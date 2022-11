Cestovatelský newsfilter: Maledivy slaví a Nový Zéland je bez omezení

Maledivy v říjnu oslavily 5 dekád turismu a v současné době patří mezi jednu z nejvyhledávanějších destinací vůbec. Turistům ovšem chvíli trvalo, než toto místo s nádhernými plážemi, průzračným oceánem a bohatým podmořským životem objevili. Je až k neuvěření, že člověk byl dříve ve vesmíru, než přistálo první letadlo na Maledivách.

Letiště v Malé bylo totiž otevřeno 12. dubna 1966, až do této doby bylo souostroví dosažitelné pouze lodí. V roce 1970 se tam letecky vydali první cestovatelé a 3. října 1972 byl vybudován první hotel, Kurumba Maldives. Ten funguje stále a je velice úspěšný. Dnes je cestovní ruch nejvýznamnějším sektorem hospodářstvím a hlavním zdrojem příjmů. Proto není divu, že se Maledivy zabývají novými projekty – v příštím roce plánují otevřít 22 nových hotelových resortů.



Aerolinky Aegean Airlines začnou v létě létat z Bratislavy do Athén. Nová přímá linka bude od 5. června 2023 k dispozici dvakrát týdně, vždy v pondělí a čtvrtek. Přivítají ji zejména cestující z Moravy, kteří tak získají další možnost, jak se dostat do Řecka. Letenky na trase Bratislava – Athény najdete v rezervačních systémech již nyní, a to s cenovkou 2 490 Kč. Letecká společnost slibuje příjemný zážitek z letu. Na linku nasadí moderní letadla Airbus A320 neo a na rozdíl od lowcostových alternativ zahrne do ceny rovněž palubní servis. V rámci něj nebude chybět jídlo ani pití.

Novinky si připravily rovněž aerolinky Wizz Air, které mimo jiné spustí lety do Uzbekistánu. Dopravce již dříve ohlásil například nová spojení do Saúdské Arábie, která společně s lety do Uzbekistánu svědčí o rozšiřování jeho letecké základny v Abú Dhabí. První let se uskuteční v úterý 13. prosince 2022. Kromě úterý pak bude linka pravidelně dostupná rovněž v sobotu. S trasou Abú Dhabí – Samarkand se počítá minimálně během zimního letového řádu, tedy zhruba do konce března 2023.

Wizz Air zároveň obnoví linku z Vídně do Eilatu. Přímé spojení mezi vídeňským a izraelským letištěm bude k dispozici od 21. prosince 2022 každou středu a sobotu. Letenky do Eilatu pořídíte již nyní.

Zimní sezónu chtějí cestujícím zpříjemnit také LOT Polish Airlines. Ti od konce října navýší počet letů mezi Prahou a Varšavou. Nově budou létat na trase pětkrát denně každý den. Cílem je více zpřístupnit Varšavu i celý svět – z Prahy se dá letět po Evropě, do Afriky, na Blízký východ, do Asie či Severní Ameriky. Dalším trumfem je parkování na letišti Ostrava zdarma. Každý cestovatel, který má zakoupené letenky na let Ostrava – Varšava s aerolinkami LOT, může ještě do konce roku 2022 využít bezplatné parkování na letišti Leoše Janáčka. Lístek z parkoviště na přepážce při odbavení jednoduše vyměníte za kupon na parkování zdarma. Pokud jste se odbavili online, kupon si vyzvednete na přepážce Informací v odletové hale.

Chicago bylo oceněno titulem nejlepšího velkého města pro návštěvu USA. Není to jeho první vítězství, cenu získalo již šestý rok po sobě. V žebříčku, který pravidelně sestavuje magazín Condé Nast Traveler, se mu podařilo předběhnout takové velikány jako New York či San Francisco. Větrné město, jak je Chicago často nazýváno, proslavila bluesová i soulová hudba. Legendární je rovněž místní gastronomie, lokální architektura či muzea. V neposlední řadě je tato metropole díky velkému počtu pivovarů považována za hlavní město piva USA.

Na Nový Zéland už opět cestujeme stejně jako před pandemií. 20. října 2022 byla zrušena poslední povinnost, kterou bylo vyplnění vstupního formuláře. Co se týče víz, čeští cestující je nepotřebují, ovšem musí požádat o NZeTA. Nový Zéland byl kvůli pandemii koronaviru dočasně uzavřen pro téměř všechny návštěvníky. K opětovnému otevření hranic došlo teprve letos v červenci.

O úplném rozvolnění informovala také Kambodža. Země se kompletně otevřela s platností od 3. října 2022. Od přijíždějících nově nevyžaduje žádné potvrzení bezinfekčnosti.

Srí Lanka prodloužila platnost víz, která je možné získat po příjezdu. Krok učinila s cílem podpořit turismus v zemi. Takové snahy měla již během pandemie, kdy udělovala tzv. volná víza. Visa on arrival neboli víza získaná po příjezdu nyní platí až po dobu 180 dní, a to do 25. června 2023, do kdy platí samotné rozhodnutí. Pojí se s nimi poplatek 35 dolarů.

Skotsko má novou cyklotrasu s názvem The Whisky and Burns. Cyklisté ji zdolají za tři dny a těšit se mohou na rozmanitý terén, který se táhne přes hrady, přírodní rezervace a malebné vesnice. Jak již název napovídá, nebude chybět whisky. Dále se ale naučíte rovněž něco o místním jídle, historii a národním poetovi Robertu Burnsovi. Trasa se rozprostírá na jihozápadě Skotska a začíná v pobřežním městě Pawfoot. Účastníci s sebou budou mít průvodce a na nenáročné cestě je čeká několik zajímavých zastávek, jako například lihovar Annandale, hrad Caerlaverock či prohlídka města Dumfries.

Zážitky v dnešní době značně převyšují materiální dary – nejlepší volbou pro milovníky cestování je darování zážitků v podobě dárkových poukazů. I Pelikán.cz zaznamenává zájem o cestovatelské zážitky v podobě dárkových poukazů primárně kolem vánočních svátků, nejsilnějším je tradičně posledních pár dní před Štědrým dnem. Dárkový poukaz se proto stává tou nejflexibilnější letenkou či dovolenou – v mailu přistane okamžitě a využít ji lze až do konce následujícího kalendářního roku.

Italští experti hodnotili světové pizzerie a jmenovali ty nejlepší. Konkrétně novinář Luciano Pignataro a italští kulinářští experti Barbara Guerra a Albert Sapere sestavili online průvodce nejlepšími pizzeriemi s názvem 50 Top Pizza. Pro někoho může být překvapením, že o titul nejlepší pizzerie se dělí italské město Caserta a newyorská restaurace Una Pizza Napoletana. Každopádně pokud patříte mezi milovníky dobré pizzy, vydat se můžete rovněž do Paříže, samozřejmě Neapole, San Francisca či vzdáleného Melbourne v Austrálii.

Cancún má opět čisté pláže. Ještě donedávna totiž zápasil s rozšířeným výskytem řas, která sice není nebezpečná, nicméně dokáže rekreantům znepříjemnit dovolenou. Již během října ale země hlásila, že sezóna řas v Cancúnu i ostatních pobřežních mexických destinacích skončila.