zpátečně.

Řím, Itálie

Nejlepší evropský citybreak? Řím je destinace, kterou byste měli navštívit minimálně jednou za život. Najdete v něm vše – historii civilizace od pravěku, přes starověk, středověk až po moderní věk, dále unikátní kulturu, chutnou gastronomii a zejména nezapomenutelnou atmosféru. Řím je domovem Kolosea – jednoho z novodobých divů světa, vynechat nelze ani Fontánu di Trevi či antický Pantheon.

Návštěvou Říma navíc vyřídíte návštěvu hned dvou zemí – není možné totiž vynechat ani městský stát Vatikán. V něm jednoznačně Baziliku sv. Petra či Vatikánská muzea, na která si vyhraďte alespoň půl dne. Zpáteční letenky do Říma začínají na cenovce 870 Kč.

Malta

Ostrovní destinace nejsou jen letní záležitostí – dokonalým příkladem je právě Malta. Tato malá evropská země se rozprostírá na třech ostrovech – Malta, Gozo a Comino. Začněte na Maltě – projděte se centrem hlavního města Valletta, prohlédněte si Mdinu, bývalé hlavní město, v němž se natáčel seriál Hra o trůny, či vesničku Popeye, která byla lokací pro snímek Pepek námořník.

Pokračujte rychlolodí na neobydlené Comino, na které si mimo sezonu vyhraďte maximálně dvě hodinky, či přímo trajektem na Gozo, které vás překvapí svou zelení a úžasnou historií. A kam za zábavou? Zpět na hlavní ostrov Malta do oblasti Paceville – ta pro vás bude tím pravým. Zpáteční letenky na Maltu momentálně začínají na cenovce 970 Kč.

Londýn, Velká Británie

Hlavní město Anglie je jedním z nejnavštěvovanějších míst – cestujeme do něj za prací, ale také rodinou a známými. Velká většina cestovatelů se tam stále vydává i na víkendový citybreak. V Londýně toho najdete spoustu – ať už si to namíříte za nákupy na Oxford Street, či na obhlídku muzeí, v nichž se skrývají poklady z celého světa. Nevynechejte Britské či Přírodopisné muzeum, do kterého je bezplatný vstup.

Minout nelze ani ta nejznámější místa jako vyhlídkové kolo London Eye, Buckinghamský palác nebo slavnou hodinovou věž známou jako Big Ben. Zpáteční letenky do Londýna s odletem z Ostravy začínají na cenovce 870 Kč.

Madeira, Portugalsko

Jedna z nejoblíbenějších destinací? Ostrov věčného jara, portugalská Madeira. Kromě celoročně vynikajícího počasí, které má na starosti teplý Golfský proud, láká zejména na nádhernou přírodu, živou kulturu, úžasnou gastronomii – bonusem je světové víno. Zážitek může začít už v hlavním městě Funchal, kde se nachází botanická zahrada, ale také muzeum nejznámějšího rodáka Cristiana Ronalda.

Fanoušky Madeiry budou hlavně turisté, jelikož ostrov je známý svými turistickými stezkami, ale i levádami – zavlažovacími kanály, které jsou neodmyslitelnou součástí ostrova. Na Madeiru nyní letíme z Budapešti od necelých 3 000 Kč. Letenky z Prahy začínají na cenovce 5 100 Kč zpátečně.

Soluň, Řecko

Pokud hledáte slunečné počasí, příjemné teploty, vynikající gastronomii a nezapomenutelnou atmosféru, Řecko je vždy dobrým nápadem. Nevynechejte ani přímořskou Soluň, která je stejně oblíbenou letní dovolenou, ale zároveň celoročním citybreakem. Soluň je oblíbenou volbou pro nákupy i noční život – najdete zde skvělý výběr barů a klubů.

O historii zakopnete na každém kroku – památky se před vámi budou vynořovat při procházce městem. Projděte se rovněž po promenádě až k Bílé věži, která je jednou z dominant města. Letenky do Soluně začínají na cenovce 950 Kč.

Milán, Itálie

Druhé největší město Itálie je místem, které je třeba zažít. Hlavním lákadlem mohou být luxusní nákupy, ovšem Milán toho nabízí mnohem víc. Vychutnejte si vynikající italskou gastronomii, kulturu a umění. Dominantou města je katedrála Duomo, vedle níž se nachází slavná Galleria Vittorio Emanuele.

Nelze vynechat ani kostel Santa Maria delle Grazie, ve kterém najdete da Vinciho Poslední večeři. Zpáteční letenky do Milána s odletem z Vídně aktuálně začínají na cenovce 920 Kč a od necelých 1 300 Kč letíte z Prahy.

Málaga, Španělsko

Na slunném jihu Španělska najdete rodiště legendárního Pabla Picassa. Málaga láká na své celoročně slunečné počasí, přímořskou polohu a vynikající andaluskou kuchyni. Najdete v ní muzeum jejího nejslavnějšího rodáka, ale rovněž historické uličky, které vás dostanou svojí atmosférou. Navštivte starobylou pevnost Alcazaba a ochutnejte tapas v místních restauracích.

Nevynechejte ani návštěvu pláže – i v chladnějším počasí si vychutnáte mořský vzduch či drink v jednom z plážových barů. Málaga vás dostane díky své rozmanité paletě zážitků. Zpáteční letenky do Málagy s odletem z vídeňského letiště začínají na částce 1400 Kč.

Paříž, Francie

Nejromantičtější město na světě je vynikající volbou zejména pro nadcházející svátek sv. Valentýna. Paříž prostě nelze vynechat. Dejte si kávu a čerstvý croissant v jedné z kaváren, ochutnejte také pravé francouzské víno. Co je však hlavním lákadlem Paříže? Jeho památky a kultura. Podívejte se na jeho dominantu, slavnou Eiffelovu věž.

Na seznam zařaďte i návštěvu Louvru, jednoho z nejznámějších muzeí na světě. Alespoň zvenčí si rovněž prohlédněte katedrálu Notre Dame. Do Paříže aktuálně letíme z vídeňského i pražského letiště od 1 200 Kč.

Tenerife, Španělsko

Nejbližší exotika a tropické klima i během ledna? Vítejte na Kanárských ostrovech. Tenerife – největší z nich – láká na svou živou kulturu, směs přírodních krás a historického šarmu. Ostrov přitahuje celoročně příjemným počasím.

Vydejte se na expedici napříč ostrovem přímo do křišťálově čistých vod, projděte se městy a vesnicemi překypujícími životem a vychutnejte si západy slunce nad Atlantikem, na které jen tak brzy nezapomenete. Zpáteční letenky na Tenerife nyní začínají v případě odletu z Norimberku na necelých 2 500 Kč.