Byznysová turistika zachránila pražské hotely během covidu

Dle zkušeností hoteliérů patří k věrným zákazníkům a pokud jsou spokojeni, tak se do svého oblíbeného hotelu pravidelně vracejí. Někdo jednou nebo dvakrát za měsíc, ale někteří jezdí i každý týden. Nejčastěji se zdrží dvě až čtyři noci. Proto patří mezi velmi rentabilní cílovou skupinu, byť náročnější než „běžný“ turista.

Náročnost začíná třeba již při příjezdu. Takzvaná „korporátní klientela“ – jak se vznešeně označuje „pracovní turista“ velmi často dojíždí první den pozdě. Late check-in je proto nutným standardem. Velmi žádanou službou je pak analogicky i opožděný odjezd. Host často i v den odjezdu absolvuje pracovní jednání a pak uvítá možnost klidného převlečení, sprchy a podobně, ještě v „domácím prostředí“.

„Byznys klientela je pro nás jedna z nejdůležitějších, a proto se kromě klasických služeb (tisknutí dokumentů, praní bílých košilí …) snažíme, aby se u nás cítili „doma“ – měli své stálé parkovací místo, „svůj“ pokoj, recepce je oslovovala jménem a tak podobně. Asi proto se dva naše hotely umístily v prestižním americkém žebříčku CNBC Best Hotels for Business Travelers v první pětce,“ uvedl Jaroslav Svoboda, pražský hoteliér a majitel největší české hotelové sítě Czech Inn Hotels.

V říjnu roku 2022 vyšel žebříček nejlepších pěti byznys hotelů v České republice. Všechny umístěné hotely se nacházejí v hlavním městě. První příčku obsadil Four Seasons Prague kanadského provozovatele. Na druhém místě je hotel Don Giovanni ze sítě hotelů Czech Inn Hotels. Bronzové místo získal The Emblem Hotel. Top pětku uzavírá hotel Augustine a pětihvězdičkový The Grand Mark Prague.

Konferenční místnosti jsou nutnou výbavou hotelů se zaměřením na korporátní klientelu (Don Giovanni)

Co musí splňovat hotel pro byznys klientelu? Většina aspektů kvalitního hotelu je stejná pro všechny typy hostů. Lokace, výborný poměr cena/výkon, dobrá snídaně, čistota, silná wi-fi … U byznys hostů hraje větší roli dopravní dostupnost a praktičnost. Byznysmeni nejčastěji cestují sami, a proto požadují single pokoje, které jsou v mnoha hotelech nedostatkové.

Paradoxně tato klientela je také mnohem náročnější na doplňkové služby hotelu. Zatímco běžný turista tráví večer ve městě, obchodníci jsou většinou večer v hotelu a chtějí si odpočinout. Posedět v příjemném baru s drinkem. Také zde často večeří, tedy roste tlak na kvalitu hotelové restaurace, s čímž má mnoho českých hotelů problém. Výrazná menšina byznys hostů pravidelně využívá wellness a fitness služby, ale pak jde pro ně o nepřekročitelnou podmínku pro hotel včetně otevírací doby. Zajímavostí je, že častěji cvičí ženy, které tvoří jinak jen asi 30 % korporátní klientely.

Korporátní klientela se potřebuje večer dobře najíst, takže roste tlak na kvalitu hotelových restaurací. (Allegreto restaurant, hotel Don Giovanni)

„V našich hotelech vnímáme kvalitní restauraci jako základ. Často říkám, že hotel je zájezdní hospoda s přenocováním. Platí to pochopitelně i pro klientelu manažerů,“ říká k náročným požadavkům těchto hostů Jaroslav Svoboda.